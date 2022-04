Layla je shvatila da se predugo usredotočila na svoj posao, a premalo vremena davala sebi prioritet, pa je odlučila poduzeti radikalan korak i na prvo mjesto staviti svoju "seks listu".

Htjela je istražiti svoju seksualnost

Većina ljudi koji shvate da moraju pronaći ljubav u srednjim godinama, koristit će Tinder i početi izlaziti sa strancima. No, za Laylu rješenje je bilo daleko radikalnije, ona je odlučila pokrenuti "seks listu", piše Daily Star.

Layla, koja je ostala anonimna na društvenim mrežama svog brenda "Curious Girl Diaries", bila je uspješna poslovna žena kada je iznenada shvatila da su se svi njezini prijatelji počeli posvećivati svojim obiteljima, dok je ona većinu vremena radila i bila sama.

Zabrinuta da će ostati zauvijek sama, donijela je tešku odluku te je dala otkaz i umjesto toga usredotočila se na sebe. Dakle, nakon tri i pol godine celibata, Layla je donijela neobičnu odluku da istraži svoju seksualnost, s ciljem da označi sve svoje seksualne fantazije i zabilježi svoj napredak u razdoblju od godinu dana.

To je bio njezin veliki pothvat koji je uključivao blogove i podcastove orijentirane na seks, a govoreći ekskluzivno za Daily Star,

Layla je opisala trenutak koji ju je natjerao da preispita svoj stari životni stil. "Poduzetnica sam gotovo cijeli život. Stvarno sam voljela svoj posao, voljela sam to što radim i tako je to ispunilo i moju seksualnu potrebu. To je bila moja ovisnost o seksu, samo posao i postizanje ciljeva", priznala je.

Sastavila je seks listu za godinu dana

No, kako je Layla postajala starija, vidjela je kako se njezini prijatelji upuštaju u veze, odjednom je shvatila da joj život bježi pred očima. "Bila sam u kupaonici, sjećam se toga jasno kao dan, i upravo sam imala trenutak sa sobom u ogledalu u kojem sam pomislila, što dovraga radiš? Trošiš dobre godine, ovo neće trajati vječno", kazala je.

Budući da je netko tko će reći da svakoj prilici, Layla je svoj poslovni naum pokrenula i sastavila je "seks listu", koja se sastojala od fantazija koje je željela ispuniti u roku od godinu dana. "Namjeravala sam si dati godinu dana i uložiti vrijeme, pažnju i trud u svoj seksualni život kao i u svoj poslovni život, te vidjeti kamo će me to dovesti", prisjetila se.

Bilo je to u prosincu 2016., a sada gotovo šest godina kasnije, Laylin projekt se razvio u blog, web stranicu i podcast, na kojem povremeno razgovara s muškarcima koji su joj upravo pomogli da ostvari svoju fantaziju.

Unatoč iznenađujućoj dugovječnosti projekta, Layla je dosad uspjela zadržati svoju anonimnost, skrivajući se iza svoje robne marke "Curious Girl Diaries". "Bilo je vrlo uzbudljivo. Osjećala sam se kao da imam tu veliku tajnu, i to je dio zabave i to je još uvijek veliki dio zabave… Imam nešto što je samo za mene i ne moram to dijeliti sa svima koji me poznaju", objasnila je.

Zanimali su je odgovori na jednostavna pitanja

Iako je Layla željela naglasiti da nije bilo teško pronaći muškarce koji bi joj rado pomogli u njezinoj fantaziji, 40-godišnjakinja je otišla još dalje kada je neke od njih pozvala na podcast. "Bilo je sebično, bila sam znatiželjna, kako je biti sa mnom? Zar se to nitko nikada ne pita? Ne pitaju li se svi, kakav sam u krevetu? Čak i da nisu htjeli u podcast, znali su da ću im dati nadimak i da ću pričati o njima, a bili su u redu s tim svim", ispričala je.

I, nakon što je razvila ogromnu zajednicu slušatelja, Layla je rekla da se nada da će njezini sljedbenici – posebno oni u monogamnim vezama – moći nešto naučiti iz njezinih iskustava. "Nadam se da je ovo što radim primjer drugim normalnim parovima kako učinkovito komunicirati i reći koji dio im je bio super, a koji nije", zaključila je.