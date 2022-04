Laura je na svom TikTok profilu otkrila da je bila usred svoje prve brazilske depilacije u dobi od 17 godina kada je kozmetičarka otkrila da je trudna.

Otkriće na prvoj depilaciji

"Evo kako sam saznala da sam trudna nakon što sam bila na svojoj prvoj brazilskoj depilaciji", rekla je u svom TikTok videu koji je od tada skupio više od 25.500 pregleda.

"Imala sam 17 godina, bilo mi je jako neugodno i nosila sam kratku suknju pa sam rekla: "Mogu li zadržati suknju, samo ju povući i skinuti donje rublje?"

Laura je rekla da je depilacija bila jako bolna i da joj je vosak bio vruć pa je plakala od boli unatoč tome što joj je kozmetičarka rekla da vosak uopće nije prevruć.

Pogledala me i rekla: "Nisi valjda trudna?", nastavila je Laura.

"Naravno da nisam", odgovorila je Laura.

Potvrđena trudnoća

Nakon toga je Laura morala razmisliti o tome kada je imala posljednju menstruaciju i shvatila je da bi stvarno mogla biti trudna.

"Prva osoba koja je uopće posumnjala da sam trudna je bila dama koja mi je radila brazilsku depilaciju jer je rekla: "Ti si slaba", dodala je.

Iznenađeni pratitelji

Njezini pratitelji na TikToku su bili šokirani: "OMG kakav način da to saznaš!"

"Mislila sam da će reći da si tamo dolje stvarno natečena", dodala je druga.

Jedna osoba se prisjetila: "Godinama sam se depilirala, ali sam odmah prestala kad sam zatrudnjela. Bilo je tako bolno!"

Druga je dodala: "Prijateljica je mislila da je trudna i htjela je napraviti test, ali nije htjela sama pa me zamolila da to napravim s njom", piše The Sun.