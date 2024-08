Fight of Nations™- Put do pobjede, novi reality show s jedinstvenim konceptom, možete gledati na platformi Voyo.

Prvi MMA reality show na ovim prostorima dostupan je na platformi Voyo, u četiri epizode od sutra, od sedam ukupno. Voyo platforma sutra pušta četvrtu epizodu.

"To je bio show program, moći ćete vidjeti to", najavio je za Voyo Stevan Đurđević, član teama Srbija.

Svaka epizoda emisije Fight of Nations™ Put do pobjede donosi žestoki meč između jednog hrvatskog i jednog srpskog borca, kao i novi izazov. U teamu Hrvatska i Srbija su po 4 borca, a treneri su Filip Pejić Nitro (Hrvatska) i Vaso Bakočević (Srbija).

Pravila su jasna - tko do kraja skupi najviše bodova osvaja 10.000 eura, a dva najbolja borca idu u finalni okršaj gdje se bore za FNC ugovor u istoj vrijednosti.

Pod vodstvom regionalnih MMA legendi Vase Bakočevića i Filipa Pejića, borci će skupljati bodove i boriti se za mjesto u finalnom meču na eventu FNC 19 koji će biti održan u pulskoj Areni 7.9. Dečki se znaju boriti, no hoće li znati živjeti skupa? Ne propustite Fight of Nations™ Put do pobjede 4. epizodu na Voyo platformi.

Kompletnu epizodu pogledajte na Voyo platformi.

