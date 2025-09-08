Šibenik postaje globalno središte glazbe i kreativnosti

U Šibenik stižu brojni izvođači, govornici i delegati, što ovaj festival čini jedinstvenim mjestom susreta ljudi iz cijelog svijeta. Ta raznolikost donosi posebnu energiju i pretvara grad u prostor gdje se spajaju različite kulture, iskustva i ideje.

Ove godine, program se održava na šest atraktivnih šibenskih pozornica, a po prvi put traje i u nedjelju – donoseći završnicu ljeta ispunjenu koncertima, panelima, radionicama i druženjima uz more.

Glazbeni program donosi široki raspon žanrova: od indie himni i psihodeličnih gitara preko elektroničkih eksperimenata i etno fuzija pa sve do pulsirajućih klupskih ritmova. Posebno se ističu nastupi velikih imena poput Kalush Orchestra, pobjednika Eurosonga 2022., britanskog šesteročlanog benda Adult DVD, poznatog po eksplozivnim live nastupima, te hvaljenog londonskog sastava Ugly, koji svojim prepoznatljivim indie zvukom i melodičnim refrenima oduševljava publiku diljem Europe. Uz njih, publika će otkriti i niz novih regionalnih i lokalnih favorita koji donose svježinu na šibenske pozornice.

Konferencijski dio, jednako važan stup festivala, okupit će producente, agente, menadžere, novinare i druge profesionalce glazbene industrije, stvarajući prostor za razmjenu znanja, iskustava i za nove suradnje.

Foto: Promo

Uz već najavljenog legendarnog Kevina Colea (KEXP) i prestižne medijske partnere – Rolling Stone UK, CLASH i The Line of Best Fit – na SHIP stižu i brojna druga velika imena: Lisa Branigan (Glastonbury Green Futures Festivals/Re-play Music C.I.C., UK), Mark Bona (Sziget Festival, HU), Caitilin-Finn Ballard (ATC Live, UK), Christine Semba (WOMEX, Piranha Arts, FR/DE), Christof Ellinghaus (City Slang, DE), Ellie Rumbold (Partisan Records, UK/DE), Filip Košťálek (Colours of Ostrava, CZ), Sofia Ilyas (Beatport, UK) i Wiecher Troost (Amsterdam Dance Event, NL). Njihova prisutnost jamči da će se Šibenik tih dana pretvoriti u epicentar globalnog glazbenog umrežavanja.

Foto: Promo

Šibenik – idealan domaćin i pozdrav ljeta

Svojim povijesnim tvrđavama, vibrantnim kulturnim životom i mediteranskim šarmom, Šibenik se još jednom pokazuje kao idealan domaćin SHIP Festivala. U suradnji s Tvrđavama kulture, program se smješta na jedinstvene lokacije koje festivalu daju posebnu atmosferu i čine ga iskustvom koje se pamti.

Osim bogatog glazbenog i konferencijskog programa, SHIP donosi i ono što ga čini posebnim – četiri dana sunca, mora, druženja i zajedničkog pozdrava ljetu. Grad na Jadranu tako postaje mjesto gdje se spajaju kreativnost i opuštanje, gdje koncerti pod zvjezdanim nebom i jutarnje kave na rivama stvaraju uspomene koje traju cijelu godinu.

„SHIP je mjesto susreta i stvaranja, ali i slavlje ljeta, glazbe i zajedništva. Ovogodišnje izdanje najveće je do sada, a s obzirom na bogatstvo programa i raznolikost sudionika, sigurni smo da će Šibenik postati prava svjetska pozornica.“, poručuju organizatori.

Cijene ulaznica za ovogodišnji festival su:

Festival Ticket - 49 €

Pro-Pass Ticket - 74 €

Daily Ticket - 34 €

Možeš ih kupiti OVDJE.

Festival SHIP organizira Ured za izvoz glazbe Hrvatska (HUZIP, HGU, HUIG, HUOKU) u suradnji s Javnom ustanovom u kulturi Tvrđava kulture Šibenik, a festival su podržali Ministarstvo kulture i medija RH, Grad Šibenik, Hrvatska Turistička Zajednica, HDS ZAMP, Turistička zajednica grada Šibenika i Turistička zajednica Šibensko kninske županije.

Sve informacije o SHIP festivalu 2025. pronađite na: WEB // IG // FB