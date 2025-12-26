Upoznajte najmoćniju ženu Formule 1: Evo kako je 'zgodna plavuša' sagradila pravo malo carstvo

U svijetu u kojem dominiraju zvukovi moćnih motora, miris benzina i testosteron, jedna je žena dokazala da talent, strast i odlučnost ne poznaju spol. Susie Wolff, rođena Stoddart, nije samo bivša vozačica i prva žena koja je nakon više od dva desetljeća sudjelovala u trkaćem vikendu Formule 1. Ona je pionirka, liderica i inspiracija koja danas aktivno gradi put za novu generaciju žena u motosportu, a njezina priča isprepletena je s najvećim imenima sporta, uključujući Lewisa Hamiltona i supruga Tota Wolffa, šefa Mercedesovog F1 tima.

Susie Wolff nikada nije namjeravala postati predvodnica promjena; jednostavno je željela voziti utrke. Odrasla je u škotskom gradu Obanu, gdje su njezini roditelji posjedovali trgovinu motociklima. Od malih nogu, nju i starijeg brata tretirali su jednako, potičući natjecateljski duh. Prvi motocikl dobila je s dvije, a prvi karting s osam godina. Ubrzo je postalo jasno da je rođena za brzinu.

Rano je naučila da je "izvedba moć". Kako je kasnije izjavila: "Bilo je puno buke oko mojeg spola jer sam bila jedna od rijetkih žena. Rano sam shvatila da kada postignem rezultat, svi kritičari utihnu." I rezultati su stizali. Nakon niza pobjeda i titule najbolje britanske vozačice kartinga, 2000. godine proglašena je najboljom ženskom vozačicom kartinga na svijetu. Njezin put nastavio se kroz Formulu Renault, gdje se 2003. godine na stazi našla rame uz rame s tada još nepoznatim Lewisom Hamiltonom. U jednoj utrci čak su zajedno stajali na postolju, on kao prvi, a ona kao treća. To je bio početak dugogodišnjeg poštovanja i prijateljstva.

Nakon Formule Renault i kratkog izleta u Formulu 3, 2006. godine ulazi u prestižno njemačko prvenstvo turističkih automobila (DTM), gdje je sedam sezona vozila za Mercedes-Benz. To razdoblje nije bilo ključno samo za njezinu karijeru, već i za privatni život. Ondje je upoznala Tota Wolffa, tada suvlasnika tima HWA AG, a danas jednog od najmoćnijih ljudi u Formuli 1.

Vrhunac njezine vozačke karijere stigao je 2012. godine, kada je potpisala za Williams F1 Team kao razvojna vozačica. Dvije godine kasnije, na Velikoj nagradi Velike Britanije, ispisala je povijest. Postala je prva žena nakon 22 godine koja je sudjelovala u službenom F1 vikendu, vozeći na prvom slobodnom treningu. Bio je to golem korak, ne samo za nju, već i za sve žene u motosportu.

No, put nije bio lak. Cijelu karijeru borila se sa stereotipima. U DTM-u su je u jednom trenutku stavili u ružičasti automobil. "Bio je to takav klišej, plavuša u ružičastom autu. Mrzila sam to i borila sam se da to promijene", priznala je. Muški kolege teško su podnosili da ih prestiže žena, a jedan od njih je preko radija vikao svom inženjeru: "Maknite mi ovu djevojku s puta!" Inženjerov odgovor bio je jasan: "Ne možemo je maknuti, moraš je prestići." Čak se i legenda poput Sir Stirlinga Mossa jednom javno zapitala imaju li žene "mentalnu snagu" za pobjedu u F1, da bi je kasnije nazvao i ispričao se, rekavši da je ona iznimka.

Nakon što je 2015. godine objavila povlačenje iz aktivnog natjecanja, svjesna da je dosegla svoj maksimum kao vozačica, Susie Wolff nije napustila svijet oktana. Upravo suprotno, njezina prava misija tek je započela.

U braku s Totom Wolffom, s kojim ima sina Jacka, čini najmoćniji par u Formuli 1. Iako su se suočavali s optužbama da joj je suprug pomogao u karijeri, ona je uvijek odgovarala da je, jednom kada sjedne u bolid, potpuno sama. Njihova veza, međutim, temeljena je na dubokom razumijevanju i podršci u nemilosrdnom svijetu vrhunskog sporta.

Nakon vozačke karijere, posvetila se stvaranju prilika za druge. Godine 2016. suosnovala je neprofitnu organizaciju "Dare To Be Different", koja se kasnije udružila s inicijativom FIA-e "Girls on Track". Zatim je preuzela ulogu šefice tima Venturi u Formuli E, gdje je momčad pod njezinim vodstvom ostvarila najveći uspjeh u povijesti, osvojivši titulu viceprvaka. Time je dokazala da njezine vještine daleko nadilaze vozačke.

Danas je na čelu F1 Akademije, natjecanja isključivo za žene koje je pokrenula Formula 1. Njezin je cilj jasan: stvoriti strukturiran put za mlade vozačice prema višim kategorijama, uključujući Formulu 3, Formulu 2 i, konačno, Formulu 1. "Ne želimo biti trenutak, želimo biti pokret", izjavila je Wolff. Njezina vizija je stvoriti sustav koji će osigurati da talentirane žene dobiju istu priliku kao i njihovi muški kolege.

