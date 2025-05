Meteorolog najavio pakleno ljeto: Temperature i do 42, a prijete i superćelijske oluje

Prema posljednjim najavama meteorologa, dugoročni modeli predviđaju da će ljeto 2025. biti vrlo toplo, kao što je bilo toplo i prošle godine, piše Kurir.

Srbijanski meteorolog Ivan Ristić napominje da će se "tražiti hlad više" i kaže da se odstupanje temperature od normale povećava za više od 2 stupnja, odnosno da će temperatura zraka biti između 2 i 3 stupnja viša od prosjeka.

"Prošli mjesec modeli su pokazivali nešto manja odstupanja, sada se anomalija povećala za više od 2 stupnja. Već u lipnju, u drugoj polovici bit će vrlo toplo, oko 35 stupnjeva. Započet će toplinski val, a sve je vjerojatnije da će taj toplinski val zahvatiti veći dio Europe, osim Panonske nizine. Lipanj i srpanj bit će vrlo topli, samo će kolovoz biti nešto hladniji u odnosu na prošlomjesečnu prognozu, a rujan se zasad čini svježijim", kaže Ivan Ristić.

Rekordno zagrijavanje

Ristić tvrdi da je za sve češće toplinske valove i visoke temperature u Srbiji, osim geografskog položaja, "glavni krivac" kombinacija određene ciklone i anticiklone.

"Balkan, kao i naša zemlja, rekorder je kada je u pitanju zagrijavanje. Kada se dogodi kombinacija islandske ciklone i afričke anticiklone, u Srbiji imamo vrlo topao zrak, a kada se zaustavi između Alpa i Karpata, vruće nam je dva mjeseca. Također imamo puno toplinskih kupola, a njihova pojava povezana je s afričkom anticiklonom. Donose nam duga razdoblja tropskih temperatura, preko 30 stupnjeva, s tim da je kod nas preko 35 do 40 stupnjeva", objasnio je Ristić.

Napominje da je sreća što se temperature preko 40 stupnjeva ne bilježe nekoliko dana, ali su i temperature od 35 do 40 stupnjeva vrlo nepovoljne. To je temperatura blizu i iznad naše tjelesne temperature, jer čim temperatura prijeđe 30 stupnjeva, imamo problema s hlađenjem.

Afrička anticiklona, ​​koja donosi i toplinske kupole, prilično je česta u Srbiji. Ristić kaže da bude 3 do 5 naleta afričke anticiklone a toplinska kupola može ostati mjesec ili dva, kao što je bilo 2024.

"Slučajno se dogodilo da smo prvi bili pogođeni njome. Zrak iz Sahare uvijek nas prvi pogodi, kao i pijesak. Takav sustav traje dugo i teško ga je razbiti. Naš geografski položaj je za to zaslužan. Nalazimo se između Alpa i Karpata, pa blizina Afrike ima utjecaja. Vrući zrak nas lako može dosegnuti već za dan ili dva", kaže Ristić.

Vremenska prognoza za lipanj

U vremenskoj prognozi, koju je Ristić radio s prof. Dr. Aleksandar Valjarević, navodi se da je minimalna temperatura za lipanj od 13 do 18 stupnjeva, maksimalna od 23 do 29 stupnjeva, a kada je preko 25 stupnjeva, to su već ljetne temperature. To će se dogoditi u trećoj dekadi lipnja.

Prvi toplinski val 25.-26. lipnja donosi rast temperature do 35 stupnjeva.

"Oko 25-26. U lipnju očekujemo prvi toplinski val s temperaturama do 35 stupnjeva. Kraj lipnja bio bi vrlo topao, a voda će se u Grčkoj i južnom Jadranu zagrijati na preko 20 stupnjeva. Očekujem da će u 2025. biti tri ili četiri toplinska vala, a najtopliji će biti u trećoj dekadi srpnja, oko 24.-25. srpanj s temperaturama od 41 stupnja u Beogradu i 42 stupnja u Srbiji", kaže Ristić.

U lipnju, u par navrata, očekuje veće količine oborina, čak 100 litara po četvornom metru dnevno, pa su moguće poplave u urbanim područjima.

Vremenska prognoza za srpanj

Minimalne temperature u srpnju su u prosjeku od 15 do 19 stupnjeva minimalno, 26 do 30 stupnjeva maksimalno, međutim, u srpnju će biti puno dana s tropskim temperaturama. Već od kraja lipnja gotovo pa sve do izrazito toplo vrijeme s tropskim temperaturama zbog dotoka toplog zraka iz Afrike.

Ristić i Valjarević ističu da će srpanj biti najtopliji mjesec, a druga dekada bi mogla biti najrizičnija kada su u pitanju superćelijske oluje.

"Očekuje se da će ljetne temperature biti visoke, a more će se brzo zagrijati. Sredinom srpnja temperatura morske vode bit će blizu 30 stupnjeva, što znači da će biti ispunjen jedan od kriterija za superćelijsku oluju, a to je da temperatura bude viša od 27 stupnjeva. Nadamo se da se 2025. godine neće poklopiti svi uvjeti za njezino stvaranje", ističe Ristić.

Meteorolog također upozorava na puno pljuskova, kiše, lokalno s tučom, jake olujne vjetrove, što će biti poput superćelijske oluje za mjesto gdje se dogodi, jer ova oluja pokriva veće područje i ostavlja za sobom mnogo štete.

Vremenska prognoza za kolovoz

U kolovozu se očekuje stabilnije vrijeme bez puno kiše. Osmi mjesec trebao bi biti klasičan ljetni mjesec, sparan, vruć, tropski, zbog čega ćemo s nestrpljenjem očekivati ​​pad temperature i kišu.

"Neće nam biti lako, jer će toplinski valovi trajati dugo, pogotovo jer je sada umjerena - kontinentalna klima koja ljeti grije zrak, a zimi hladi. U srpnju i kolovozu maksimalna će biti oko 40 do 42 stupnja, s tim da u srpnju očekujemo malo više kiše. Imat ćemo puno tropskih dana i tropskih noći, posebno u većim gradovima zbog zagrijavanja betona, slabe cirkulacije…", kaže Ristić.

Vremenska prognoza za rujan

Rujan bi, prema dugoročnoj vremenskoj prognozi Ristića i Valjarevića, ponovno trebao biti sličnog tipa kao 2024., a već u tom mjesecu očekuju se prodori s Arktičkog oceana, što će sniziti temperaturu.

"Trebalo bi ponovno doći do promjene cirkulacije, što bi značilo da nećemo imati puno toplih dana i neće biti previše vruće u jesen", zaključuje meteorolog.

