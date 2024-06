Zlatko Dalić ostaje izbornik hrvatske nogometne reprezentacije nakon neuspjeha na Euru, odnosno uspjeha od prije s Vatrenima. HNS je iskomunicirao putem predsjednika Kustića i tehničkog direktora Pletikose za RTL Danas tu informaciju.

Dalić ima ugovor s HNS-om do kraja SP-a u SAD-u, Kanadi i Meksiku, a prema ugovoru izbornik nacionalne nogometne selekcije svih Hrvata mjesečno zarađuje 125 000 eura.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Okrenuli smo broj Stjepana Deverića, poznatog bivšeg nogometaša Dinama koji je tijekom karijere oblačio i dres Hajduka.

Omiljeni je lik osamdesetih, istinska legenda Plavih i Bijelih, reprezentativac i brzonogi napadač, kako to govore i pišu oni koji bolje poznaju njegov nogometni i ljudski opus.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Stjepan je uspješno nosio dresove Dinama i kasnije Hajduka tri i pol godine, pa se vratio svojoj najvećoj ljubavi - Dinamu. Igrao je legendarni Štef i za onu slavnu Ćirinu generaciju Dinama, opjevanu u pjesmama i pričama, iz 1982.

Kako Štef komentira ostanak Dalića na izborničkoj klupi Hrvatske, dobra ili loša stvar za reprezentaciju?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ha... kako se gleda", kazao je za portal Net.hr u uvodu razgovora Stjepan Deverić i pomalo nas iznenadio izjavom...

"Objasnit ću vam. Dakle, u redu je da je Dalić ostao, nema razloga... mislim, ima razloga da ne bude više izbornik čim nema rezultata. U takvoj situaciji, kad nema rezultata, uvijek postoji razlog da netko ne bude više izbornik. Međutim, kad pogledamo sve, podvućemo crtu, zbojimo i oduzmemo neke stvari, u redu je što je Zlatko Dalić ostao izbornik. Samo, neke stvari će morati popraviti u igri. Morat će ju poboljšati, pomladiti reprezentaciju, ubrzati igru kako dolikuje današnjem modernom i dinamičnom nogometu", govori Stjepan Deverić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Slaven Branislav Babic/PIXSELL Stjepan Deverić

Javnost oko Dalićevog ostanka je podijeljena u ovim trenucima općeg nogometnog nacionalnog nezadovoljstva. Načelno, vjerujemo da je većina za Dalićev ostanak, jer je zadužio naciju uspjesima, provjerena je i pouzdana roba, a poznato je kako ljudi ne vole baš promjene. Da se razumijemo, promjene su ponekad dobre i nužne.

"Jesu i reprezentaciji Hrvatske treba promjena da bi igrala bolje i modernije. Ali, znate o čemu se ovdje zapravo radi? Dakle, ne radi se o Dalićevoj plaći i cifri, nego se ovo sve događa koji dan nakon remija protiv Italije i odlučujućoj utakmici na Euru i ispadanja s turnira ranije nego što se to mislilo, apsolutno je normalno što je javnost podijeljena oko Dalićevog ostanka. Da nije u jeku ovakva jedna situacija, da ne vlada jedna kolektivna nacionalna tuga i razočarenje zbog neuspjeha Hrvatske u Njemačkoj, sigurno da ta ista javnost ne bi bila podijeljena."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kako Štef komentira Dalićevu mjesečnu plaću od 120 000 eura na poziciji izbornika reprezentacije? Nezadovoljni simpatizeri su se uhvatili Dalićeve plaće, posebno oni s društvenih mreža, kao pijan plota, kao da je to glavni razlog njegovog ostanka, a ne uspjeh Hrvatske, glad za novim postignućima i ljubav prema domovini, između ostalog, jer više je tu faktora. Zločesto pomalo, ali to je čista frustracija zbog neuspjeha.

"Gledajte, Dalić je imao takvu plaću i prije Eura, pa ju nitko nije ni spominjao. Zašto je spominju sad?! Da je sve bilo kako smo očekivali, onda plaću Zlatka Dalića nitko ne bi ni spominjao. Ljudi su vam takvi... to je nogomet, tako to ide. Tako da su sve to priče za malu djecu, da se tako izrazim. Naravno da nije u redu što smo podbacili na Euru, ali ne treba se sad hvatati za plaću izbornika nogometne reprezentacije Hrvatske koja do ovog trenutka uopće nije bila sporna. Život ide dalje, tako je to u nogometu, plaće su u nogometu, onom vrhunskom, na visokoj profesionalnoj razini velike. Ako je HNS procijenio da Dalić kao izbornik toliko vrijedi, onda je to tako. U profi nogometu nema puno ili malo. Puno je kad nema rezultata, malo je kad ima i to je cijela priča. Kraj priče."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Marijo Tot otvara oči čitavoj hrvatskoj javnosti nakon šokantnog remija Hrvatske protiv Italije na Euru u nogometu