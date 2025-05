Iz Perua došla na studij u Dubrovnik. Hrvatska je oduševila, iznenadila je samo jedna stvar

Fabiana Garay (18) iz Perua posljednja tri mjeseca živi u Dubrovniku gdje studira međunarodno poslovanje na Rochester Institute of Technology. Voli učiti strane jezike, upoznavati nove ljude, putovati, a kaže i da rado dijeli svoje iskustvo s drugim stranim studentima kako bi razmotrili Hrvatsku kao destinaciju za studij u inozemstvu.

Govori španjolski, talijanski i engleski, a trenutačno uči portugalski. U rujnu planira upisati intenzivni tečaj hrvatskog jezika i tome se jako raduje. Dosad je posjetila Split, Zagreb i otok Lokrum.

Fabiana pričala zašto je odlučila studirati u Hrvatskoj, kako su je prihvatili Hrvati, kako izgleda život studenata u Dubrovniku, osjeća li se sigurno u našoj zemlji, a usporedila je i cijene u Hrvatskoj s cijenama u svojoj domovini, Peruu.

Foto: Privatna arhiva Fabiana Garay

Život u Dubrovniku

"Moj prapradjed je bio Hrvat, zaljubio se u Peruanku i preselio u Peru te je to jedan od razloga zašto sam izabrala Dubrovnik. Kad mi je mama predložila Hrvatsku, nisam znala gotovo ništa o zemlji niti jeziku. No, kad sam stigla ovamo s obitelji, shvatila sam da Hrvatska ima sve što sam tražila – ljepotu, mir, sigurnost, a činjenica da se dosta ljudi ovdje služi engleskim jezikom, kao i da je sve na mom fakultetu na engleskom, dodatno me ohrabrila. Učenje hrvatskog jezika ionako mi je bilo u planu", započinje Fabiana.

"Zaljubila sam se u Dubrovnik. U početku mi je bilo teško jer sam se preselila sama na drugi kraj svijeta, no grad me brzo osvojio toplinom i gostoljubivošću. Zahvalna sam što mogu živjeti u tako mirnom mjestu. Još mi je nevjerojatno da mogu ići na plažu kad god poželim. Otkako sam ovdje, puno više vremena provodim u prirodi, uživam u pogledu i ljepoti koja me okružuje. Najviše me fascinira koliko je grad čist i uredan. Kad je neko mjesto tako lijepo održavano, sve izgleda još ljepše i posebnije. Hrvatska je prekrasna zemlja, ima mnogo toga za ponuditi i zahvalna sam što ovdje studiram", dodaje.

Fabiana ističe kako su je Hrvati lijepo primili te da se brzo prilagodila životu u novoj zemlji. "Stvarno su poput anđela, jako su gostoljubivi i uvijek spremni pomoći. Zahvaljujući njima, sve je bilo lakše. Vole pričati o svojoj kulturi i to mi puno pomaže da bolje razumijem ljude i njihove običaje. Hrvatski je jako različit od jezika koje već znam pa ga nije lako naučiti, ali sam jako motivirana. Znam osnove i planiram intenzivnije učiti sada kad sam završila prvi semestar."

Komentirala je i po čemu su slični Hrvati i Peruanci: "I jedni i drugi vole kuhati i dijeliti hranu s obitelji, što nas zbližava. Također, jednako uživamo u 'vremenu za kavu', iako možda na drugačiji način. Peruanci su otvoreniji na prvu, dok Hrvati to postaju kad se malo opuste. Naravno, to može varirati od osobe do osobe."

"Grad je savršen za one koji traže mirniji i sporiji tempo života. Ovdje je svaki dan opušten i to mi jako pomaže kod stresa, a more me dodatno motivira. S prijateljima često gledam zalazak sunca na plaži i to je postala naša tradicija koja nam nikad ne dosadi'', kaže o studentskom životu u Dubrovniku.

Foto: Privatna arhiva Fabiana Garay

Troškovi života, javni prijevoz i sigurnost u Hrvatskoj

Fabiana kaže da je u Peruu živjela s roditeljima, a u Dubrovniku živi sama pa ima drukčije iskustvo vezano za troškove, ali je primijetila velike razlike u cijenama.

"Što se tiče nekih stvari Hrvatska je skuplja od Perua, dok su za druge stvari cijene slične. Recimo mlijeko u jednom poznatom lancu u Dubrovniku košta 1,59 eura, dok u Peruu košta 1,33 eura. Također mogu usporediti i kilogram mandarina pa su tako negdje u Dubrovniku 1,99 eura, dok su u trgovačkom lancu u Peruu 0,98 eura. Ako usporedimo i bocu vode jednog hrvatskog brenda, ona košta 0,69 eura, dok je u mojoj zemlji 0,58 eura", napominje ova studentica hrvatskog podrijetla.

Fabiana tvrdi da se osjeća jako sigurno u Dubrovniku, a komentirala je i javni prijevoz u gradu: "Mislim da je vrlo praktičan i cjenovno pristupačan. U Peruu gotovo nikada ne koristim javni prijevoz jer je sustav drukčiji, ali ovdje ga koristim redovito i lako se snalazim. U Limi je najviše turista od prosinca do ožujka, dok u Dubrovniku sezona počinje u ožujku i traje do listopada. No, po meni, ovo je destinacija koju treba posjetiti tijekom cijele godine."

Foto: Privatna arhiva Fabiana Garay

Kultura ispijanja kave i hrvatska kuhinja

Mnogi stranci koji posjete Hrvatsku ili se dosele ovdje, iznenadi jedna specifična tradicija koju njeguju Hrvati, a radi se o dugom ispijanju kave. "Jako mi je to zanimljivo! Nikad nisam bila osoba od kave, a sada je pijem barem dvaput na dan. To je savršen način za povezivanje s drugima – sjesti, pričati i uživati. U Peruu postoji ta navika, ali nije toliko izražena kao ovdje. To mi je postalo najdraži dio hrvatske kulture", kaže Fabiana.

Osim ispijanja kave, sviđa joj se i hrvatska kuhinja. "Obožavam hrvatska jela i volim stalno isprobavati nešto novo. Omiljeno jelo mi je definitivno pašticada", dodaje.

Fabiana kaže da bi preporučila prijateljima da posjete Hrvatsku, a otkrila je i koliko će ovdje ostati. "Sjajna je destinacija za studiranje – miran život uz more i prijateljsko okruženje. Meni preseljenje nije bilo stresno jer ovaj životni tempo omogućuje da se svemu prilagodim polako i bez žurbe. Radit ću tijekom ljeta i ostat ću do kraja kolovoza. U Hrvatskoj ću provesti ukupno četiri godine jer planiram završiti preddiplomski studij ovdje", zaključuje.

