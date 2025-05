Marija se iz Beograda doselila u Hrvatsku: 'Oduvijek sam Ploče smatrala svojim domom'

Influencerica Marija Savić iz Beograda u Hrvatskoj živi već dvije i pol godine, ali ističe da je oduvijek znala da će se kad-tad preseliti ovdje. Kako joj je majka iz Ploča, uvijek je ondje dolazila, osobito ljeti zbog čega baš taj grad smatra svojim domom.

Marija ne krije svoje oduševljenje mirnim i opuštenim načinom života na jugu Hrvatske koji se uvelike razlikuje od života u glavnom gradu Srbije na koji je navikla. Cijeni domaće proizvode te ja zahvalna što ima priliku živjeti u dolini Neretve i jesti jela pripremljena od svježih domaćih namirnica.

Ispričala nam je kako se sviđa život u Hrvatskoj, što ju je iznenadilo, kakve su poslovne prilike, a komentirala je i troškove života.

Foto: Privatna arhiva

Dom u Dubrovačko-neretvanskoj županiji

Marija kaže da je u Pločama stekla brojne prijatelje, a kako joj je u tom gradu i obitelj, svaki dolazak doživljavala je kao dolazak kući.

"Oduvijek sam Ploče smatrala svojim domom. Još kao mala govorila sam da ću se jednog dana preseliti ovdje. Naravno, svi su mislili da se šalim jer sam živjela u Beogradu, a Beograd je za mnoge 'centar svijeta'. Sjećam se dana kada sam se pakirala, mama me je pogledala i rekla kroz smijeh: 'Cili život pričaš da ćeš se preseliti — i ti stvarno ode!' U roku od sedam dana sam se spakirala, sjela u auto i krenula put Ploča. Bez velike pompe, ali sa sigurnošću da idem tamo gdje sam oduvijek željela biti. I danas kad ljudi čuju da sam se iz Beograda preselila u mali lučki grad Ploče, ostanu u čudu, a i meni djeluje pomalo filmski", započinje Marija priču o preseljenju.

"Imala sam veliku sreću što nisam morala tražiti smještaj i plaćati najam, ali koliko čujem od drugih, to je izazov — stanova nema mnogo, a oni koji postoje često se ne iznajmljuju jer ljudi žele da im ostanu slobodni za praznike i ljeto. Tako da je to realna prepreka za one koji se žele ovdje doseliti, a i cijene najma su malo previsoke", dodaje.

Marija kaže da se način života u Pločama poprilično razlikuje od onoga na koji je navikla, ali u najpozitivnijem smislu.

"Mislim da to najviše ima veze s veličinom grada. Sve je mirnije, opuštenije i ljudi ovdje zaista znaju uživati. Nema tog osjećaja jurnjave koji je u velikim gradovima svakodnevica. Kava, na primjer, ovdje nije 'usputna' stvar — ona traje najmanje sat - dva. Ljudi se posvete trenutku, razgovoru, pogledu na more. U Beogradu se stalno negdje žuri, sve je 'usput', a sama veličina grada i gužve oduzimaju puno vremena. U Pločama mi odgovara što je sve blizu. Ne trošiš vrijeme na prijevoz, ne planiraš dan unaprijed da bi stigao s jednog kraja grada na drugi. Sve je doslovno na 15 minuta pa se čak i u šali kaže: 'S poslom završavam u 15 sati, a kod kuće sam u 14.45.' Ono što mi je posebno dragocjeno je vrijeme. Zbog same lokacije, nekim čudom kiša nas često zaobiđe, čak i kada je prognoza da će je biti. To me posebno raduje, osobito zimi. Nema mi ništa ljepše nego kad zimi, dok je u Beogradu tmurno ili snijeg, sjedim na suncu uz more i pijem kavu. Iskreno, to često znam podijeliti na mrežama čisto da malo 'izazovem zazubice'", ističe Marija.

Ova influencerica smatra da Ploče imaju veliki potencijal koji treba prepoznati i znati iskoristiti. "Grad se nalazi na savršenoj lokaciji - ondje gdje se rijeka, more i jezero spajaju, a pritom si nadomak većih gradova poput Splita, Dubrovnika i Mostara. To je kombinacija koja pruža mir malog mjesta, ali i povezanost s većim gradovima kad ti zatreba nešto više", poručuje.

