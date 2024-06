Branko Strupar prije 15 je dana gostovao u studiju Net.hr uoči početka Eura u nogometu i tada nam je ovaj legendarni bivši nogometaš kako bi Austrija mogla biti reprezentacija koja bi mogla iznenaditi na turniru...

"Se sjećaš kad si pitao ko bi mogao biti iznenađenje prvenstva? Austrija", došlo nam je na whapp jučer nakon pobjede Austrijanaca protiv favoriziranih Nizozemaca 3-2.

Austrija će u osminu finala s čelne pozicije grupe D i igrat će protiv drugoplasirane momčadi skupine F, a to će najvjerojatnije biti Turska ili Češka.

Foto: Screenshot - Sofa score Skupina D nakon 3 kola Eura

Nazvali smo Branka maloprije...

"E, fascinira me ta Austrija, ta njihova moć presinga. Imaju i brzu tranziciju. Baš igraju moćno, moderno... nikom neće protiv njih u drugom krugu biti lako. Iako oni nisu favoriti za naslov, ali Austrijancima odgovara ova uloga i u njoj se dobro snalaze. Ovo govorim ne samo na osnovu njihovog izdanja protiv Nizozemske, nego ih pratim baš. Dobili su nas 3-0 u Osijeku i od tad su još napredovali. Ralf Rangnick je tvorac igre Austrije koja se bazira na bolesnom gegenpressingu. Ljudi trče kao navijeni kad izgube posjed, ali svi", priča Branko Strupar i nastavlja:

"Austrija nema klasične zvijezde, ali oni koji izađu i oni koji uđu, ista je to moć i snaga. Strašno igraju presing. Gledam ih i ne vjerujem na koji način igraju i kako su prošli grupu s jednom Francuskom, Nizozemskom i Poljskom. To je čudo".

Strupar govori kako možemo pričati što hoćemo, ali Austrija igra moderno, brzo i dinamično...

"Trkački su izrazito moćni. Disciplina i velika trka. To je njihovo oružje. I to ne bilo kakva disciplina, nego Njemačka, jer im 90% igrača dolazi iz Bundeslige. Snaga, trka, disciplina, to je u današnjem nogometu najvažnije i dominiraju baš takve ekipe".

Brzina i dinamika su najvažnije stavke modernog nogometa. Vidimo samo Mbappea što radi na račun brzine i dinamike, naravno i kvalitete...

"Ono što je Barcelona igrala, znači tika taka ona njihova, to radi sad Austrija samo s jačim gegenpressingom, s jačim tempom. Oni su Barcelona na 'stereoidima', na kvadrat. Nitko tada kad je Barca tako igrala, nitko nije primjećivao što igrači Barcelone rade kad izgube posjed. Odmah ga vraćaju. Austrija me strašno iznenadila. Uvijek smo govorili Austrijanci su skijaši, a ti skijaši su doskijali do prvog mjesta u grupi", navodi Strupar kojem smo rekli kako su još jedni skijaši iz susjedstva postali nogometaši. Radi se o Slovencima, koji su isto izborili drugi krug Eura, po prvi put u svojoj povijesti.

Primož Gliha je u nedavnom razgovoru za Net.hr povukao isto pričao kako su Slovenci - skijaši sišli s brda postali još bolji nogometaši.

Foto: Screenshot - Sofa score Skupina C na Euru

"Slovenci su isto disciplina. Igraju jako dobru obranu i u tranziciji su jako opasni. Matjaž Kek ih je dobro posložio. Baš su čvrsti. Imaju Šeška i još nekoliko igrača koji mogu napraviti razliku. Prvenstveno rade da ne dobiju gol. Igraju i oni presing. Dobili su samo jedan gol od Francuza u porazu minimalnom 1-0. Sa Srbijom su remizirali 1-1, kao i s Englezima koji nisu, ruku na srce, momčad. Skup jakih individualaca jesu, ali samo to. Trka je u današnjem nogometu najbitnija. Više trka nego talent je u današnjem nogometu. Trka pobjeđuje sve. Trka je broj 1, a Hrvatskoj nedostaje trke i brzine, spori smo. Prošlo je vrijeme talenta. Trka danas pobjeđuje talent, a Hrvatska se previše oslanja na talent, a manje na brzinu, trku, gegenpressing, na zakonitosti današnjeg nogometa. Danas je sve brže, više, jače", zaključio je Branko Strupar.

