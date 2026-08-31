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Ova četiri znaka u rujnu čeka pravi pakao: Novac nestaje, bolne istine izlaze na vidjelo

Ova četiri znaka u rujnu čeka pravi pakao: Novac nestaje, bolne istine izlaze na vidjelo
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Foto: Generirao UI

Rujan donosi snažne astrološke preokrete, a četiri znaka posebno će osjetiti pritisak na ljubavnom, poslovnom i financijskom planu

31.8.2026.
20:40
Antonela Ištvan
Generirao UI
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Dok ljeto polako ustupa mjesto jeseni, rujan donosi sa sobom ne samo promjenu godišnjeg doba, već i značajne kozmičke preokrete.

Planetrani tranziti, poput retrogradnog Urana, Mladog Mjeseca u Djevici i posebno napetog Punog Mjeseca u Ovnu, stvaraju vrtlog energije koji će od nas zahtijevati prilagodbu, strpljenje i iskrenost.

Ovaj mjesec bit će obilježen preispitivanjem odnosa, financijskih odluka i profesionalnih putova. Iako će svi osjetiti intenzitet rujanskih planetarnih kretanja, četiri znaka zodijaka naći će se na prvoj liniji izazova, suočeni s preprekama koje će testirati njihovu izdržljivost, ali i pružiti priliku za dubok osobni rast.

Ovan: Vrijeme je za sučeljavanje s istinom

Za temperamentne ovnove, rujan donosi energiju koja ih tjera da se zaustave i suoče s problemima koje su možda predugo gurali pod tepih.

Početak mjeseca donosi pritisak vezan uz obiteljske financije i neočekivane kućne troškove koji bi mogli poremetiti brižno složene planove.

No, pravi test dolazi u sferi međuljudskih odnosa. Bilo da se radi o partnerstvu, prijateljstvu ili poslovnoj suradnji, ovnovi će osjetiti snažnu potrebu za iskrenim razgovorima i čistim računima.

Izbjegavanje neugodnih tema više nije opcija, jer će šutnja samo produbiti napetost i nepovjerenje. Vrhunac mjeseca za ovnove događa se 26. rujna, kada će Pun Mjesec obasjati upravo njihov znak.

Ovaj astrološki događaj djelovat će kao reflektor usmjeren na njihove najdublje želje, frustracije i potrebe, dovodeći situacije do točke ključanja. Impulzivne reakcije i nagle odluke donesene pod utjecajem snažnih emocija mogle bi imati dugoročne posljedice. Savjet zvijezda je jasan: razmislite prije nego što djelujete.

Dopustite da se prva bura emocija slegne prije nego što donesete odluku koja će definirati vaš put u mjesecima koji dolaze. Strpljenje nije vaša jača strana, ali ovog mjeseca bit će vaš najvrjedniji saveznik.

Ova četiri znaka u rujnu čeka pravi pakao: Novac nestaje, bolne istine izlaze na vidjelo
Foto: Generirao UI

Rak: Profesionalni pritisci i test emocionalne snage

Osjetljivi Rakovi u rujnu će se naći pod velikim pritiskom na poslovnom planu. Energija Marsa dat će im snagu, ali i donijeti osjećaj da sav teret svijeta leži na njihovim leđima. Mogući su sukobi s autoritetima, nerazumijevanje s nadređenima i rokovi koji se čine nemogućima za ispuniti.

Ključ preživljavanja neće biti u bespogovornom radu do iznemoglosti, već u strateškom planiranju i hladnoj procjeni situacije. Morat ćete naučiti reći "ne" i postaviti jasne granice kako ne biste sagorjeli.

U privatnom životu, izazovi se nastavljaju. Rakovi će se morati suočiti s vlastitom tendencijom da potiskuju osjećaje. Pitanja povjerenja i emocionalne sigurnosti zahtijevat će otvorenost i inicijativu.

Umjesto da čekate da drugi pogode što vam treba, morat ćete to jasno i glasno izreći. Ovo je mjesec u kojem trebate pokazati svoju ranjivost, ali ne kao slabost, već kao snagu koja gradi dublje i iskrenije odnose.

Osjećaj preopterećenosti mogao bi vas natjerati da se povučete u svoju ljušturu, no pravi put naprijed leži u komunikaciji i traženju podrške od onih kojima vjerujete.

Vaga: Iscrpljenost zbog vječne potrage za ravnotežom

Vage, poznate po svojoj potrebi za skladom i ravnotežom, u rujnu će se boriti s osjećajem kronične iscrpljenosti. Njihova urođena želja da udovolje svima - partneru, obitelji, prijateljima i kolegama - dovest će ih do ruba vlastitih snaga.

Žongliranje između zahtjevne karijere i privatnih obveza postat će iznimno naporno, a osjećaj da nikome ne pružaju dovoljno mogao bi rezultirati dubokim unutarnjim nezadovoljstvom i sumnjom. Financijski izazovi ili neočekivani troškovi mogli bi dodatno zakomplicirati situaciju.

U ljubavnim vezama, partnerstvo dolazi u središte pozornosti. Vage će biti prisiljene definirati neke stvari koje su dugo ostavljale otvorenima.

Razgovori o zajedničkoj budućnosti, kućnim pravilima i međusobnim očekivanjima više se neće moći odgađati. Merkur ulazi u njihov znak 10. rujna, naglašavajući važnost promišljene komunikacije.

Ključno će biti pronaći ravnotežu između tuđih potreba i vlastitog mentalnog zdravlja. Rujan je za Vage lekcija o postavljanju granica i shvaćanju da je ponekad sasvim u redu staviti sebe na prvo mjesto.

Ova četiri znaka u rujnu čeka pravi pakao: Novac nestaje, bolne istine izlaze na vidjelo
Foto: Generirao UI

Jarac: Financijske lekcije i ozbiljni obiteljski razgovori

Disciplinirani Jarčevi u rujnu će se suočiti s izazovima koji pogađaju temelje njihove sigurnosti: dom i financije. Pitanja vezana uz stanovanje, renovacije ili brigu o starijim članovima obitelji zahtijevat će pažljivo planiranje i, što je još važnije, postavljanje jasnih financijskih granica.

Možda ćete morati voditi teške razgovore s članovima obitelji o novcu i odgovornostima, što može izazvati napetost. Važno je izbjeći nadmetanje oko toga čije su potrebe važnije i pristupiti problemu kao tim.

U ljubavnom životu, pritisak se prelijeva iz obiteljske sfere. Jarčevi će morati pronaći delikatan balans između partnerovih želja i očekivanja svoje obitelji.

Ozbiljne teme poput zajedničkog života i raspodjele odgovornosti više se neće moći izbjegavati. Ovaj mjesec donosi i duboku introspekciju, tjerajući Jarčeve da preispitaju jesu li još uvijek na pravom putu.

Sumnje i osjećaj zastoja mogu privremeno smanjiti motivaciju, a nagomilani stres mogao bi se odraziti na san i koncentraciju. Ovo je prilika da redefinirate što vam zaista znači sigurnost i stabilnost.

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