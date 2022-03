Unatoč neumornim naporima da se uravnoteži rodna ljestvica, neki, uglavnom oni koji imaju koristi od onoga kako stvari sada stoje, nastavljaju gaziti svaki pokušaj napretka.

Odlučan pokazati koliko smo zakasnili za ravnopravnost spolova, jedan korisnik Twittera dao je jasnu sliku o tome kakav bi svijet izgledao da matrijarhat zamijeni patrijarhat. Umjesto da se poziva na osjećaj morala ljudi ili izlaže beskonačne statistike i istraživanja o tom pitanju, A. R. Moxon stavio je stvari u perspektivu jednostavnim preokretom rodnih uloga.

Da državom vladaju žene i da muškarci ne mogu glasati

“Pokušajte zamisliti reakcije muškaraca, da se znalo da će sljedećih 45 predsjednika biti žene, a nakon tih 240 godina, muškarac koji se kandidira bi se vodio pod 'politikom identiteta'. Izgubili bismo cijeli razum. Žensko strpljenje uzimamo previše zdravo za gotovo", napisao je Moxon na Twitteru.

"Što kad bismo mi muškarci znali da neće biti muškog kandidata za predsjednika 240 godina. Čak i jedna održiva kandidatkinja na terenu bila je nešto što bi bilo bez presedana prije 20 godina. I naravno, velik dio priče se vrtio oko ideje da nacija jednostavno nije spremna za ženu koja bi se kandidirala i vjeruju da žena kandidatkinja ne bi mogla pobijediti", dodao je.

Moxon je nastavio ilustrirati koliko bi muškarcima zvučalo smiješno da su dovedeni u poziciju da prolaze kroz neke od nepravdi kojima su žene bile izložene stoljećima. Od nemogućnosti glasanja desetljećima do uskraćivanja prava na fakultetsko obrazovanje, opisao je ono što zamišlja da bi se za muškarce činilo prilično neočekivanim scenarijem, ali je za žene već stvarnost: "Pokušajte zamisliti reakcije muškaraca kad nam ne bi bilo dopušteno glasati od sada do 2170. A ako bi žene čak i 2270. godine donosile zakone u 28 država kako bi katalogizirale naše ejakulacije i procesuirale one koji se smatraju nepotrebnima, bi li to izgledalo loše? Što bi bilo da se zna da muškarcima neće biti dopušteno ići na fakultete sljedećih 100 godina jer su žene tvrdile da će nas to izluditi, ali da će 100 godina kasnije 6 muškaraca biti izabrano u Senat od 100 mjesta i da bi to nazvali godinom čovjeka. je li bi to bilo u redu?"

Da muškarac ne može bez žene otvoriti račun

"Što bi bilo kad bi muškarci trebali ženu za posjedovanje imovine tijekom sljedećeg stoljeća ili za otvaranje bankovnog računa, a razvod je nezakonit. Ali bez straha, 100 godina nakon toga doći će do Ustavnog amandmana koji proglašava muškarce jednakima", usporedio je Moxon.

Žene mogu pretrpjeti više od muškaraca

Moxon je zatim dodao: "Baš me pogodilo to što je to vrsta priče koju žene još uvijek moraju podnositi. Ni to nije nešto što bi muškarci mirno prihvatili, muškarci bi izgubili razum zbog nepravde u svim aspektima! Žene bi također trebale biti bijesne zbog nepravde u svemu! Iskazivanje bijesa, frustracija i odbijanje trpjeti sve to su reakcije koje bismo trebali očekivati!"

"Dakle, odlučio sam preokrenuti rodne uloge i poigrati se u demonstriranju tih ideja te dopustiti ljudima koji ne vide koliko je zapravo dramatično nepravedan život žena", dodao je.

Moxov razlog

Moxon je otkrio svoj razlog ove teze: "Što pokušavam postići? To je lako. Pokušavam natjerati muškarce da vide koliko je stanje trenutno neuravnoteženo te ide u našu korist, toliko da nam se može činiti normalnim sve što činimo ženama, a svaki pokušaj ravnoteže izgleda kao napad."

"Pokušavam iskoristiti instinkt kod muškaraca, koji im je društveno usađen kako bi se usredotočili na sve oko nas. Čini se da imamo problema čuti žene. Stoga nas usredotočujem u potpuno drugu priču, onu u kojoj smo kroz povijest SAD-a bili tretirani kao žene. Ključna točka. Ovu vježbu možete igrati za mnoge različite vrste ljudi. Žene u boji, homoseksualce, trans osobe, domoroce, muslimane, Židove, ateiste, osobe s invaliditetom, i druge. Svi su pozvani. Nema zadanih postavki", zaključio je, piše ScoopUpworthy.