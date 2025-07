Urnebesni prvi timski izazov iznervirao Jokera: 'Ova kolica razvaljena, brate'

Druga epizoda reality showa Fight of Nations™: Put do pobjede dostupna je za gledati na platformi VOYO, a donijela nam je puno zanimljivih stvari.

Mogli smo uživati u prvom timskom izazovu i malo je reći da smo uživali. Borci su imali zadatak vući kolica u kojima su bili njihovi treneri, a osim brzine, trebalo je imati i vještine i strpljenja kojima se sudionici baš i nisu mogli pohvaliti. Naime, viđali smo urnebesne scene prevrtanja i ispadanja, a što je ostalo od kolica možete vidjeti na fotografiji ispod.

Foto: Fon

Drugu epizodu nove sezone Fight of Nations™ - Put do pobjede​ možete pogledati odmah na platformi VOYO.

POGLEDAJTE VIDEO: Čekanju je došao kraj: Kreće Fight of Nations - Put do pobjede™