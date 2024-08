Dva mlada domaća influencera skidala kilograme s profi MMA borcem. Biste li ovo mogli?

Dva influencera postala su na jedan dan MMA borci. Filip Pejić Nitro proveo je kroz svoj dan Brunu Lukića i Karla Kreša. Biti MMA borac, k tome profesionalni, nije lagano. Pogotovo nije lako biti Filip Pejić Nitro, kojem je dan ispunjen od jutra do kraja.

Kompletnu Fight of Nations™ - Put do pobjede epizodu pogledajte na Voyo platformi

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hoćemo li preživjeti"? Upitao je sa smiješkom Filip Pejić Nitro, šetajući s dečkima kroz Trnavu, njegov kvart.

Izazovi koji su stavljeni pred Brunu i Karla zahtjevni su za normalnog čovjeka, ali MMA borcu je to svakodnevica. Od jakog treninga nakon kojeg jedva da možeš stajati na nogama, pa do spremanja ručka u gramažu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Znate i sami da sportaši moraju paziti koliko i što jedu, a posebno borci, jer ako imaju gram više nego što trebaju imati kilograma za meč, ne prolaze vagu i ne mogu se boriti. Borac prije vaganja za meč, u tjednu prije borbe, skida kilograme, a to nije niti malo lagan proces, Boga mi niti zdrav. Borci mrze skidanje kilograma jer je naporno.

Prije 4 godine obradili smo veliku temu o kontroverzama skidanja kilograma u borilačkom sportu.

O skidanju kilograma, opasnosti, metodama i iskustvima razgovarali smo s 4 istaknuta borilačka lica. Robertom Soldićem, Igorom Pokrajcem, Antunom Račićem i uglednim boksačkim trenerom Vladom Božićem. Više o tome čitajte - OVDJE.

Isto tako, kad smo jednom zvali Vasu Bakočevića, bilo je to prije nekih cca tri mjeseca, inače trenera teama Srbija u Fight of Nations™ - Put do pobjede, reality showa koji se emitira na platformi Voyo, ispričao nam se i rekao da s nama trenutno ne može razgovarati jer skida kile i nervozan je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, ova epizoda u kojoj su influenceri na jedan dan postali MMA borci je, u biti, dio Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa, svojevrsni bonus fanovima.

Voyo EXTRA epizoda u kojoj spomenuti influenceri upoznavaju s Filipom Pejićem njegov kvart i jedan dan u životu, na jedan šaljiv i poseban način mogu vam približiti život profesionalnog borca i vjerujte na riječ - skidanje kilograma dečkima je bilo vruće i znojno, ali skidali su sitno, kilogram do dva...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I da, kao nagradu za skinute kilograme, dečki će od Nitra za nagradu dobiti jednu osvježavajuću kupku od 8 stupnjeva celzijusa. Da ti ćuka stane.

"Za ovo vrijeme je to idealno", nasmijao se Filip Pejić, zajedno s dečkima, grohoto. Vrlo im brzo više nije bilo do smijeha, mislimo dečkima, Bruni i Karlu. Dečki su bili jako hrabri i uporni. Karlo se vraćao u bure s hladnom vodom, kako bi završio priču. Bruno je bolje podnio kupku, ali osjetio je svu draž trnjenja čitavog tijela.

Kakvu su avanturu Bruno Lukić i Karlo Kreš prošli s Filipom Pejićem Nitrom, jesu li preživjeli jedan dan u životu Nitra, slavnog zagrebačkog MMA borca i dokazanog uličnog mangupa, pogledajte u priloženom You tube videu. FNC i Voyo platforma časte svoje fanove epizodom za pamćenje.