Britanac poznat kao "Legenda" John Starbrook istrčao je 52 maratona te šest dana u tjednu vježba u teretani u dobi od 93 godine, piše The Guardian.

"Spinning trening me pokreće, a onda, oko 16 sati ili 17 sati, vraćam se radu na gornjem dijelu tijela", otkrio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

John je izvrstan plivač gotovo 80 godina, još od tinejdžerske dobi. Tu vještinu usavršavao je dok je služio u vojnom sanitetskom korpusu. On je svoj 80. rođendan proslavio plivajući oko dva kilometra između škotskih otoka Jura i Scarba. Još uvijek pliva tri puta tjedno i igra vaterpolo.

John je, također, počeo trčati s 53 godine te je u Sjevernom Walesu prije nešto više od dvadeset godina ostvario osobni najbolji rezultat u maratonu od četiri sata i 14 minuta. Posljednju je utrku od 42,2 kilometra završio 2019. kada je imao 88 godina.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Johnova tajna dugovječnosti

John je bio najstariji natjecatelj na londonskom maratonu Virgin Money 2018., a tada je imao 87 godina. Zauzeo je prvo mjesto u svojoj dobnoj skupini, s vremenom od osam sati, 21 minutu i 44 sekunde.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prije otprilike deset ili 15 godina liječnik mi je rekao 'Moraš prestati s trčanjem'. Rekao sam, 'Da, u redu' i otrčao sam oko 15 maratona nakon toga", ispričao je.

John zasluge za svoj dugotrajni atletizam pripisuje genima. "Ne radim ništa posebno, iako nikada nisam pušio i nikad nisam puno pio. Moja prehrana je prilično normalna. Ujutro jedem kašu od žitarica i jedem puno povrća, a malo pržene hrane", priznao je te je istaknuo da se "nikad oko ničega ne zamara".

Tekst se nastavlja ispod oglasa

John je otkrio da ima povremenih zdravstvenih problema poput artritisa u jednom koljenu i nepravilan rad srca, što liječi razrjeđivačem krvi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Treningom do dugovječnosti

"Mislio sam da ću dogurati do otprilike 70. godine. Kad sam bio mlađi pitao sam se hoću li još biti živ 2000. godine. To je bilo 1945. Ionako neću živjeti do 3000. godine", kazao je vitalni starac.

John je ambasador za Age UK te prikuplja desetke tisuća dolara za dobrotvorne svrhe i nadahnjuje ljude starije od 50 godina da budu fizički aktivni.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Otac troje djece, koji je otišao u mirovinu prije 28 godina, preporučuje starijim ljudima da počnu s laganim trčanjem kombiniranim s hodanjem oko kilometra. Trebali bi iskoristiti dodatno vrijeme koje imaju u mirovini za odlazak u teretanu te pokušati uživati ​​u tome, ali bez forsiranja i pretjerivanja.

"Čini se da mnogi ljudi misle da su 'stari' kada napune 50 godina. Nemam pojma o čemu govore", kazao je John svojevremeno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: 'Oliver' prevezao prve putnike od Splita do Vele Luke: 'Čast mi je'