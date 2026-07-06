Mislio je da je zdrav i ni sanjao nije da će mu rutinska pretraga krvi spasiti život

David Ruttledge, 43-godišnji otac i zaljubljenik u fitness iz Dublina, živio je aktivnim i naizgled potpuno zdravim životom. Dok se pripremao za zahtjevnu fitness utrku, rutinski pregled krvi pretvorio se u borbu za život, otkrivši dijagnozu koju nitko ne očekuje, osobito ne osoba u punoj fizičkoj snazi.

Od abnormalnih markera do strašne sumnje

Prošlog listopada, David je obavio redovitu krvnu pretragu. Rezultati su pokazali "abnormalne" bubrežne markere, što je potaknulo njegovog liječnika opće prakse da zatraži ponavljanje testa. I drugi nalaz bio je jednako zabrinjavajuć, s povišenim vrijednostima. Kako bi se utvrdio uzrok problema, liječnik ga je uputio na ultrazvuk.

U tom razdoblju David nije osjećao nikakve simptome i bio je potpuno usredotočen na pripreme za TRYKA štafetu, fitness izazov u kojem je planirao sudjelovati sa suprugom Carmel te njezinom sestrom i bratom. Nije ni slutio da se iza kulisa njegovog aktivnog života odvija tiha, ali opasna bitka.

"Nisam imao nikakvog razloga misliti da nešto ozbiljno nije u redu. Obavio sam ultrazvuk u petak, a već u nedjelju, 1. veljače, uspješno sam završio TRYKA štafetu", ispričao je David.

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Nekoliko dana kasnije, njegov se svijet potpuno preokrenuo. "Nazvao me liječnik i zamolio da dođem u ordinaciju. Objasnio mi je da je ultrazvuk otkrio masu na mom lijevom bubregu", prisjeća se. Već sljedeći dan podvrgnut je dvama CT snimanjima, a do kraja tjedna stigla je vijest koju nitko ne želi čuti: "Imao sam rak bubrega i veliki tumor na lijevom bubregu."

Važnost ranog otkrivanja i podrške

Uslijedili su tjedni ispunjeni brojnim pregledima, snimanjima i testiranjima. David je 3. ožujka podvrgnut djelomičnoj nefrektomiji, operativnom zahvatu tijekom kojeg su kirurzi uspješno uklonili cijeli tumor, ali i uspjeli sačuvati polovicu njegovog bubrega, piše Mirror.

Davidova priča snažan je podsjetnik na važnost preventivnih pregleda. Iako se osjećao potpuno zdravo, rutinska kontrola omogućila je rano otkrivanje bolesti, što je ključno za uspješno liječenje. Iskustva pokazuju da rak ne bira godine ni stil života, a rano otkrivanje, primjerice kod raka dojke, može dovesti do izlječenja u više od 90 posto slučajeva.

Tijekom najtežih trenutaka, Davidu je najveća snaga bila njegova obitelj. "Kroz cijelo ovo putovanje nosila me ljubav i podrška moje supruge Carmel, naša dva sina, moje obitelji i prijatelja. Njihova pozitivnost, ohrabrenje i vjera u mene pomogli su mi da prebrodim neke od najtežih trenutaka u životu", rekao je.

"Danas sam nevjerojatno zahvalan na ranom otkrivanju, na zdravstvenim djelatnicima koji su se brinuli o meni i na mreži podrške koja mi je pomogla da nastavim dalje", istaknuo je.

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