Iz Kanade se preselila u Rijeku: 'Istina je da su tamo plaće puno veće, ali Hrvatska ima brojne prednosti'

Dani Kristina Hajdinjak (25) rođena je i odrasla u Kanadi, kao i njezini roditelji, ali djedovi i bake su joj u 60-ima emigrirali iz Hrvatske. Prije gotovo četiri godine preselila se u Hrvatsku i sada živi u Rijeci.

S 20 godina je pokrenula marketinšku agenciju, a osim marketinga, bavi se i ghostwritingom za DJ-eve i razne glazbenike. Dani Kristina je do sada surađivala s izvođačima iz više od deset zemalja pa tako i s kolegama iz Kanade, Francuske i Nizozemske. Posao trenutačno vodi sa zaručnikom Karlom, za kojeg kaže da joj je partner u privatnom i poslovnom životu. U slobodno vrijeme voli planinariti i kuhati, a ističe i da voli biti u pokretu i uvijek nešto stvarati.

Ova 25-godišnjakinja ispričala nam je zašto se odlučila preseliti u Hrvatsku, usporedila je troškove života i ponude poslova s onima u Kanadi, a otkrila nam je i kako je znala da je Karlo prava osoba za nju te da želi graditi budućnost svoje obitelji baš u Hrvatskoj.

Rijeka je njezin novi dom

Poduzetnica Dani Kristina objašnjava kako je njezina obitelj uvijek održavala snažnu vezu s Hrvatskom te da se hrvatski jezik kod njih nikad nije prestao koristiti, koliko god to bilo izazovno.

"Govorili smo kombinaciju hrvatskog i engleskog, što je tipično za dijasporu, gdje djeca uče neke izraze napola, a druge točno, ali trudili su se, i zbog njih danas znam pričati hrvatski, iako sam ga ozbiljnije počela učiti tek kad sam se preselila ovdje. Volim jezike pa sam uz hrvatski i engleski učila i francuski. Sve sam ispite uspješno položila i imam službenu potvrdu o dvojezičnosti", započela je svoju priču.

"Iako sam vezana za Kanadu i nedostaje mi svaki dan, Hrvatska je moj dom. Oduvijek me nešto vuklo ovdje. Da, trava je uvijek zelenija negdje drugdje, ali imam osjećaj da me Bog doveo ovdje s razlogom i zahvalna sam na tome jer mi je promijenilo život. Ovdje želim živjeti, ovdje želim jednog dana osnovati obitelj i vidim puno potencijala da ovo zauvijek bude moj dom. Za sada ne planiram otići", dodaje.

Radi i po 14 sati dnevno

Promjena okruženja donijela joj je nove izazove, ali i prilike za drukčiji način života. Poduzetnica se osvrnula na razlike života u Kanadi i Hrvatskoj te je podijelila svoja zapažanja o tempu života, sigurnosti i kvaliteti svakodnevice u novoj zemlji.

"Život u Hrvatskoj je izazovan. Dugo mi je trebalo da se prilagodim i bilo je trenutaka kad sam htjela otići kući. Mislim da je to normalno. No, sada mi je život spontaniji, svaki dan je neka nova avantura. Nisam uspjela potpuno napustiti hustle kulturu pa zaručnik i ja radimo i po 14 sati dnevno, ali nakon toga možemo sjesti na kavu ili prošetati uz more, što u Kanadi nije bilo lako izvedivo zbog udaljenosti i logistike. Radim od svoje 13. godine, tako su me odgajali roditelji i naučili su me da novac ne dolazi sam od sebe i da se za uspjeh moraš potruditi. Počela sam u medijima, zatim sam se prebacila na profesionalno pisanje pjesama, čime se bavim već desetak godina. S 20 sam otvorila marketinšku agenciju, u kojoj sada radim sa zaručnikom. Danas je puno poslova moguće raditi online pa tako radim već godinama. Vjerujem da treba isprobati nove stvari jer je život jedan. Što se sigurnosti tiče Hrvatska je definitivno sigurnija. U Kanadi sam imala listu 'što sve ne smijem' kad idem van. Ovdje se osjećam sigurno i slobodno, pogotovo kao žena", kaže Dani Kristina.

"Budući da sam već imala agenciju u Kanadi, bilo mi je lakše pokrenuti posao u Hrvatskoj jer sam znala što tražim. Otvoriti tvrtku ovdje bilo je izazovno, ali nije bilo nemoguće. Što se tiče stanovanja, nisam bila vezana za neko određeno mjesto pa sam mogla birati. Rijeka mi se jako svidjela jer ima puno opcija, nije prenapučena i cijene su, za hrvatske uvjete, donekle podnošljive. U Kanadi su stanovi i život skuplji i sve je daleko, trebaš imati auto i dovoljno vremena. Iako su plaće na papiru veće, troškovi su često znatno veći. Poslodavci često traže što obrazovanije ljude pa mladi ljudi često započinju život s velikim dugovima, a plaće su male u odnosu na troškove. Život je kao i ovdje - skup. No, zanatski su poslovi i u Kanadi i u Hrvatskoj jako traženi i dobro plaćeni'', objašnjava razlike i sličnosti oko posla u ove dvije zemlje.

''Razumijem zašto mladi traže prilike vani, ali vjerujem da Hrvatska ima potencijal, samo mi je žao što ne možemo napraviti više kako bi mladi ostali. Život je jeftiniji u Hrvatskoj, ali su i plaće znatno niže. Kad se stavi na papir, može se reći da se postotak koji odlazi na troškove otprilike izjednači. Ipak, prva ću reći da je život danas svugdje skup i da je mladima teško na sve gledati optimistično. U Hrvatskoj je kvaliteta hrane bolja, izlazak na ručak ili kavu je jeftiniji, ali to nije dio kulture u Kanadi. Istina, plaće su veće u Kanadi, ali ondje ima puno skrivenih troškova - od osiguranja i poreza, do cijena proizvoda. U Hrvatskoj ipak možeš sjediti u kafiću uz more i stvarno upijati grad. U sjevernoameričkom gradu dobiješ onu energiju brzog ritma", napominje.

