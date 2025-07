Pao je i prvi izazov u kući: Treneri se okušali u stolnom tenisu

Nakon dugo čekanje dočekali smo taj dan. U subotu smo na platformi VOYO mogli pogledati prvu epizodu FNC-ova reality showa Fight of Nations - Put do pobjede™.

Bilo je svega u prvoj epizodi, objašnjen nam je format, borci su stigli u vile, podijeljeni su u timove, a vidjeli smo i prvi izazov. U prvom planu bili su treneri Miran Slo Rocky Fabjan i Aleksandar Joker Ilić između kojih vladaju velike tenzije. Tenzije su povećane krajem prve epizode kad se održao prvi izazov između njih dvojice.

Prvu epizodu nove sezone Fight of Nations - Put do pobjede™​ možete pogledati odmah na platformi VOYO.

Naime, treneri su se okušali u stolnom tenisu, a pobjednik je svojem timu osigurao bolje sobe u vili. Bilo je vrlo gusto, Joker i Fabjan nisu pokazali neko veliko stolnotenisko umijeće, a na kraju je rezultat bio gustih 11:9. Za koga, pogledajte u prvoj epizodi Fight of Nations - Put do pobjede™ na platformi VOYO.

