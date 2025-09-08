Djeca danas, financijski pismeni odrasli sutra

Djeci je danas dostupna edukacija o financijama na način koji razumiju i vole – putem igre i interaktivnih zadataka. Monegra, inovativna mobilna aplikacija za financijsku pismenost djece od sada je dostupna za preuzimanje na Google Play i App Store platformama. Ova jedinstvena edukativna aplikacija osmišljena je kako bi djecu na zabavan, vizualno privlačan i njima blizak način uvela u svijet novca, štednje, budžetiranja i donošenja odgovornih financijskih odluka.

Foto: Promo

Iza ideje i razvoja Monegre stoje dvije prijateljice i dugogodišnje poslovne partnerice, Petra Stanković i Edita Tomašić. Potaknute vlastitim iskustvom u odgoju djece i nedostatkom kvalitetnih alata za njihovo financijsko obrazovanje, odlučile su stvoriti rješenje koje će roditeljima i odgojiteljima olakšati tu važnu zadaću.

Foto: Promo

“Kako naša djeca odrastaju, tako se sve češće nalazimo u situaciji da im objašnjavamo vrijednost novca, što je novac i kako se zarađuje te razliku između potreba i želja. Iz toga je nastala ideja da stvorimo mjesto gdje će sva djeca naučiti osnovne pojmove o novcu na način prilagođen njihovom uzrastu. Upravo to je bila ideja vodilja kod stvaranja Monegre”, ističu Petra Stanković i Edita Tomašić, osnivačice aplikacije.

Foto: Promo

Monegra uključuje edukativne videozapise te zabavne i interaktivne kvizove koji djecu uče osnovama financija kroz svakodnevne situacije – od planiranja kupovine do odgovornog raspolaganja džeparcem. Također, sadrži virtualnu kasicu prasicu i izradu projekata koji olakšavaju prvo iskustvo štednje i zarade vlastitog novca. Aplikacija je namijenjena zajedničkom korištenju roditelja i djece te je idealan alat za pomoć roditeljima u edukaciji djece o financijskim temama.

Foto: Promo

Monegra je društveno odgovorna aplikacija koja je u potpunosti besplatna te promiče financijsku pismenost i samostalnost djece.

Za više informacija o aplikaciji i njenim mogućnostima posjetite: www.monegraapp.com