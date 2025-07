Nevjerojatna priča borilačke nade: 'Došao sam u Zagreb zbog cure, a ostao zbog ljubavi prema MMA-u'

Ognjen Kovačević sudionik je druge sezone "Fight of Nations™: Put do pobjede" reality showa. Njegova priča puna je detalja iz privatnog života koji su doveli do toga gdje je sada, a u reality showu dio je tima Mirana 'Slo Rocky' Fabjana.

Drugu sezonu 'Fight of Nations™: Put do pobjede' pratite na platformi VOYO od 19. srpnja!

Kako je došlo do tvoje prijave na ovaj show?

"Odlučio sam se jer se želim dokazati, sebi i drugima. Cijelo iskustvo mi se u jednu ruku nije svidjelo. Sve je bilo odlično organizirano, ali ja ne mogu s nekim jesti ili spavati u istoj kući, a poslije da se s istom tom osobom tučem. Zbližim se s ljudima. Protivnika, po mom mišljenju, treba mrziti i otkinuti u glavu, a ako se s nekim zbližim, ja ne mogu to."

Zanimljivo, kako su ti se činili treneri?

"Fabjan mi je simpatičniji od Ilketa, ali Joker se bolje snašao u toj ulozi trenera. Teško je očekivati da će te treneri nečemu naučiti u tom periodu, ali mogu ti usaditi neki mindset. Može ti reći neku foru, ali generalno ne poznaje tvoj stil i sve ostalo što je bitno za samu borbu. Njih dvojica su se stalno podbadali..."

Kako misliš da će završiti njihov meč 6.9. u Areni Zagreb?

"Ja sam uvjeren da će Fabjan završiti meč na TKO. Kažu da je sada Ilke popravio zdravlje, da je ful spreman, ali mislim da će se Ilke umoriti i da će to Slo Rocky iskoristiti."

Kako je krenula tvoja MMA priča?

"Trenirao sam boks pet godina. Uz to sam povremeno prelazio u MMA, a onda sam se definitivno prebacio u MMA kada sam došao u Ahilej borilačku akademiju kod Ivana Đorđevića. Tamo sam bio kratko, ali onda se dogodila prekretnica jer sam našao curu u Zagrebu i došao sam u ATT Zagreb. Mislim, s tom curom više nisam, ali sam i dalje s ATT-om, haha. Ovdje mi se jako sviđa, dobar sam u MMA-u i mislim da će to sve jako dobro biti. Nešto mi iznutra govori da ću uspjeti. Bit ću zvijezda!"

Kako obitelj i prijatelji gledaju na tvoju predanost i ljubav prema MMA-u?

"Obitelj me nimalo ne podržava. Prijatelji su me uvijek podržavali, ali obitelj ne želi ni čuti za moje izlete u MMA-u. Sveje ne fermam ni dva posto, što god da mi kažu, kroz jednu uho ušlo kroz drugo izašlo. Nervira me što mi govore, sada sam već na 'ma što me briga' modeu i shvaćam to kao dodatni motiv."

Trenirao si u Ahileju i s Bojkovićem...

"Bio sam u Ahileju kad je Bojković imao 10k followera na Instagramu, njegovi sami počeci. Meni se od početka u Ahileju nije svidjelo, sve je uvijek bilo podređeno Bojkoviću. Ja sam to skužio i otišao. Normalno je da se svugdje moraš dokazati, ali tamo nemaš ni priliku da se dokažeš. Tada se dogodila ta cura i Zagreb i došao sam tu..."

POGLEDAJTE VIDEO: FON Trailer Fight of Nations reality show