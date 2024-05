Kristin Holloway iz Amerike za Self magazin otkrila je da je bila zabrinuta zbog lijenostI i odbijanja tuširanja svoga supruga Leeja, a mislila je da joj on tako pokazuje da nije sretan u braku. No, njegovi čudni simptomi doveli su do razorne dijagnoze zbog koje se morao preseliti u dom za nemoćne osobe u svojim 40-ima.

Kristin je u svibnju 2016. godine s Leejem bila u braku jedva godinu dana te je primijetila da se on čudno ponaša. On je bio uspješni poduzetnik. Osnovao je jednu tehnološku tvrtku te je volio svoj posao. No, Lee je počeo izostajati s posla ili je mnogo kasnio.

Također, prestao se tuširati i često bi nosio prljavu odjeću. Lee se uvijek ponosio svojim izgledom pa je to bilo čudno. Kristin je u tom trenutku bila šest mjeseci trudna s njihovim djetetom.

Mislila je da se Lee možda još uvijek oporavlja od operacije koju je imao u veljači 2015. godine, kako bi ispravio šum na srcu ili da nije sretan što je u braku s njom.

'Bila sam prestravljena'

Bila je šokirana i shrvana kada je Lee napustio svoju tvrtku u srpnju 2016., ali njen je šok vrlo brzo prerastao u zabrinutost. "Nije izlazio iz pidžame i provodio je puno vremena na kauču. Stalno je gledao je iste filmove i TV emisije. Nije pokazao nikakvu motivaciju ili želju da bude produktivan. To nije bilo normalno ponašanje ni za koga, a kamoli za mog briljantnog supruga", otkrila je Kristin.

Primijetila je da je Lee, također, razvio opsesivne sklonosti, jer je neprestano brojio daske na podu u kući i drveće vani. Dok je Kristin bila na porođaju i njihovo dijete rodila carskim rezom zbog komplikacija, Lee je sve to prespavao.

Kada se Kristin vratila kući iz rodilišta s bebom primijetila je da se njen suprug jako povukao u sebe. "Svaki dan sam se budila s novom verzijom svog muža i bila sam prestravljena", kazala je.

Rekla je Leeju da nije sretna i da joj je potrebna pomoć s bebom, a Lee joj je na to samo kratko kazao: "Bit ću bolji". Kristin je rezervirala termin kod bračnog terapeuta, a Lee je u ordinaciji prazno piljio u nju dok je plakala. Terapeut joj je rekao da je njegova apatija abnormalna, pa je Leeju zakazala pregled kod liječnika opće prakse, kardiologa, neurologa, psihijatra i neuropsihologa.

Lee je tada imao 35 godina, a neuropsiholog je rekao da ima ili snažan živčani slom ili je objašnjenje neurološko, no psihijatar je Kristin rekao da se pripremi na najgore.

Nikakvi tretmani ni lijekovi ne mogu pomoći

"Psihijatar mi je rekao da me čeka dug, težak put. Pomislila sam, 'Pa, što to znači?' i rekao mi je da je moguće da Lee ima rijedak oblik rane demencije. Nisam čak ni odgovorila. Mislila sam 'Demencija? To je bolest koju stariji ljudi dobiju kad počnu zaboravljati stvari. To nije moguće'. To je bilo posljednje što sam očekivala da će liječnik reći. Nisam mogla vjerovati", ispričala je nesretna žena.

Kristinini strahovi potvrđeni su nakon što je magnetska rezonancija pokazala da Lee ima atrofiju mozga koja nije u skladu s njegovim godinama.

"Cijeli moj svijet se srušio…. Bio je to najgori mogući scenarij. Bila sam slomljena", rekla je Kristin, koja je dala otkaz na poslu kako bi što više mogla biti sa svojim teško bolesnim suprugom kojemu je u dobi od 36 godina dijagnosticirana frontotemporalna demencija (FTD).

Liječnici su je upozorili da će njezin suprug i dalje mentalno i fizički propadati te da mu nikakvi tretmani ili lijekovi ne mogu pomoći. Kristin je postala Leejeva njegovateljica, no to joj je postalo neizdrživo jer ga uopće nije mogla ostaviti bez nadzora.

Njezin suprug sada ima 43 godine te je posljednje dvije godine u domu za nemoćne gdje ima danonoćnu njegu, a Kristin ga posjećuje jednom mjesečno. Lee je još uvijek fizički aktivan, no prestao je govoriti.

