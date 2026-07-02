Iako rođena Portugalka Laura će navijati za Hrvatsku: 'Luka Modrić je moj idol'

Dok će većina Portugalaca, kada se na terenu Svjetskog prvenstva 2026. susretnu Hrvatska i Portugal, navijati za svoju reprezentaciju, 26-godišnja Laura Maria Costa Reis svim će srcem bodriti Vatrene uz dečka Hrvata.

Ova studentica grafičkog dizajna iz Portugala već više od osam godina vjerno prati hrvatsku reprezentaciju, a njezina ljubav prema Hrvatskoj odavno je prerasla običnu navijačku privrženost. Hrvatska je, kaže, osvojila njezino srce, zbog čega će ponovno odjenuti hrvatski dres, ponosno razviti hrvatsku zastavu i navijati za zemlju koju smatra svojim drugim domom.

Portugalka Laura toliko voli sve vezano za našu zemlju da već šest godina uči hrvatski jezik te se nakon završetka studija planira preseliti u Zagreb u kojem ionako često boravi posljednjih nekoliko godina.

Laura Maria Costa Reis ispričala je za Net.hr kako se razvila njezina ljubav prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji, tko joj je najdraži nogometaš, a poslala je i posebnu poruku Vatrenima.

Foto: Privatna arhiva

Početak zainteresiranosti za Hrvatsku

Laura navodi kako je njezina ljubav prema Hrvatskoj započela na pomalo neobičan način. Tijekom sata povijesti u školi učili su o brojnim ratovima, ali o Balkanu se govorilo tek nekoliko minuta što ju je, kako kaže, zasmetalo.

"Riječ je o novijoj europskoj povijesti koja se dogodila relativno blizu nas, a smatram da bi se svim povijesnim događajima trebalo posvetiti jednaka pažnja. Zato sam sama počela istraživati Balkan i raditi školske projekte na tu temu. Upravo sam tako otkrila Hrvatsku. Istraživala sam njezinu povijest, kulturu, ljude i sve izazove kroz koje je prolazila. Što sam više učila, to sam se više zaljubljivala u ovu zemlju. Tada sam imala samo 14 godina, a danas, s 26 godina, ta je ljubav još snažnija i postala je važan dio moje svakodnevice", započinje ova Portugalka.

Laura se trenutačno nalazi u Hrvatskoj na dvomjesečnom odmoru, a ovo joj je ujedno i sedmi dolazak u našu zemlju. Dosad je posjetila Zagreb, Split, Rijeku, Osijek, Nacionalni park Plitvička jezera, Karlovac, ali i brojna manja mjesta, uključujući okolicu Siska.

"Najviše vremena provodim u Zagrebu jer ondje živi moj dečko. U Splitu sam bila jednom ljeti i dvaput zimi, uglavnom zbog nogometa i druženja s prijateljima. Rijeku posjećujem često, također zbog nogometa, ali i zato što smatram da taj grad nudi puno više nego što ljudi misle. U svibnju sam prvi put posjetila Osijek kako bih gledala finale Hrvatskog nogometnog kupa. Grad me oduševio i svakako se želim ponovno vratiti. Plitvička jezera obišla sam prošle zime, a u Karlovac sam otišla spontano tijekom jednog vikenda", komentira.

Učenje hrvatskog jezika

Hrvatski jezik je počela učiti 2020. godine, tijekom pandemije, kada nije imala predavanja te je imala više slobodnog vremena.

"Pet sam godina sam pokušavala sama učiti uz materijale koje sam pronalazila na internetu. Međutim, hrvatski je vrlo složen jezik i bez osobe koja bi mi mogla objasniti nedoumice bilo je izuzetno teško napredovati. Prošle godine upisala sam online tečaj hrvatskog jezika u školi Intellecta. Uz pomoć profesorice napokon sam osjetila pravi napredak", objašnjava Laura.

"Danas se mogu bez problema predstaviti na hrvatskom jeziku, imam solidan vokabular i mogu razumjeti dio razgovora. Svjesna sam da moram što češće vježbati. Hrvatski nije lak jezik, ali želim ga naučiti na visokoj razini. Dosad sam završila dvije od ukupno šest razina tečaja", dodaje.

Kako bi što bolje naučila jezik, Laura ističe kako uvijek traži nove hrvatske pjesme jer joj glazba pomaže u učenju jezika. Sluša hrvatsku glazbu, ali i izvođače iz cijele regije.