Foto: Privatna arhiva

Sličnosti Hrvata i Srba

Marija je istaknula i da su svi narodi u regiji jako slični. "Puno se toga razlikuje od mjesta do mjesta, ali svi smo jako društveni i to nam je važan dio svakodnevnog života. U manjim mjestima, kao što su Ploče, svi se međusobno poznaju, što ima i svojih čari, ali i određenu dozu distance u odnosima. To i nije nužno loše. U Srbiji su ljudi otvoreniji, prisniji i često odmah prelaze na prijateljski ton, što nekome može biti previše, posebno prilikom prvog upoznavanja. Zanimljivo je i to da se u Srbiji ljudi gotovo uvijek pozdravljaju poljupcem pri sastajanju i rastajanju, bez obzira vidimo li se prvi put u mjesec dana ili treći put istog dana. Dok je ovdje to rezervirano samo za najbliže osobe i najposebnije prilike. Moji prijatelji u Hrvatskoj se često iznenade kad im to ispričam, čudno im je, ali i simpatično pa se nasmiju toj razlici", objašnjava ova mlada djevojka.

Osim toga, Mariji je zanimljivo koliko su glazbeni ukusi isprepleteni: "Često imam osjećaj da se u Hrvatskoj više sluša 'naša', kako bih rekla - srpska glazba, nego što se ponekad sluša u Srbiji. U izlascima ovdje redovno čujem hitove sa srpske scene pa čak i one koji nisu toliko popularni. S druge strane, svaki izlazak u Srbiji gotovo da ne može proći bez Olivera Dragojevića, Gibonnija ili Magazina, što mi je uvijek bilo prelijepo."

"Bez obzira na to što se često prikazuje u medijima, moje osobno iskustvo je da se ljudi s obje strane poštuju i vole. I u Srbiji i u Hrvatskoj sam doživjela mnogo topline, otvorenosti i podrške, posebno među mladima. Dovodila sam prijatelje iz Srbije ovdje u Hrvatsku, a i obrnuto — prijatelje iz Hrvatske vodila u Srbiju i uvijek se dogodilo isto: samo lijepe reakcije, toplina i poštovanje s obje strane. To su susreti bez predrasuda, bez tenzija, samo ljudi koji se iskreno povežu. Iako se često nameće priča o razlikama, imamo više zajedničkog nego što se želi prikazati, i vjerujem da su obični ljudi ti koji svakodnevno ruše predrasude", naglašava Marija.

Cijene u Hrvatskoj i poslovne prilike

"Poznato je kakav je standard u Srbiji i nekada su te razlike između Hrvatske i Srbije bile baš očigledne. Često sam znala reći: 'Ovdje su duple plaće, ali i duple cijene, dok su u Srbiji manje plaće, ali i manji troškovi.' I sve to dođe na isto. Međutim, s inflacijom koju svi osjećamo posljednjih godina, dosta toga se promijenilo i te usporedbe su sve manje crno-bijele. Više nema pravila. Na primjer, u Hrvatskoj je gorivo osjetno jeftinije nego u Srbiji, ali je kvaliteta goriva mnogo bolja. S druge strane, iznenadila sam se cijenama nekih osnovnih namirnica, poput kruha, koje su ovdje gotovo dvostruko skuplje. To su sitnice koje u svakodnevnom životu itekako primijetiš", priča Marija uspoređujući troškove života u Hrvatskoj i Srbiji.

"Moram reći da imam sreće jer živim u dolini Neretve, gdje su domaći proizvodi lako dostupni. Brojne obitelji se ovdje bave poljoprivredom i zaista to cijenim. Tek sad shvaćam koliko je to zahtjevan posao, koliko truda i ljubavi ulažu u svoju zemlju, plodove i ono što daju tržištu. Što se tiče poslovnih prilika, uvijek kažem da posla ima za onog tko hoće raditi, ali naravno, razlika između života u velikom i malom gradu jako se osjeća. Veliki grad poput Zagreba ili Beograda, nudi puno više mogućnosti u svakom smislu pa tako i kada je posao u pitanju. Vjerujem da bi se puno mladih rado vratilo u svoja rodna mjesta kad bi postojalo više opcija za zapošljavanje u različitim strukama. Potencijala ima, ali treba ga prepoznati i razvijati'', dodaje.

Marija je aktivna na TikToku posljednje dvije godine. Na početku je to bio zabavan sadržaj — svakodnevne situacije u kojima se svi mogu prepoznati i nasmijati im se. Tvrdi kako nije imala nikakav plan nego je jednostavno dijelila ono što joj je bilo simpatično, iskreno i blisko.

