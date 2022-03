5. Namjerno pogrešno predstavljanje svojih misli i osjećaja do apsurda: U rukama zloćudnog narcisa ili sociopata, vaša različita mišljenja, legitimne emocije i proživljena iskustva pretvaraju se u mane karaktera i dokaze vaše iracionalnosti. Narcisi pletu velike priče kako bi preoblikovali ono što zapravo govorite kao način da vaša mišljenja izgledaju apsurdno ili odvratno. Recimo da spominjete činjenicu da niste zadovoljni načinom na koji otrovni prijatelj razgovara s vama. Kao odgovor, on ili ona vam mogu staviti riječi u usta, govoreći: "Oh, znači sada si savršen?" ili "Znači, ja sam loša osoba, ha", kada niste učinili ništa osim izrazili svoje osjećaje. To im omogućuje da ponište vaše pravo na razmišljanje i emocije o njihovom neprikladnom ponašanju i ulijeva vam osjećaj krivnje kada pokušavate uspostaviti granice. Ovo je također popularan oblik kognitivnog izobličenja koji je poznat kao "čitanje misli". Toksični ljudi često pretpostavljaju da znaju što mislite i osjećate. Oni kronično donose prebrzo zaključke na temelju vlastitih misli, umjesto da se povuku kako bi svjesno procijenili situaciju. Djeluju u skladu s time na temelju vlastitih zabluda i ne ispričavaju se za štetu koju uzrokuju. Poznati po tome što vam stavljaju riječi u usta, prikazuju vas kao da imate namjeru ili čudno stajalište koje niste posjedovali. Optužuju vas da ih smatrate otrovnima čak i prije nego što ste dobili priliku prozvati ih zbog njihovog ponašanja, a to također služi kao oblik preventivne obrane. Jednostavna izjava: “Nikad to nisam rekao” i odlazak ako vas osoba nastavi optuživati da radite ili govorite nešto što niste učinili, može pomoći u postavljanju čvrste granice u ovoj vrsti interakcije. Sve dok otrovna osoba može prebaciti krivnju i odstupiti od vlastitog ponašanja, uspjeli su vas uvjeriti da biste se trebali “sramiti” što im dajete bilo kakvu realističnu povratnu informaciju.