"Na playlisti imam pjesme grupe Zaprešić Boys, od kojih posebno volim 'Igraj moja Hrvatska' i 'Moj Vukovar'. Slušam i Marka Perkovića Thompsona kao i Severinu. Volim slušati i Maju Šuput, Olivera Dragojevića te Tošu Proeskog, koji nije Hrvat, ali njegova glazba također ima posebno mjesto na mojoj playlisti", kaže.

Foto: Privatna arhiva

Selidba u Hrvatsku

S vremenom joj je Hrvatska postala bliska ponajviše kroz ljude koje je upoznala i mjesta koja je posjetila. To je ono zbog čega se više povezala sa zemljom.

"Jednostavno volim Hrvatsku. Najviše me oduševljavaju iskrenost ljudi i njihova dobrota. Nikada nisam upoznala narod poput Hrvata. Unatoč svemu kroz što su prošli u svojoj povijesti, mnogi su zadržali otvorenost i toplinu prema drugim ljudima, što mi je iznimno lijepo. Posebno me veseli i to koliko ljudi s iskrenim zanimanjem sluša moju priču, kao i prijateljstva koja sam u Hrvatskoj stekla", napominje Laura.

Posebno je oduševljavaju hrvatski gradovi, osobito arhitektura, spomenici, povijest i posebna atmosfera koji su na nju ostavili snažan dojam. "Čak i malo jezero uz cestu ovdje ima svoju priču. Svako godišnje doba gradovima daje novo lice i upravo je to ono što Hrvatsku čini toliko posebnom. Za mene je Hrvatska pravi raj", priznaje.

Zbog svega što je veže uz Hrvatsku, ta joj se ideja sve više nameće kao prirodan izbor. Preseljenje smatra logičnim nastavkom svojih planova.

"Moj dečko je Hrvat, ovdje radi i ima stabilan život, dok ja privodim kraju studij u Portugalu. Nakon svih godina koje smo zajedno proveli, preseljenje u Hrvatsku djeluje mi kao prirodan i logičan sljedeći korak. Osim privatnih razloga, važni su mi i šira životna pitanja poput sigurnosti, mogućnosti zapošljavanja, visine plaća i opće kvalitete života. Smatram da Hrvatska u tim segmentima nudi više prednosti nego Portugal. Naravno, nijedna zemlja nije savršena, ali Hrvatska za mene ima daleko više prednosti nego nedostataka. Vjerujem da je samo pitanje vremena i dobre organizacije te da bi se preseljenje moglo ostvariti već tijekom sljedeće godine", navodi Laura.

Foto: Privatna arhiva

Ljubav prema hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji

Portugalka je gledajući Real Madrid počela pratiti i Luku Modrića, koji joj je, kako kaže, najveći nogometni uzor.

"Sjećam se hrvatske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2014., ali tada je još nisam pratila toliko intenzivno. Rekla bih da sam reprezentaciju počela ozbiljno pratiti tijekom kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2018., koje je bilo prvo prvenstvo na kojem sam navijala isključivo za Hrvatsku. Dakle, hrvatsku reprezentaciju pratim već više od osam godina. Od 2021. godine pratim i hrvatsku nogometnu ligu te hrvatske klubove, od SuperSport HNL-a pa sve do drugoligaških natjecanja", prisjeća se.

Kada govori o hrvatskoj reprezentaciji, posebno se osvrće na nogometaše koji su imali najveći utjecaj na nju te zauzimaju posebno mjesto u njenom srcu.

"Od svih legendi ove generacije Luka Modrić je moj najveći nogometni uzor. Osim njega, posebno cijenim Dominika Livakovića i Marca Pašalića. Smatram da su obojica izuzetno važni igrači za reprezentaciju i da svaki na svojoj poziciji daje velik doprinos momčadi", pojašnjava Laura.

Neki hrvatski reprezentativci za nju su više od sportskih uzora, zbog čega bi je susret s njima uživo posebno usrećio: "Voljela bih upoznati Luku Modrića i osobno mu reći koliko mi znači, kako je upravo on zaslužan što sam zavoljela hrvatski nogomet i koliko me inspirira. Voljela bih upoznati i Dominika Livakovića jer je mnogo puta, kada sam već bila na rubu suza od nervoze, svojim obranama spasio Hrvatsku i preokrenuo tijek utakmice. Od sadašnjih reprezentativaca već sam upoznala Diona Drenu Belju Musu dok je igrao za Benficu u Portugalu. Posebno mjesto među hrvatskim nogometašima ima i Filip Krovinović, s kojim sam u redovitom kontaktu. No kada je riječ isključivo o reprezentaciji, najviše bih voljela upoznati Luku Modrića i Dominika Livakovića."

