Bivši predsjednik prozvao Plenkovića: 'Sramota! To je njegov grijeh'

Obilježavanje antifašističkih datuma, sjećanja na partizanske pobjede u hrvatskoj javnosti prolaze nevidljivo, komentirao je bivši predsjednik Stjepan Mesić u intervjuu za portal Novosti. Mesić ističe kako bitne datume naše povijesti jedino obilježavaju malobrojne antifašističke udruge i to onako kako mogu – skromno, sukladno svojim sredstvima i mogućnostima.

Bivši predsjednik naglašava kako nije dovoljno položiti vijenac bez prisustva medija, javne vlasti, istaknutih društvenih i političkih lica jer mlade generacije koje bi morale znati vrijednost partizanskih pobjeda u hrvatskoj povijesti o tome nemaju pojma.

"Iako je znanstveno dokazano tko je pobjednik, tko poražen, zašto je tko pobjednik i zašto je tko poražen u Drugom svjetskom ratu, iz jednog ludog, sumanutog razloga određeni društveni krugovi propagiraju neoustaške, fašističke poruke. Datum kad je Split oslobođen od ustaških i fašističkih snaga temelj je današnjeg demokratskog Splita u Hrvatskoj, u Europi, taj dan, taj događaj bi cijela Dalmacija trebala ponosno i svečano proslaviti, a ne stidljivo, povučeno, potiho kao da se toga sramimo. Obilježavanje datuma kad je osnovana prva Narodna vlada 14. travnja 1945. bio je događaj u kojem je morala sudjelovati sadašnja Vlada Republike Hrvatske, a od izvršne vlasti bio je samo gradonačelnik Splita Ivica Puljak. Sramota! Pa gdje je bio premijer Andrej Plenković? Što mu je bio problem da dođe na taj događaj, zar on negira prvu hrvatsku vladu?! Pa to je preteča današnje vlade", rekao je Mesić.

Genocid nad Srbima

Mesić je i komentirao kako je Jasenovačka komemoracija pretvorena u "jednu pristojnu literarnu, religioznu manifestaciju gdje se podsjeća i na one koji su činili zločine, kao i na njihove nevine žrtve – i to je to".

Bivši predsjednik ističe kako "pokušaji izjednačavanja i dovođenja u bliski kontekst Bleiburga i Jasenovca, pravljenja Bleiburga najvećom tragedijom hrvatskog naroda je čista, besramna revizija". Nije negirao da je službena politika dobro razvila i negaciju genocida nad Srbima.

"Nespominjanje Holokausta i genocida nad Srbima ne smeta samo onima koji promoviraju neoustašku politiku. Samo slijepac može negirati genocid nad Srbima. Ako je bilo organizirano nekoliko koncentracijskih logora, ako su pobijana cijela sela, očišćeni cijeli prostori i ako to nije genocid, uz to kad doglavnik ustaškog pokreta Mile Budak iznese politički dekret: "trećinu pobiti, trećinu raseliti, trećinu prekrstiti", ako to nije genocid, ne znam što je", kazao je Mesić.

Dvostruke konotacije ustaškog pozdrava

Sadašnja neoustaška atmosfera u državi, ističe Mesić, ide na adresu svakog ministra, a posebno na čast premijeru. "Za 80. obljetnicu poraza fašizma, morali smo imati izgrađen i prezentiran jasan stav Vlade, da državna vlast bude nositelj te velike obljetnice kao što je nositelj obilježavanja 30 godina od kraja Domovinskog rata. NOB-om i partizanskim pobjedama Hrvatska se konačno uključila u svjetsku povijest, prvi put Hrvati su bili među najvećim silama, nositelji najpozitivnije svjetske povijesti, pobjede i mi to ne obilježavamo. Sramota! Plenkovićev je grijeh prihvaćanje dvostruke konotacije ustaškog pozdrava", komentirao je Mesić.

Dodao je da je bio najveći kritičar Franje Tuđmana ali isto tako da Tuđman nikad nije rekao da ustaški pozdrav "Za dom spremni" ikad može biti prihvatljiv. "Danas se izvlače zaključci koji jednostavno ne postoje. Da se ploča s ustaškim pozdravom stavi u Jasenovac ili tamo gdje je premještana, u Novsku, u kraju koji je pretrpio ustaški pokolj je gnjusno. Jako dobro znamo povijest HOS-a, nazvanih Hrvatske obrambene snage po uzoru na ustaške Hrvatske oružane snage koje je Ante Pavelić osnovao 1944. od ostataka ustaških i domobranskih snaga koje nisu prešle na partizansku stranu. HOS je bio privatna vojska, vojska jedne stranke", poručio je Mesić.

