Dejana studira u New Yorku: 'Uvijek su nasmijani i ljubazni, ali rijetko znate što misle'

Dejana Kušić (27) iz Trebinja se nakon završenog Rochester Institute of Technology u Dubrovniku odselila u Ameriku gdje trenutačno studira poslovnu analitiku i programiranje te stažira u odjelu marketinga i poslovnog upravljanja jedne kompanije u New Yorku.

U Americi živi već četiri godine gdje istražuje nove mogućnosti i gradi temelje za budućnost. Priča nam koliko je teško pronaći posao u New Yorku, kakvi su troškovi života i zdravstveni sustav, ali i kakva je ondje dejting scena.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

Pravi je izazov pronaći posao u New Yorku

Priznaje da je u Ameriku otišla jer se htjela profesionalno razvijati te otkriti što sve može ostvariti. "Odluka o mom dolasku nije bila slučajna, htjela sam testirati svoje granice i isprobati nove prilike. Kada sam prvi put išla u Ameriku, bila sam dio programa koji je organiziralo Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država i ta prilika me je potpuno očarala. Tri mjeseca istraživanja različitih gradova bila su prava avantura. Svaki grad ima svoj šarm, a New York me svaki put iznova iznenađuje svojom energijom i nepredvidivim iskustvima. Svaki trenutak ovdje donosi nešto novo i neočekivano, što utječe na mene i moje poglede više nego što sam očekivala", kaže.

"New York je grad brojnih mogućnosti, ali samo za one koji su spremni uložiti trud. Za poslove u turizmu i ugostiteljstvu stvari idu brže, ali ako ciljate na uredske pozicije, ulazite u svijet ozbiljne konkurencije, dugih procesa zapošljavanja, brojnih intervjua i zahtjevne papirologije. Nije dovoljno imati dobar životopis – morate ostaviti dojam, biti prava osoba za tim i pokazati nešto što vas izdvaja. Početak je bio pun izazova, sve mi je bilo novo – od načina komunikacije do stila intervjua i potpuno drukčijih pravila igre. Bez mreže poznanstava i kao stranac, morala sam se sama izboriti za prilike. Iako su neki moji prijatelji čekali i po nekoliko mjeseci na odgovor, kad napokon stigne poziv i čuješ ponudu, znaš da se trud isplatio. Na kraju, nema pravila – netko dobije priliku već nakon prvog razgovora, a netko čeka mjesecima, ali ono što čini razliku je to koliko ste uporni, prisutni i spremni na prilagodbu", ističe Dejana objašnjavajući kako izgleda proces traženja posla i čekanja na odgovore potencijalnih poslodavaca.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pristupačnost Amerikanaca i ljubavni život

Prilagodba životu u Americi bila je za Dejanu veliki izazov, ali i zanimljivo putovanje. Amerikanci su joj bili od velike pomoći kada se doselila. "Tempo u New Yorku je brz, dinamičan, nema stajanja. Kod nas se kava pije satima, u društvu i bez žurbe pa mi je bilo šokantno vidjeti ljude kako trče s papirnatim čašama u rukama, kao da ni ne primijete dan. Nedostajala mi je ta toplina i usporenost svakodnevice. Ipak, s vremenom sam pronašla svoj mali ritual – jedan kafić gdje se kava dobije u pravoj šalici i gdje mogu na trenutak usporiti. Amerikanci su srdačni, znatiželjni i spremni pomoći, čak i ako sve to traje samo nekoliko minuta između brojnih obaveza".

