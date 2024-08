Fight of Nations™ - Put do pobjede novi je reality show s jedinstvenim konceptom, koji možete gledati na platformi Voyo kamo svake subote stiže nova epizoda. FNC™ i Voyo dosad su izbacili četiri epizode od sedam.

Osam mladih boraca podijeljenih u dvije ekipe - Hrvatska koju vodi Filip Nitro Pejić i Srbija koju vodi Vaso Psiho Bakočević u svakoj se epizodi susreću s novim izazovima. Bore se za nagradu od 10.000 eura i profi ugovor na 4 meča u visini isto 10.000 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolji član teama Hrvatske i Srbije 7. rujna u Puli, na FNC™ eventu, odmjerit će snagu i kvalitetu u finalu, a u kavez će po MMA pravilima i treneri - Nitro i Vaso.

U 4. epizodi možete vidjeti lik i djelo Marka Ančića, 20-godišnje uzdanice tima Hrvatske koji dolazi iz Splita, ali živi u Zagrebu već skoro dvije godine, gdje trenira u ATT teamu. Cimer je Franu Luki Đuriću na stanu u kvartu Prečko, nasuprot Španskom gdje se nalazi ATT-ova velebna dvorana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pejić nam je prije početka emitiranja Fight of Nations™ - Put do pobjede reality showa rekao kako je Marko u kavezu mašina. Njegov otac Joško Ančić priča kako je od 6. godine bio pun energije.

"U ulici, tko god napravi nered, tko baca djecu okolo, Marko", govori Joško.

Marko je predan i fokusiran svom cilju uvijek. Kad nešto odluči, ide ka tome, čak i kroz zid, a tome svjedoči i enormna volja koju ima za MMA. Naime, kad je tek došao u Zagreb, prvih mjesec i pol dana spavao je u dvorani ATT tima. Njegov otac Joško suznih je odčiju izjavio kako je otišao u Zagreb grlom u jagode.

"Spavat u dvorani, ali to je on odredio, to je on htio. To je on želio".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kompletnu epizodu pogledajte na Voyo platformi.

POGLEDAJTE VIDEO: Filip Pejić: 'Ulica i tribina su me izgradili, a Fight of Nations™ najveći je projekt u životu'