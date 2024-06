Primož Gliha, proslavljeni bivši slovenski nogometaš, danas trener, tvrdi nam kako Portugal i Hrvatska u nogometu imaju nešto zajedničko. Slovenija u ponedjeljak od 21.00 na Deutsche Bank Parku u Frankfurtu igra povijesnu utakmicu osmine finala Eura protiv Portugala. Dežela nikad nije izborila nokaut fazu na velikom natjecanju.

"Portugalci su u sličnoj situaciji kao vi Hrvati. I portugalska nogometna reprezentacija i hrvatska nogometna selekcija su u silaznoj putanji, a jaki se. To vam je tako. Biološki sat je i kod vas i kod njih identičan i to pokazuje da nitko nije vječan", govori Primož Gliha za Net.hr i nastavlja:

"Najbitnija stvar koja se dogodila na ovom Euru za nas, kad razgovaramo o slovenskom povijesnom plasmanu u osminu finala, je da smo dobili jaku reprezentaciju koja trenutno najlošije stoji po formi i identitetu. Vi ste dobili Portugalce, mi smo dobili Portugalce, to u posljednjih par mjeseci. Srbi su ih dobili još prije".

Što to znači?

"To znači da si dobio suparnika od kojeg ne znaš što očekivati. Ali, jedno uvijek možeš očekivati kad igraš s Portugalom. Jedno 70-30% u korist Portugala, što se tiče lopte u nogama, posjeda kojeg imaju. Sad govorim iz perspektive Slovenije. Portugalci će se dodavati loptom i bit će možda malo nekonkretni u realizaciji, pod uvjetom da Slovenija kao 'mala' reprezentacija ne igraš taktičku defenzivu. To znači da će Portugalci držati loptu, a mi ćemo se postaviti u blok 40 metara od gola. Možda će to biti jedna dosadna utakmica u kojoj će Slovenija, njezin izbornik Matjaž Kek i igrači, imati alibi ako ispadnemo, jer je Portugal jedna od najjačih reprezentacija svijeta koja danas nije tako jaka kao što je nekad bila."

Posjed ne znači ništa. I Hrvatska je imala posjed veći protiv Španjolske, kao i protiv Albanije i Italije, ali taj je posjed bio jalov kad nije bilo realizacije. Barem ne u onoj mjeri koja te vodi u nokaut fazu. Hrvatska je na turniru zabila samo 3 gola, primila ih čak 6, od toga dva vezana u dvije utakmice u posljednjim sekundama.

"Znate kako na to ja gledam. Ja vam priznajem samo jedno - semafor. Rezultat na semaforu najbolje je mjerilo, nikakva 'umjetna' inteligencija. To su sve izmislili alibi treneri, koji traže alibije za svoj neuspjeh, 1000 izgovora imaju, a izgube utakmicu. Kako su, kao bili dobri, ali su izgubili. To je sve na nivou sviđa mi se - ne sviđa mi se. Kao i kod žena. Nije bitno je li žena crna ili plava, bitno je da radi ono što žena i mora da radi u životu. Nekom se sviđa plavuša, nekom crnka ili brineta."

Slovenija je trkački jako moćna na Euru.

"Motiv. Naši nogometaši imaju nevjerojatno visoki motiv, zato trče kao navijeni. Motiv, entuzijazam. Sve u životu vam je moral (visoki stupanj motiviranosti), motiv. Bez morala, bez motiva, nema ni uspjeha niti prosperiteta u životu. Bez motiva nemaš šanse niti na sportskom terenu. To je i normalno, kad male države dođu na prvenstvo, pa su u visokom stupnju nabrijanosti za razliku od velikih. Nekad je to bilo jednostavnije. Favoriti su lagano dobivali. Danas nema više toga."

Kako se u Sloveniji sad gleda na Hrvatsku u nogometu? Još uvijek velikim očima ili...

"Kao i svaka druga država. Znate kako je, prvo uvijek gledaš sebe i onda komentiraš, a nakon Slovenije, normalno da se onda gleda, komentira hrvatska nogometna reprezentacija. Znate što? Vaš prirodni je put bio jasan. Prije prvenstva sam za Hrvatsku govorio kako je reprezentaciju stigao biološki sat, zub vremena, pa su mi rekli da pričam gluposti. Pa sam dosta puta rekao - što vi Hrvati nemate biološki sat, ne starite, a mi Slovenci starimo?", nasmijao se Primož Gliha.

Zlatko Dalić ostao je izbornik Hrvatske...

"Zaslužio je, zaslužio je, zaslužio"...

Znači, tri puta je zaslužio...

"I četvrti... zbog svega što je napravio s Hrvatskom, a napravio je velike stvari. E sad ide novo poglavlje kojeg su doživjeli svi, pa ćete ga i vi. Toplo-hladno rezultati. Stvara se nova generacija, nova nogometna Hrvatska, a to je samo toplo-hladno, dok nova reprezentacija ne naraste i ne ustabile se igrači".

Gdje je Slovenija, odnosno u čemu je trenutno jača od Hrvatske?

"Motiv i moral. Samo u tome. Motiv i moral. Hrvatska je godinama imala moral i visoki motiv, pa ste imali i velike, vrhunske rezultate. Slovenije 4 godine nigdje nije bilo, ali smo sad u tom hrvatskom modu. Kek je bio 4 godine izbornik. Nama su četvrta i peta mjesta u grupi bili maksimum. Sad se stvar okrenula. Od morala i visokog motiva dolaze dobri, vrhunski rezultati. Budite sigurni da bi Hrvatska sasvim drugačije izgleda da ste dobili Albaniju. Bila bi to sasvim druga priča za vas. Moral je visoki stupanj motivacije. Hrvatska je bila motivirana, ali biološi sat i zub vremena napravili su svoje", zaključio je Primož Gliha.

Za spomenuti kako će slovenska skupina C ovog Eura ostati upamćena po tome da nijedna reprezentacija u grupnoj fazi nije uspjela postići više od jednog gola.

