"Imam aferu s udanom ženom i to traje oko 2 mjeseca, iako je poznajem skoro 2 godine. Problem je što sam sada potpuno zaljubljen u nju. Siguran sam da ona isto osjeća prema meni. Ona je moja srodna duša. No, kaže da voli svog muža, ali da je prije udaje za njega znala da on nije taj, mislila je da će brak to popraviti, ali nije. Kaže da nema dovoljno snage da prekine našu aferu i neprestano me moli da je ja okončam. Rekao sam joj da je previše volim i da to nikad ne bih mogao prekinuti. Volim ovu ženu više nego što sam ikada mogao voljeti nekoga i jednostavno ne znam što da radim", priznao je zaljubljeni romantik.