Fotograf s brojnim hobijima otkriva što ga motivira: 'Svijet oko mene i život koji prolazi'

Marin Franov (46) iz Tenje fotografijom se počeo baviti kroz studentsko novinarstvo, nakon čega se postupno usmjerio prema fotoreporterstvu. Tijekom godina surađivao je s više domaćih medija, stječući iskustvo na terenu i radeći na različitim zadacima. Posebno ga zanima bilježenje svakodnevnih situacija i ljudi u stvarnim okolnostima.

Franov je nizao fotografske uspjehe pa je tako izabran i među 24 najboljih fotoreportera u Hrvatskoj. Nakon razdoblja intenzivnog rada u redakcijama, djelovanje je proširio i na druge fotografske projekte, ali i na pisanje poezije kao osobni oblik izražavanja. Također se okušao i u radu s umjetnom inteligencijom, istražujući njezine mogućnosti u vizualnom stvaralaštvu.

Marin Franov za Net.hr otkriva zašto se počeo baviti fotoreporterstvom te kada je počeo pisati poeziju.

Posao fotografa i fotoreportera

Marinov ulazak u svijet fotografije dogodio se kroz rad u studentskom listu, ali veliki utjecaj dogodio se još u djetinjstvu zbog važnog člana obitelji.

"Godine 2004. kao osnivač i glavni urednik studentskih novina Lista Osječkih Studenata (LOS) počeo sam se baviti digitalnom fotografijom za potrebe lista. Inače, moj pokojni tata je bio fotograf amater pa sam razvio foto osnove od djetinjstva. Kako me nije privlačio kemijski proces izrade analognog filma nisam puno fotografirao, ali to se sve promijenilo pojavom digitalne fotografije. Svoj prvi digitalni fotoaparat dobio sam 2004. i to marke Olympus C-310 koji je imao 3.1 megapixel", započinje Franov.

Vrlo brzo otvorila su mu se vrata profesionalnog novinarstva, gdje je godinama brusio zanat u dinamičnom i zahtjevnom okruženju.

"Nedugo nakon toga dobio sam priliku raditi kao fotoreporter u jednom hrvatskom mediju. Idućih pet godina radio sam za brojne medije. Nakon toga moja karijera kao fotoreportera staje i posvećujem se fotografiranju vjenčanja, kazališnih predstava, kataloga za muzeje i svega ostaloga, ali 2024. ponovno se vraćam u fotoreporterske vode u CROPIX. Posao fotoreportera je dinamičan i nepredvidljiv jer se ljudi fotografiraju u različitim emotivnim stanjima kao i na lokacijama što je poprilično izazovno ako želiš napraviti kvalitetne i kreativne fotografije. Upravo zbog tog izazova posao nikad nije jednoličan i dosadan", dodaje.

Suočavanje s teškim životnim situacijama na terenu ostavilo je trag i na njegov pogled na svijet, oblikujući način na koji doživljava svakodnevicu.

"Negativna iskustva poput prometnih nesreća sa smrtnim ishodom i ljudskih tragedija koje pokušavaš uhvatiti, naučili su me kako treba uživati, cijeniti i biti radostan u onome što trenutačno imaš uspoređujući s onima koji su to izgubili. Stoga nastojim više imati radosnih dana i uživati u malim stvarima i sitnicama poput zalaska sunca, druženja s prijateljima i slušanju glazbe", objašnjava Franov.

Pisanje poezije i umjetna inteligencija

Osim fotografije, važan dio njegova izražavanja čini i poezija, koja se razvijala paralelno s njegovim emocionalnim sazrijevanjem.

"Poeziju sam počeo pisati u 3. razredu srednje škole kada sam se zaljubio i od onda redovno bilježim svoja redovna stanja svijesti i emocija. Stilovi pisanja su se mijenjali s godinama i trenutačno sam u fazi pisanja Poezije na dah, koju sam nazvao po kratkoj formi pisanja koja se sastoji od nekoliko redova dok naslov daje odgovor o tome što je pjesnik htio reći, odnosno, poezije koja se čita u jednom dahu. Poezija mi je retrovizor u prošlost i ogledalo u budućnost", napominje.

Iako neki mogu pomisliti da mu je fotografija inspiracija za stihove, Franov ističe kako to zapravo nije tako: "Upravo suprotno. Poezija mi je pomogla prepoznati stanja ljudskih emocija u kojem se nalaze ljudi koje fotografiram - bilo na vjenčanju, kazalištu ili nogometu - pa znam prepoznati pravi trenutak kojeg ću uhvatiti kako bi fotografije imale emotivni zapis. Godine 2023. Josip Vrančić, neovisni dizajner, napravio je fotomonografiju pod nazivom 'MFotograf!/mfonografija koju ni sam Marin Franov ne smatra bitnom' u koju je uvrstio i moju poeziju koja govori o fotografiji", ističe ovaj fotoreporter.

Osim poezije okušao se i u eksperimentiranju s umjetnom inteligencijom, potaknut naizgled banalnom, ali kreativnom idejom.

"Htio sam impresionirati osobu koja jaše konja, na način da sebe napravim pomoću AI koji bos, u tajicama i bez majice jašem crnog konja bez sedla. Napravio sam prvu AI fotografiju na kojoj kao opisani lik iz Tenja jašem ispred trgovačkog centra s vrećicama u ruci. Njoj se to nije svidjelo pa sam odlučio na društvenoj mreži testirati hoće li se to svidjeti drugim ljudima. Tu fotografiju je vidjelo gotovo oko pola milijuna ljudi, postala je viralna i mnogi su mislili da je stvarna. S vremenom sam počeo raditi i male reelse na istu temu pa sam tako napravio jedan na kojoj konj vuče zapaljene gume kroz moju ulicu da bi otopio snijeg na cesti te ostale avanture koje izmišljam", kaže Franov.

AI ne smatra prijetnjom

Unatoč sve većoj prisutnosti tehnologije, Franov ne vidi umjetnu inteligenciju kao prijetnju autentičnosti, već kao još jedan alat u rukama kreativaca.

"Gledao kroz stari analogni ili novi digitalni objektiv uvijek vidim valja li fotografija ili ne - samo se mijenja tehnologija pomoću koje se kreira. AI je samo alat u rukama korisnika o čijoj kreativnosti ovisi ishod i stoga ne mislim kako će AI zamijeniti klasično stvaralaštvo, ali definitivno ga može ubrzati. Fotografija je i dalje - bila na filmu ili digitalnom printu te u konačnici na mobilnom ekranu - dobra ili loša. Radi se samo o načinu gledanja", pojašnjava ovaj fotograf.

Iako već razmišlja o povezivanju fotografije, poezije i umjetne inteligencije u jedinstvenu formu, taj projekt još uvijek čeka pravi trenutak. "Postoji ideja, ali je još nisam realizirao. Neka spava još pa ću je probuditi kada tehnologija još više ubrza i olakša kreiranje različitih formi u jedno", dodaje.

Marin Franov nam je na kraju otkrio što ga najviše motivira da bilježi svijet – fotoaparat, riječi ili digitalni alati: "Svijet oko mene i život koji prolazi."

