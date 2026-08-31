Blizanke nakon 49 godina saznale da imaju različite očeve: 'Vidjela sam fotografiju'

Sestre blizanke Lavinia i Michelle Osbourne, rođene u razmaku od svega nekoliko minuta, cijeli su život vjerovale da dijele iste roditelje. Odrastale su kao i sve druge blizanke, no kako su godine prolazile, Michelle je sve više osjećala da nešto nije u redu i sumnjala u svoje pravo podrijetlo. Jedna fotografija viđena na društvenim mrežama pokrenula je lavinu koja je dovela do nevjerojatnog i iznimno rijetkog otkrića.

Tijekom odrastanja, Michelle nikada nije osjećala povezanost s Jamesom, partnerom njihove majke, za kojeg se tvrdilo da je otac objema djevojčicama. Sumnje koje je godinama potiskivala isplivale su na površinu kada je, desetak godina nakon što je posljednji put razgovarala s njim, slučajno naišla na njegovu fotografiju na Facebooku. Taj trenutak bio je presudan.

"Vidjela sam njegovu fotografiju, a nisam ga vidjela deset godina. Kako starite, počinjete sve više nalikovati svojim roditeljima. Gledala sam tog čovjeka, koji je sjedio pored sina iz sadašnje veze, i pomislila: 'Ovaj čovjek definitivno nije u srodstvu s nama'. Izgledao je kao duh u usporedbi s nama. Pokušavala sam pronaći neku vezu i jednostavno shvatila da on nije naš otac. To me potaknulo da napravim test", ispričala je Michelle.

DNK test potvrdio nevjerojatnu istinu

U to vrijeme, majka sestara Osbourne bila je bolesna i nije im mogla dati odgovore koje su tražile, pa su se odlučile za DNK testiranje 2022. godine. Rezultati su otkrili nešto zapanjujuće: unatoč tome što su rođene istog dana, one su zapravo polusestre, a ne blizanke, jer imaju različite biološke očeve.

Tragičnom igrom sudbine, nalazi su stigli na isti dan kada je njihova majka preminula, ostavljajući sestre s brojnim neodgovorenim pitanjima. Dok za Michelle otkriće nije bilo potpuni šok jer je dugo sumnjala, Lavinia je vijest primila puno teže, piše LAD Bible.

Foto: Pexels

"Oko mjesec dana nisam mogla prestati plakati", priznala je Lavinia. "Michelle je bila jedina stvar koja je pripadala meni. Jedina stvar u koju sam bila sigurna. A onda više nije."

Michelle je, s druge strane, osjetila svojevrsno olakšanje. "Toliko smo različite. I dalje sam zapanjena da se ovo doista može dogoditi, super je čudno i super rijetko, ali, kad to primijenim na sebe, ima smisla."

Što je heteropaternalna superfekundacija?

Fenomen koji objašnjava njihov slučaj poznat je kao heteropaternalna superfekundacija. Riječ je o iznimno rijetkoj pojavi do koje dolazi kada žena tijekom istog menstrualnog ciklusa ovulira više od jedne jajne stanice, a te jajne stanice oplode spermiji dvojice različitih muškaraca. Embrioni se potom razvijaju u maternici i rađaju se u isto vrijeme.

Ovo je toliko rijetko da je njihov slučaj prvi dokumentirani u britanskoj povijesti, a na globalnoj razini zabilježeno je manje od 20 takvih primjera. Ipak, stručnjaci vjeruju da je brojka vjerojatno veća jer se fenomen obično otkriva samo u slučajevima osporavanja očinstva kada se testiraju obje blizanke.

Potraga s gorko-slatkim završetkom

Nakon početnog šoka, sestre su krenule u potragu za svojim biološkim očevima. Michelle je pronašla svog oca Alexa, i iako je priznala fizičku sličnost, nije osjetila trajnu povezanost.

Lavinijina potraga dovela ju je do čovjeka po imenu Arthur, s kojim je od tada izgradila čvrst odnos i redovito se sastaje. U dirljivom obratu, Arthur je prihvatio i Michelle, ponudivši joj da i njoj bude očinska figura.

Priča sestara Osbourne, iako prožeta tugom i šokom, svjedoči o neraskidivoj sestrinskoj vezi koja je nadjačala i najnevjerojatnije biološke okolnosti. Njihov slučaj također je dio šireg trenda u kojem dostupnost kućnih DNK testova sve češće otkriva dugo čuvane obiteljske tajne i zauvijek mijenja živote.

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