Ova studentica je naučila dosta o navikama Amerikanaca, pa komentira kakav su dojam ostavili na nju. ''Opušteni su i otvoreni. Uvijek nasmijani i ljubazni, ali rijetko znate što zaista misle. Za razliku od njih, mi smo izravniji i iskreniji u komunikaciji, čak i kad to nije najugodnije. Oni više cijene individualizam, dok smo mi više vezani za zajednicu i obitelj. Što se brige o izgledu tiče, razlike su velike – Amerikanci bez problema izlaze iz kuće u pidžami ili trenirci, dok mi više pazimo na to čak i kada idemo samo do trgovine. U New Yorku se družim s ljudima iz svih krajeva svijeta, najviše s našim ljudima i Amerikancima, ali i s kolegama iz Latinske Amerike i Koreje. Izlasci nakon posla postoje, kolege često idu na piće, razmjenjuju utiske radnog dana i malo se opuste, ali to nije svakodnevna stvar. Sve ovisi o rasporedu i energiji, ali kad se skupi dobra ekipa, ti trenuci znaju baš lijepo zaokružiti dan."

"Amerikanci flertuju bez puno razmišljanja. Prilaze spontano, bez straha od odbijanja, kao da testiraju teren pa ako upali – super. Za razliku od nas, gdje se često čeka 'pravi trenutak', ovdje je flert poput 'small talka'. Najviše koriste aplikaciju Hinge, to im je glavni način upoznavanja. Veze ovdje imaju dosta faza – prvo flert pa neko neobavezno viđanje i tek kasnije nešto ozbiljnije. Najčudniji ulet koji sam doživjela je bio kada mi je muškarac prišao i rekao: 'I wish I were cross-eyed so I can see you twice.' Bila sam zatečena, ali me i nasmijao – taj ulet je ostao legendaran", komentira ova djevojka dejting scenu u New Yorku.

Sigurnost i javni prijevoz u New Yorku

"U New Yorku se ne osjećam sigurno, ali s vremenom se naučite razviti određeni oprez. Grad je ogroman, kaotičan i pun kontrasta – s jedne strane energija i mogućnosti, a s druge stvarnost uličnog života, beskućništva i problema koje često možemo vidjeti, posebno u podzemnoj željeznici. Nije to klasičan strah, više neka svjesnost da moraš biti pažljiv jer nikad ne znaš što se može dogoditi. Javni prijevoz je, blago rečeno, nepredvidiv. Iako podzemna vozi 24 sata na dan, što zvuči impresivno, stvarnost je često drugačija – kašnjenje, radovi, zatvorene linije i gužve, dio su svakodnevice. Karta za jednu vožnju košta oko 3 dolara, a mjesečna neograničena karta za podzemnu i autobus iznosi oko 150 dolara. Ipak, koliko god frustrirajući bio, javni prijevoz je neizostavan dio života i najbrži način da stignete s jednog kraja grada na drugi, barem većinu dana'', priča os vom iskustvu sa sigirnošću u tom gradu, te javnim prijevozom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

Koliko god bilo teško pronaći posao u stranoj zemlji, uz njega se veže i problem pronalaska smještaja, pa Dejana priča kako se kreću cijene najma i režija, ali i koji dijelovi grada su sigurniji.

"Pronaći smještaj u New Yorku pravi je izazov, ne samo zbog cijena, već i zbog konkurencije i uvjeta koji se moraju ispuniti. Većina stanova je mala, često bez luksuza na koji smo možda navikli kod kuće, a zajedničko stanovanje s cimerima je gotovo pravilo, ne izuzetak. Ono što posebno izdvaja sustav ovdje je kreditni prag – bez dobrog financijskog rejtinga, teško je doći do ugovora o najmu, što je velika razlika u odnosu na zemlje u našoj regiji. Manhattan je uvjerljivo najskuplji, dok su dijelovi Brooklyna i Queensa povoljniji i mirniji, poput Astorije i Sunnysidea, koji su među sigurnijim i pristupačnijim kvartovima. Za stanarinu izdvajam oko 2.000 dolara mjesečno, dok režije, uglavnom struja i internet, koštaju još oko 100 dolara. Voda se ovdje ne naplaćuje odvojeno, a troškovi za osnovne stvari poput hrane lako pređu 600 dolara mjesečno. Život u New Yorku zahtijeva dobru organizaciju i spremnost na kompromise", napominje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prosječna plaća i minimalac u New Yorku