Razlike u javnom prijevozu

Dani Kristina je podijelila kako se osjeća u Hrvatskoj, što je ovdje najviše fascinira te zašto joj nedostaje Kanada.

"Ponekad živim u svom 'balončiću', okružena pozitivnim ljudima koji mi odgovaraju. Volim učiti od drugih i pokušavam širiti pozitivu gdje god mogu. Što se tiče klime, nedostaju mi snijeg i jesen u Kanadi, ali činjenica da ne moram uklanjati snijeg zimi, stvarno izaziva odličan osjećaj. Kvarner je prekrasan - more, planine, blizina drugih zemalja - sve to čini ovo područje posebnim. Naravno da mi fali dom, ali dio srca će mi uvijek biti i ondje i ovdje", dodaje.

"Fascinira me raznolikost Hrvatske. Oduvijek sam bila zaljubljena u hrvatski folklor. Plešem od svoje 7. ili 8. godine i fascinantno mi je koliko bogate kulturne baštine ima jedna tako mala zemlja. Još nešto što me fascinira je lojalnost određenim brendovima. Kultura dugog ispijanja kave mi je još uvijek izazov, tu sam još 'na popravnom'. Osoba sam koja nakon 45 minuta već vrti planove u glavi. Kad sam na početku odbijala odlaske na kave, mislila sam da ću smetati ljudima, a zapravo sam ih nesvjesno odbijala. Sad učim kako usporiti. Rijeka mi je posebno draga jer nije ni prevelika ni premala. Ljudi su topli, ne osuđuju i u tom gradu sam našla savršen balans između osjećaja anonimnosti i zajednice", pojašnjava.

Javni prijevoz često je jedna od prvih stvari koje ljudi primijete nakon preseljenja pa je i Dani Kristina podijelila svoje mišljenje o tome koliko je zadovoljna uslugom u Hrvatskoj i kako se ona razlikuje od kanadske.

"U Hrvatskoj je javni prijevoz općenito puno bolji, iako moram priznati da je možda malo sporiji nego prije par godina, ali autobusne linije su odlične, za razliku od Kanade gdje gotovo svatko treba imati auto kako bi mogao normalno funkcionirati. U Hrvatskoj tramvaji i autobusi voze često i povezuju razne dijelove grada. Cijena karte je, nažalost, dosta slična, u Torontu je oko 3.30 CAD, ali u Hrvatskoj mislim da često ima više vremena za presjedanje. Tako da je praktičnost definitivno na strani Hrvatske", dodaje.

U Hrvatskoj želi stvoriti obitelj

Dani Kristina ispričala je kako je upoznala svog zaručnika i što ju je uvjerilo da je baš on onaj pravi. Navela je i razlike između Hrvata i Kanađana, posebno kada je riječ o pristupu kod upoznavanja.

"Zaručnika sam upoznala tijekom izlaska s prijateljicom iz Kanade, koja me posjetila prve godine nakon preseljenja u Hrvatsku. Kliknuli smo odmah i iz prijateljstva se razvila predivna ljubavna priča. Od početka smo imali snažnu povezanost, iako je tada bilo zastrašujuće pomisliti da sam možda upoznala osobu s kojom ću provesti život, ali on je savršen za mene, po ambiciji, emocionalnoj inteligenciji i humoru. S njim najviše volim provoditi vrijeme. Što se tiče razlika, Kanađani jako vole razgovarati o osjećajima. Ovdje me često doživljavaju kao preosjetljivu jer otvoreno izražavam emocije, ali to je jednostavno dio naše kulture. Hrvati su direktniji, kažu ti sve u lice, dok Kanađani često 'začine' istinu da ne povrijede drugu osobu. Što se prilazaka tiče, Hrvati su definitivno također direktniji, što je opet povezano s tim kulturnim razlikama", objašnjava.

Kaže da obožava kuhati i isprobavati nove recepte: "Često ću radije odabrati lokalni restoran nego neki Michelinov, baš zato kako bih iskusila autentičnost. Kad ustanem rano, odlazak na tržnicu mi je baš zabavan doživljaj. Kao posebno iskustvo bih istaknula kada posjetim obitelji svojih prijatelja ili zaručnika i jedem domaća hrvatska jela."

"Mislim da svi sami krojimo vlastiti put i zbog toga imamo različite prioritete. Pisala sam pjesme, šetala velikim gradom, bila iza pozornice dok su drugi nastupali pred tisućama ljudi. Što se tiče kvalitete života, sreće i unutarnjeg mira koji ovdje osjećam - u Hrvatskoj je predivno. No, znam da je to moje iskustvo kao nekoga tko ovdje nije odrastao. Došla sam s idealima i naravno da je bilo stvari koje su me razočarale ili frustrirale, ali znala sam da život u Kanadi više nije za mene. Svejedno bih preporučila svakome da barem jednom u životu napusti svoj rodni grad i proba živjeti negdje drugdje, da vidi odgovara li mu. Kanada je divno mjesto za život, kao i Hrvatska, ali dok sam bila u Kanadi, vidjela sam samo ono loše. U tom smislu, to je jedan veliki paradoks, ali pronašla sam i puno realnih razloga za ostati", zaključuje Dani Kristina na pitanje bi li preporučila Hrvatsku za život svojim prijateljima i poznanicima.