"Kako je zajednica rasla, osjetila sam potrebu dodati i druge teme - preporuke, zanimljivosti, ali i razlike života u Srbiji i Hrvatskoj. To se ljudima svidjelo jer su teme bliske, a opet osvježavajuće. Plan mi je nastaviti u tom pravcu još i više — želim pokazati lokacije koje volim u Hrvatskoj i približiti ih ljudima koji ih još možda nisu otkrili. Smatram da Hrvatska ima najljepše more i nestvarnu prirodu i baš mi je želja to podijeliti s drugima. Publika je uglavnom divna i podržavajuća, ali kao i svagdje na internetu, pojavi se i neki negativan komentar. Međutim, ne dajem im previše značaja. Ljudi često ne shvaćaju smisao videa, uhvate se za neku sitnicu ili jednostavno govore iz ograničenih stavova. U tim slučajevima ih pustim da iznesu svoje mišljenje, sve dok je ono u granicama pristojne komunikacije. Jedno je konstruktivna kritika ili drukčiji pogled na stvari — to uvijek poštujem, ali vrijeđanje i uvrede, posebno kada su osobne, ne toleriram i takvim osobama ne dajem prostor. Važno je napraviti razliku između drukčijeg mišljenja i čistog nepoštovanja", naglašava ova djevojka.

Foto: Privatna arhiva

Oduševljena je hrvatskim jelima

"Iako su jela na Balkanu jako slična, razlike se ipak osjete - od načina pripreme do samih namirnica. Kako mi je majka iz Hrvatske, odrasla sam s jelima iz ovog podneblja, ali zanimljivo je da, koliko god se trudila pripremiti ih u Beogradu, to nikada nije bilo 'to'. Ovdje su ipak sve namirnice svježe, riba jutros ulovljena, domaće maslinovo ulje, voda pa čak i klima utječe na sve to", napominje Marija.

"Uz tradicionalni Maraton lađa, jedan od mojih omiljenih događaja tijekom godine je Ribarska noć u Pločama, koju je pokrenuo moj ujak s prijateljima. S ponosom sudjelujem u organizaciji i to mi je posebno drago. Za one koji ne znaju, to se svake godine održava u kolovozu, a okuplja više od 40 ekipa koje pripremaju različite specijalitete od ribe i morskih plodova. Možete probati jela svih ekipa i to potpuno besplatno! Uz dobru glazbu, domaće vino i odličnu hranu, svake godine napravimo noć za pamćenje, koja traje do zore, a kada se na meniju nađu crni rižot i brudet, jednostavno ne mogu odoljeti. Događaj je iz godine u godinu sve posjećeniji i sve češće vidim turiste iz različitih zemalja. Ako do sada niste, Ribarska noć je idealna prilika da dođete u ove krajeve i doživite sve ovo o čemu pričam", dodaje.

Foto: Privatna arhiva

Želi ostati u Hrvatskoj

"Prvih godinu i pol dana u Hrvatskoj nisam osjetila ni trunku nostalgije. Odgovarala mi je promjena - mir, ritam života, klima, ljudi i priroda. Povremeni vikend u Beogradu bio je sasvim dovoljan, ali vrijeme nosi svoje. Nakon dvije i pol godine, priznajem da mi Beograd ponekad nedostaje, vjerojatno jer sam cijeli život živjela u velikom gradu i navikla na taj tempo. Proradi mi nostalgija čak i za vožnjom kroz beogradske gužve i stajanjem u kolonama. Naravno, najviše mi nedostaju obitelj i stari krug prijatelja s kojima sam svakodnevno u kontaktu. S druge strane, često objavljujem fotografije i snimke iz Hrvatske i drago mi je što mi se ljudi javljaju, pitaju za lokacije i sve češće biraju Hrvatsku kao destinaciju za odmor. To me veseli jer već godinama pričam o moru, prirodi i svemu što Hrvatska nudi. Tako da, čim krene ljeto, često sam domaćin. Ekipe se samo mijenjaju, a ja s uživanjem preuzmem ulogu turističkog vodiča", kaže Marija.

"Iskreno, život u Hrvatskoj mi se jako sviđa i trenutačno ne mogu zamisliti povratak u Beograd, iako se, naravno, nikad ne zna što život nosi. S druge strane, Ploče su predivno mjesto i moj dom na neki način, ali mislim da mi treba idealan balans između dinamičnog gradskog života i malog mirnog mjesta. Možda jednog dana poželim nešto između Beograda i Ploča — neku treću opciju koja kombinira dinamiku i mir, ali za sada ostajem ovdje i Ploče nazivam svojim gradom", zaključuje Marija.