"Plaće u New Yorku uveliko ovise o industriji i poziciji, ali realnost je da mnogi ljudi rade dva posla kako bi pokrili osnovne troškove života. Minimalna satnica je trenutačno oko 17 dolara, što zvuči solidno, ali u kontekstu njujorških cijena to često nije dovoljno za dostojanstven i opušten život. Ako nisi na visokoj menadžerskoj poziciji ili ne radiš u dobro plaćenim sektorima poput financija ili tehnologije, teško je preživjeti s jednim primanjem. Dodatni poslovi poput konobarenja, hostesiranja ili rada u maloprodaji, čest su izbor jer ih je relativno lako pronaći, a fleksibilno radno vrijeme omogućava kombiniranje s glavnim poslom. Ipak, ako uspiješ uskladiti dva posla i sačuvati barem dva slobodna dana, možeš si priuštiti pristojan životni stil – s povremenim putovanjima, šopingom i bez konstantnog stresa oko troškova", objašnjava ova studentica napominjući kako se ljudi snalaze na brojne načine.

Foto: Privatna arhiva

Američka hrana i nestašica jaja

"Američka hrana je jako zasitna, a meni su posebno dragi njihova peciva i brunch koncept koji je ovdje jako popularan. Ipak, ništa ne može zamijeniti miris domaće kuhinje naših jela koja mi zaista nedostaju. Čak i voće ovdje često izgleda savršeno, ali nema onaj prirodni okus na koji sam navikla. Ono što mi se sviđa je to što u New Yorku imaš priliku probati kuhinje iz cijelog svijeta – od tajlandske i indijske do afričke i korejske, izbor je ogroman. Kad se izlazi u društvu, običaj je da se naruči više jela pa svi za stolom dijele i isprobavaju sve pomalo, što večeru čini opuštenijom i zanimljivijom. Cijene hrane su znatno više nego kod nas – mlijeko je oko 5 dolara, jaja i do 10 dolara, kruh oko 4 dolara. Mjesečno za namirnice izdvajam oko 600 dolara, a uz povremene obroke vani, trošak lako naraste za još 300 dolara", dodaje Dejana.

"Nisam vjerovala, ali stvarno je nestašica jaja. Kad sam prvi put otišla u jednu veliku trgovinu nisu imali nijednu kutiju, što me baš iznenadilo. Sljedeći put su ograničili količinu, mogli smo kupiti samo jedno pakiranje po osobi. Ljudi su to odmah počeli komentirati, svi se žale kako su cijene skočile, a jaja postala pravi luksuz'', priča ova mlada djevojka.

Foto: Privatna arhiva

Zdravstvena usluga u Americi

Jedna od neizostavnih i važnih tema je i zdravstvena usluga prijeko potrebna svakom čovjeku, ali su pregledi jako skupi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zdravstvo u Americi je kompleksno i skupo, i to ne samo za one bez osiguranja. Iako većina ima neku vrstu pokrića, hitna pomoć može koštati i više od 1.000 dolara, a osnovno zdravstveno osiguranje oko 100 dolara na mjesec (ili više, ovisno o paketu). Ako nemaš osiguranje ili si nepažljiv s uvjetima koje potpisuješ, lako možeš završiti s računom od nekoliko tisuća dolara. Ipak, sustav je često jako dobro organiziran, naručivanje ide brzo, sve je digitalizirano i jasno znaš kada si na redu. U privatnim klinikama se znatno manje čeka, a pregled je efikasniji", kaže.

"Povratak? Tko zna... Ovdje imam toliko prilika, ali dom mi uvijek nedostaje. New York je moj trenutačni dom, ali Balkan je uvijek u mom srcu'', odgovara na pitanje planira li povratak kući.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Privatna arhiva

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Turisti pohrlili u 'mali Monako': Ima li nade za dobru turističku sezonu?