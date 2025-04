Bojana i Dejana o nestašici u Americi: 'Ljudi su čak pljačkali kamione s jajima'

Nestašica jaja u Americi posljednjih nekoliko mjeseci postala je ozbiljan problem koji je izazvao zabrinutost među potrošačima, a situacija u New Yorku posebno je izražena zbog visoke potražnje i gužvi u trgovinama, koje su suočene s izazovima u opskrbi. Mnogi kupci suočavaju se s praznim policama ili ograničenjima u količinama koje mogu kupiti.

Bojana (45), koja u New Yorku živi već 20 godina, i Dejana (27), koja je ondje četiri godine, svjedoče o enormnom porastu cijena hrane, ali i o teškoj dostupnosti jaja. Ispričale su nam kakva je stvarna situacija u Americi, koliko košta jedno pakiranje jaja te zašto je došlo do nestašice i ograničenja kupnje.

Nestašica jaja tjera građane na drastične akcije

"Cijene hrane u New Yorku su znatno više nego kod nas – mlijeko je oko 5 dolara (4,37 eura), jaja i do 10 dolara (8,75 eura), kruh oko 4 dolara (3,50 eura). Mjesečno za namirnice izdvajam oko 600 dolara, a uz povremene obroke vani, trošak lako naraste na još 300 dolara. Nisam vjerovala, ali stvarno je nestašica jaja. Kad sam prije mjesec dana otišla u jednu veliku prodavaonicu, nisu imali nijednu kutiju jaja, što me baš iznenadilo. Sljedeći put su čak ograničili količinu pa smo mogli kupiti samo jedno pakiranje po osobi. Ljudi su to odmah počeli komentirati, svi se žale kako su cijene skočile, a jaja postala pravi luksuz", objašnjava Dejana.

Bojana napominje da je nestašica jaja u Americi povezana s ozbiljnom situacijom koja je nastala krajem 2024. godine. Ova situacija uzrokovala je velike poteškoće u opskrbi jaja, zbog čega su mnoge trgovine bile prisiljene ograničiti količine.

"Nestašica jaja pojavila se zbog ptičje gripe koja je pogodila veliki dio SAD-a te su se tada morali riješiti milijuna kokoši kako bi spriječili širenje virusa. Zbog toga je proizvodnja naglo pala, a u mnogim prodavaonicama, uključujući Costco i Trader Joe’s, gdje obično kupujem, uvedeno je ograničenje na samo dvije kutije jaja po osobi. Sjećam se da sam jednom otišla u najveći trgovački lanac u blizini i jaja uopće nije bilo. Ljudi su čak pljačkali kamione s jajima i preprodavali ih po višim cijenama, a cijena u prodavaonicama je skočila na čak 9 dolara po pakiranju. Sada je situacija malo bolja, ali u nekim prodavaonicama i dalje postoje ograničenja te su ljudi i dalje oprezni", kaže Bojana.

