Influencerica bez udova promijenila je spol. Suprug joj je podrška: 'Zaljubio sam se u osobnost'

Beauty influencerica Briel Adams-Wheatley, koja je rođena bez ruku i nogu, otvoreno je progovorila o životu sa suprugom i odgovorila na pitanje koje njezine pratitelje najviše zanima, a tiče se njezine promjene spola.

Briel je rođena u São Paulu u Brazilu s Hanhartovim sindromom, rijetkim stanjem zbog kojeg nema udove. Prema dostupnim informacijama, njezini su roditelji pokušali prekinuti trudnoću, a nakon rođenja su je napustili. Posvojila ju je obitelj iz Utaha, gdje je i odrasla. Briel, koja je rođena kao muškarac, prije nekoliko je godina prošla tranziciju u ženu te je s javnosti podijelila osobne izazove s kojima se suočavala.

Kako je suprug prihvatio njezinu tranziciju

Jedno od pitanja koje njezini obožavatelji najčešće postavljaju jest kako se njezin suprug Adam nosio s njezinom tranzicijom, s obzirom na to da su bili u vezi i prije te promjene. U videu objavljenom prošle godine, Briel je započela razgovor: "Započela sam svoju tranziciju godinu dana nakon što smo se vjenčali, zar ne?" Adam je odgovorio: "Mislim da da, ali rekla si mi puno prije svih ostalih."

"Da, rekla sam mu i prije nego što smo se vjenčali da imam osjećaje u vezi s tim, ali nisam bila sigurna jesam li spremna u potpunosti se suočiti s tim pa sam to potiskivala. Zanimalo me i kako će on reagirati. Adam je bio prva osoba koja je znala. Čekala sam nekoliko mjeseci prije nego što sam to javno objavila. Već sam tada započela neke pripreme", pojasnila je.

'Zaljubio sam se u nju, a ne u to što je bila'

Njezin suprug Adam istaknuo je da joj je od početka bio podrška. "Jako sam sretan što je pronašla sebe. Vidio sam veliku razliku u njezinoj sreći i samopouzdanju. Zaljubio sam se u nju, u njezinu osobnost, a ne u to što je bila", rekao je Adam.

Priznao je i da mu je prilagodba na nove zamjenice bila izazovna. "Bilo je teško prebaciti se na zamjenice, ponajviše zato što sam ja znao prije svih ostalih. Pred drugima sam morao koristiti stare zamjenice, a često nisam znao kome je već rekla, a kome nije", objasnio je.

"Bilo je zbunjujuće koristiti jedno kod kuće, a drugo izvan našeg doma. Čim sam se naviknuo na zamjenice, promijenila je ime, a zatim počela nositi perike. Bilo je to puno učenja, ali i lijepo iskustvo. Bila je strpljiva sa mnom", dodao je.

Briel danas redovito dijeli sadržaj sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama, gdje je prati više od pet milijuna ljudi na TikToku i više od milijun na Instagramu. Par se upoznao putem Tindera u veljači 2020. godine.

