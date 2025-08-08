Nećete vjerovati tko gostuje u 4 epizodi FON™-a: 'On je za MMA kao lopta za nogomet'

Fight of Nations™ - Put do pobjede reality show u potpunosti se zahuhtao, a 9. kolovoza točno u ponoć na platformi VOYO izlazi i četvrta epizoda. Sve je spremno za drugi po redu četvrtfinalni meč kojeg željno iščekujemo, da vidimo hoće li se što mijenjati ili će se nastaviti s onim kako je krenulo, a to je pobjeda tima Joker Ilića u prvoj četvrtfinalnoj borbi. Je li došao trenutak za prvu pobjedu tima Mirana Fabjana?

"Evo, sad je na mojem borcu da pokaže da li je pravi fighter", kazao je Miran Fabjan.

U četvrtoj epizodi mladi borci ostali su zabezeknuti kad su vidjeli da na vrata ATT dvorane ulazi, ni manje, ni više nego legendarni Mirko Cro Cop Filipović. Dobro je Miran Fabjan opisao što Mirko znači za slobodnu borbu:

"Za mene, Mirko Filipović za ovaj sport znači kao što lopta znači za nogomet.

