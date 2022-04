Svi smo svjesni da su spojevi u 2022. poput minskog polja, zar ne? Ono što je u početku najgore je to što unatoč tome koliko stvari mogu ići dobro, zapravo nikad ne poznajete osobu dovoljno dobro da biste se potpuno opustili.

Sam, 25-godišnja marketinška djelatnica zdravstvene administracije i udomiteljica iz Tuscaloose, Alabame, se suočila s maltretiranjem kada je počela razgovarati s muškarcem po imenu Jake na aplikaciji za spojeve Bumble.

Prije nego što je stupila u kontakt s Jakeom, Sam se povezala s drugim muškarcem kojeg je također upoznala na Bumbleu, a koji je na kraju prekinuo s njom zbog njezine težine.

Samanthina nesigurnost

"Imajte na umu, na velikom sam putu mršavljenja, izgubila sam više od 23 kg", rekla je Sam za BuzzFeed.

"Ovaj tip je znao za to, kao i za moju nesigurnost i strah koji imam s izlaženjem prije nego što smršavim. Otkrila sam mu puno ranjivih stvari o sebi i nisam očekivala da će ishod biti takav. Zapravo, događa se upravo ono čega sam se bojala, dogodilo se čim sam popustila", dodala je Sam.

Na poticaj svojih prijatelja, Sam je odlučila pokušati još jednom i spojila se s Jakeom preko aplikacije. Stvari su odmah krenule dobro i Jake je pozvao Sam na večeru, što je ona prihvatila.

Zatim, otprilike sat vremena nakon što je potvrdio njihove planove, Jake je "slučajno" poslao Samanthi poruku koja nije bila namijenjena njoj, a koju je ona odmah podijelila na TikToku kako bi svi mogli vidjeti.

Kako je počelo

Jake: Da, jedva čekam upoznati te! Prelijepa si. Bi li ti odgovaralo u 19 h?

Sam: Hvala, to je slatko. Da, tada bi trebalo biti u redu!

Jake: Doći ću ravno s posla pa ćeš morati gledati moju radnu uniformu.

Sam: Haha, bez brige, ja imam piling pa razumijem.

Jake: Siguran sam da izgledaš lijepo u svakom slučaju. Sretnik što sam te uspio izvesti.

Kako je završilo

Jake: Ne, brate, ona je solidna četvorka i sigurno ću je držati nisko, ali očajna vremena zahtijevaju očajničke mjere, a prosjaci ne mogu birati. Sve što sam vidio bile su sise i lak seks.

Jake: Kvragu, žao mi je, nisam ti to htio poslati. Govorio sam o nekome drugome i slučajno sam kliknuo na tvoju sliku. Moja pogreška.

Samantha je te poruke odmah podijelila na svom TikToku te je video do danas skupio preko 12 milijuna pregleda i preko 25.000 komentara zgražavanja.

Samanthini osjećaji nakon svega

Samantha je za BuzzFeed rekla: "Kada sam pročitala poruku, bila sam potpuno zapanjena. Sjećam se da sam prije nekoliko mjeseci vidjela TikTok o tipu koji radi nešto slično i iskreno, mislila sam da je to laž i da nema šanse da muškarci naših godina to rade. Morala sam ga pročitati nekoliko puta da bih ga shvatila."

Sam nije otišla na spoj, niti mu odgovorila

Sam nije odgovorila Jakeu, niti se našla s njim na večeri nakon toga, što je dovelo do toga da joj je poslao još gore poruke koje su dokazale da je donijela pravu odluku.

Jake: Dakle, jednostavno se nećeš pojaviti i onda ćeš napraviti TikTok video o meni? Bila je to šala, ali trebao sam shvatiti da si luda kad si rekla da si udomiteljica. Ne možeš dobiti muškarca pa primaš hrpu slomljene male djece koja će ispuniti tu prazninu.

Nastavak priče

Priča je tu mogla završiti, ali zaplet se dogodio kada je Sam počela slagati dijelove priče uz pomoć više žena koje su joj komentirale.

"Osjećala sam se kao da imam ogromnu vojsku žena za prijateljice, koje su mi bile potpuni stranci, a branile su me, podržavale me i pomagale mi u istrazi. Kako sam dobila više poruka od Jakea i komentara od žena koje su mi pokušavale pomoći, počela sam slagati neke stvari. Postojao je tip s kojim sam se par dana prije dopisivala, zvao se Cody. Inzistirao je na tome da smo razgovarali prije, iako nije bilo dokaza da jesmo. Kada sam mu pokazala da nisam zainteresirana, brzo se razbjesnio i nazvao me debelom i napao me", objasnila je Sam.

Nastavila je: "Počela sam uspoređivati ​​manire, način na koji su me oboje napali, sličnosti u gramatičkim pogreškama i činilo se vjerojatnim da se radi o istoj osobi, ali nisam bila sigurna."

Što su istraživanja dokazala

U slučaju da vam trebaju dokazi da to potkrijepite, studija koju je proveo Pew Research Center zaključila je da je 57% žena u dobi od 18 do 34 godine na aplikacijama za spojeve iskusilo seksualno eksplicitne poruke i da su dobile fotografije koje nisu tražile, 19% žena je dobilo fizičke prijetnje, a 53% žena ne vjeruje da su aplikacije za upoznavanje siguran način da nekoga upoznate.

Očekivanja spojeva preko aplikacija

Na pitanje što misli da njezina iskustva govore o spojevima i ophođenju prema ženama općenito, Sam je odgovorila: "Mislim da su očekivanja od izlaska najniža vrijednost svih vremena. Žene se objektizira i razgovara s njima kao da su komadi mesa. Rijetko tko gleda dublje od izgleda i onoga što mu površno druga osoba može ponuditi. Naravno, fizička privlačnost i preferencije izgleda su važne, ali čini se da je to sve što se sada uzima u obzir. U konačnici, ako uistinu tražite životnog partnera, njihovo srce bi trebalo biti daleko važnije od vaših fizičkih atributa."

Savjeti prevarene žene

A za bilo koga drugoga tko bi se mogao naći u sličnoj situaciji, ili tko samo traži vezu i daje sve od sebe, Sam je dala ovaj savjet: "Nađite sredinu u čuvanju vlastitog srca, ali i dalje ostanite otvoreni za nova iskustva. Mislim da bi svatko trebao posjetiti terapeuta, čak i ako osjeća da mu nije potreban. Naučite brinuti o sebi, zašto radite stvari koje radite, zašto se osjećate onako kako se osjećate, zašto to privlači ponašanje koje privlači i zašto si dopuštate da prihvatite ophođenje koje je neprihvatljivo."

"Zatim, napravite popis stvari koje trebate u partneru. Budite konkretni i iskreni prema sebi. Uzmite ta loša iskustva kao lekcije koje će vam pomoći pridonijeti svom popisu jer kada osjetite bol nakon što doživite ono što NE ŽELITE , mnogo je lakše verbalizirati ono što želite. Osvrnite se na tu točku kada se počnete viđati s nekime ili sumnjate u njega i podsjetite se što želite i trebate."

"Također, uspori! Prestani uspoređivati ​​svoj život sa svima drugima. Tako je teško u tvojim 20-ima vidjeti kako se svi oko tebe zaručuju, vjenčaju i rađaju bebe, dok si ti još sam. Ali imaš samo jedan život, zato uživaj u svojim 20-ima i provedite vrijeme sa sobom. Mnogo je bolje kasnije se udati nego se krivo udati", piše BuzzFeed.