Foto: Privatna arhiva

Navija za Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu 2026.

Susret Portugala i Hrvatske za nju je i emotivno i navijački vrlo jednostavan izbor. Bez oklijevanja otkriva za koga će navijati.

"Iako sam rođena u Portugalu, na utakmici između Portugala i Hrvatske navijat ću sto posto za Hrvatsku. Bit ću u hrvatskom dresu, s hrvatskom zastavom i svim srcem uz Vatrene. To sam učinila već i na prijateljskoj utakmici 2024. godine. Iskreno, portugalska reprezentacija za mene već dulje vrijeme nema poseban značaj. Primjerice, kad je Portugal 2016. osvojio Europsko prvenstvo i cijela je zemlja slavila, ja sam spavala. Mislim da to dovoljno govori koliko malo pratim i podržavam portugalsku reprezentaciju. Inače, kada Portugal igra protiv neke balkanske reprezentacije, gotovo uvijek navijam za balkansku momčad. Tako će biti i ovoga puta – od prve do posljednje minute navijat ću za Hrvatsku", iskreno priznaje Laura.

Što se tiče mogućeg ishoda utakmice, ova studentica grafičkog dizajna još ne želi donositi konačne zaključke, ali ipak ima predosjećaj kako bi utakmica mogla izgledati.

"Vjerujem u pobjedu Hrvatske 2:1. Druga mogućnost koju mogu zamisliti jest još jedna tipično hrvatska utakmica koja će otići do jedanaesteraca, a na kraju će Hrvatska izboriti pobjedu", dodaje.

Vjerna navijačica hrvatske reprezentacije otkrila nam je zabrinjava li je da bi joj Portugalci mogli zamjeriti što navija za drugu reprezentaciju.

"Iskreno, to me ne zabrinjava niti mi je posebno važno. Znam da postoje ljudi kojima se to ne sviđa, a neki su me zbog toga čak i vrijeđali. Međutim, moja ljubav prema Hrvatskoj jača je od svega toga. Moji roditelji, iako se ponekad našale na račun toga, iskreno poštuju moju ljubav prema Hrvatskoj i uvijek Hrvatskoj požele sreću. Moji prijatelji to razumiju, a moj dečko, koji je Hrvat i koji također voli Portugal – čak više nego ja – navija zajedno sa mnom. Naravno da postoje ljudi koji smatraju da bih se trebala sramiti jer ne navijam za zemlju u kojoj sam rođena, ali ja vjerujem da čovjek ne bira mjesto svog rođenja, nego bira svoje vrijednosti i ono gdje pripada njegovo srce, a moje srce pripada Hrvatskoj", ističe.

Foto: Privatna arhiva

Poruka za hrvatske nogometaše

Uoči utakmice Hrvatske i Portugala ne skriva koliko joj je hrvatska reprezentacija važna. Vatrenima je odlučila uputiti poruku podrške i ohrabrenja: "Želim da znaju kako uz njih nisu samo milijuni Hrvata, nego i ljudi iz cijelog svijeta koji su upravo zahvaljujući njima zavoljeli Hrvatsku, koji pjevaju njihove pjesme i navijaju za njih na svakoj utakmici. Trebaju biti ponosni na sve što su ostvarili, čak i onda kada nitko nije vjerovao u njih. Borbeni duh i mentalitet hrvatske reprezentacije, koji ne poznaje predaju, ono su što uvijek iznova iznenađuje svijet."

"Znam da će utakmica protiv Portugala biti teška, pogotovo jer je riječ o početku natjecanja, ali isto tako znam da nas je Hrvatska mnogo puta naučila vjerovati i onda kada se sve činilo nemogućim. Želim im reći da su upravo oni razlog zbog kojeg je moja ljubav prema Hrvatskoj rasla svih ovih godina. Uz njih sam se smijala kada mi nije bilo lako, a uz njih sam i plakala kada su prolazili kroz teške trenutke. Naučili su me da nikada ne odustajem i želim da znaju koliko svojim primjerom nadahnjuju ljude poput mene, ali i mnoge druge diljem svijeta", zaključuje Portugalka Laura.

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