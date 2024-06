Deborah Szekely iz New Yorka početkom svibnja napunila je 102 godine. Ova superbakica često izlazi, posjećuje prijatelje i govori na konferencijama te tri puta tjedno radi u fitness i spa centru koji je suosnovala 1940. godine, piše CNBC.

"Kad sam se probudila kad sam napunila 100 godina, nisam mogla pronaći ništa što se promijenilo, pa sam nastavila raditi iste stvari. To nije do stvari koje radite, to je dio života, nešto što automatski znate da morate učiniti. Nije opcija", rekla je.

Deborah je otkrila tri dnevne navike koje preporučuje te ih pripisuje svojoj dugovječnosti, zdravlju i sreći.

Krećite se svakodnevno

"Uvijek sam pokušavala hodati kilometar i pol dnevno. Ne mogu popodne odrijemati ako nisam napravila svoje korake. To nije ništa rigidno, to je samo nešto što radite. Kao buđenje ujutro", rekla je Szekely.

Njen savjet za lakše postizanje dnevnog kretanja je da pronađete prijatelje koji su aktivni te da vam oni rade društvo.

Szekelyine vježbe su manje intenzivne nego kad je bila mlađa, ali još uvijek učinkovite. Prirodno kretanje kroz fizičke aktivnosti niskog intenziteta, poput hodanja, navika je koju često imaju najdugovječniji ljudi na svijetu.

Kada je Szekely živjela na Tahitiju sa svojom obitelji, vozila je bicikl do škole i natrag kući. Također je redovito išla na pilates, a to što je suvlasnica fitness centra pomoglo joj je u davanju prioriteta vježbanju.

Pesketarijanska prehrana

Szekely ima uglavnom biljnu prehranu od djetinjstva. "Ja sam pesketarijanka. I zapravo sam imala sreću da nikada nisam jela meso zbog svojih roditelja", otkrila je.

Njene prehrambene navike vrlo su slične mediteranskoj prehrani koja daje prednost cjelovitim žitaricama, voću i povrću, ribi itd.

Evo kako izgledaju Deborahini doručak, ručak i večera!

Doručak

Jogurt, banana i cjelovite žitarice.

Ručak

"Uvijek imam salatu kod kuće", rekla je Deborah. Ali kad ruča u restoranima, voli isprobavati različita jela.

Večera

Deborah često izlazi, pa jede večeru vani te bira ribu, salatu, pečeni krumpir ili isproba nešto novo.

Druženje i stalno 'učenje'

Szekelyin društveni kalendar prilično je popunjen. "Imam sezonske ulaznice za svaku predstavu koju Old Globe Theatre ima u San Diegu. Često idem u kazalište, a volim i operu", rekla je.

Szekely, također, uvijek nastoji naučiti nešto novo, a istraživanja o dugovječnosti pokazuju da ljudi koji dožive 80 godina i više uče nešto novo svaki dan. Szekely zna četiri jezika i zanimaju je različite kulture.

"Moj njemački je zahrđao, ali moj francuski je odličan jer puno razmišljam na francuskom i sanjam na tom jeziku. A španjolski govorim svaki dan. Glavna stvar je: učite", poručila je.

