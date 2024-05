Vincent Dransfield ima 110 godina, živi sam i svaki dan vozi svoj automobil. Također, nikada nije imao većih zdravstvenih problema poput bolesti srca ili raka. Vincent tvrdi da je njegova tajna dugovječnosti u tome što pije mlijeko svaki dan te što ima aktivan društveni život, piše Business Insider.

Vincent je osmi najstariji čovjek na svijetu te još uvijek vozi svoj automobil svaki dan. On je rođen 1914. godine te živi sam u svom domu u Little Fallsu u američkom New Jerseyu posljednjih 79 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vincent sve sam radi te nikada nije imao većih zdravstvenih problema, poput bolesti srca ili raka, a pod anestezijom je bio samo dva puta. Također, ne bole ga leđa niti glava, otkrila je njegova unuka Erica Lista.

Vincent je podijelio svojih šest savjeta za dug život.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svaki dan pije mlijeko

Tijekom Velika gospodarske kriza, Dransfield je s 15 godina počeo raditi na farmi mlijeka te je dostavljao mlijeko pet godina.

"Pio sam mlijeko i dobro jeo jer sam radio na farmi. Mislim da mi je to dalo dobar start mom životu i kostima", rekao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kravlje mlijeko bogato je proteinima, što vam može pomoći da zadržite mišićnu masu kako starite. Dransfield svoju jutarnju čašu mlijeka pije s Ovaltineom. To su čak njegovi gosti pili na proslavi 100. rođendana.

Jede što želi, uključujući slatkiše i hamburgere

Mediteranska prehrana smatra se najzdravijom na svijetu. Naglašava konzumaciju cjelovite hrane i nemasnih proteina uz smanjenje crvenog mesa, mliječnih proizvoda i šećera.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dransfieldove prehrambene navike su fleksibilnije. On uživa u hamburgerima, čokoladi i slatkišima. Također, jede obroke iz mikrovalne pećnice i hranu kupuje u lokalnom restoranu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Lista je rekla da njen djed nikada nije pazio na svoju prehranu. "Jeo je što god je htio. Nikad nije pazio na svoju težinu. Nikada nije morao smršaviti. Uvijek je bio u formi", otkrila je.

Prestao je pušiti i ne pije puno alkohola

Piće i pušenje smatraju se lošima za dugovječnost. Iako će Dransfield povremeno popiti pivo, on ne uživa u drugim alkoholnim pićima, niti pije toliko često.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dransfieldova pušačka povijest malo je neobičnija. Počeo je pušiti tek kad je imao 50 godina nakon što ga je prijatelj ponudio cigaretom. "Ali nakon 20 godina bacio je cigarete i to je to", rekla je Lista.

Ima snažan osjećaj svrhe

Dugovječnost je povezana s uživanjem u učenju novih stvari i postavljanju izazova samome sebi. Dransfield je volio raditi. Bio je voditelj firme za prodaju dijelova za automobil 60 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kada je otišao u mirovinu u svojim kasnim 70-ima, bilo je to samo zato što je to zahtijevala njegova supruga. Unatoč tome, volontirao je više od 80 godina kao lokalni vatrogasac, a neko je vrijeme bio i zapovjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Aktivan je, čak i ako ne vježba

Dransfieldov volonterski rad u vatrogasnoj postrojbi, koji je započeo kada je imao 21 godinu, oduvijek ga je pokretao.

"Bio sam aktivan i istrčavao sam kad se alarm oglasio 40 godina. Onda sljedećih 40 godina, nastavio sam kad mi se prohtjelo", otkrio je vitalni starac.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dransfield nikada nije vježbao u teretani i šali se o ljudima koji trče. Kad ih vidi, govori 'Kamo bježe?'", rekla je Lista.

Umjesto toga, on sam obavlja poslove i stalno je u pokretu. Redovito kretanje, poput svakodnevnih šetnji ili lagane tjelovježbe, povezano je s dužim životnim vijekom.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Puno se druži

Jedna od najuniverzalnijih tajni dugovječnosti je bogati društveni život, bilo da uključuje druženje s prijateljima ili započinjanje razgovora sa svima koje sretnete.

Iako je Dransfieldova supruga umrla 1992., on je i dalje u redovnom kontaktu sa svojom obitelji: jedno dijete, troje unučadi i sedmero praunučadi. Unuci ga posjećuju jednom tjedno i zovu svaki drugi dan.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dransfield je otkrio i da su ga njegovi brojni prijatelji vatrogasci održali u životu, pogotovo nakon što je izgubio suprugu. "Svaki dan je odlazio u vatrogasni dom od 3 do 5 sati, a tamo bi sjedili svi starci i družili se. Bili su mu poput obitelji", rekla je Lista.

Dransfield je rekao da zbog bliskih prijatelja ima dobro zdravlje. "Poznavanje ljudi i ljubav prema njima produžava mi život", kazao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Milenijac će postati Svetac: 'On je klinac u trapericama… kao i svaki drugi, ali dokaz da svatko može biti svet'