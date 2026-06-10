U Bratislavi rođene sijamske blizanke: 'Ne možemo utvrditi koji organi pripadaju kojoj djevojčici'

Dvije djevojčice rođene su u utorak, 9. lipnja 2026. godine, spojene u području zdjelice, što predstavlja iznimno rijedak i medicinski kompleksan slučaj. Na konferenciji za medije održanoj u srijedu, liječnički tim iznio je prve ključne informacije o stanju novorođenčadi i planovima za liječenje.

Pred novorođenim djevojčicama i njihovom obitelji je dug i neizvjestan put oporavka. Ishod prve operacije, koja predstavlja ključan korak prema mogućem razdvajanju, s velikim interesom i nadom iščekuje cjelokupna medicinska i šira javnost, piše tnlive.sk.

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Prvi nalazi sijamskih blizanki

Prema informacijama koje je iznio medicinski tim, opće stanje djevojčica je stabilno, a inicijalni nalazi su ohrabrujući. Potvrđeno je da svaka blizanka ima zasebno srce, bubrege i pluća, dok se središnji živčani sustav također čini urednim. Unatoč tome, zbog specifičnog sraštavanja, postoji značajna neizvjesnost u vezi s organima u trbušnoj šupljini.

Ravnatelj NÚDCH-a, Peter Bartoň, pojasnio je složenost situacije: "Budući da su srasle u području zdjelice, još ne možemo točno utvrditi koji organi u trbušnoj šupljini pripadaju kojoj djevojčici. To će biti predmet daljnjih detaljnih pretraga".

Stanje dodatno komplicira ključan medicinski nalaz koji pokazuje kako nijedna djevojčica nema formiran završni dio debelog crijeva, zbog čega je nužna hitna kirurška intervencija.

Foto: Jaroslav Novák/TASR/Profimedia

Hitna operacija kao prvi korak

Zbog navedene anatomske specifičnosti, djevojčice će već u četvrtak, samo dva dana nakon rođenja, biti podvrgnute prvoj operaciji. Liječnički tim je naglasio kako se ne radi o zahvatu razdvajanja, već o hitnoj proceduri kojom će se kirurški formirati crijevni izvod (stoma).

Taj je zahvat, kako su istaknuli, od presudne važnosti za preživljavanje i daljnji oporavak blizanki. Tek nakon potpune stabilizacije njihova stanja poslije ove operacije, multidisciplinarni tim započet će s planiranjem iznimno složenog procesa razdvajanja. Djevojčice, koje su rođene prije termina carskim rezom, imale su početnih poteškoća s disanjem, no njihovo je stanje, kao i stanje majke, sada stabilizirano.

Foto: Jaroslav Novák/TASR/Profimedia

Izuzetno rijetka pojava u medicini

Slučajevi sijamskih blizanaca predstavljaju iznimnu rijetkost u medicini, s procijenjenom učestalošću od jednog slučaja na 50.000 do 60.000 živorođene djece, pri čemu stopa preživljavanja može biti niska. Slovačka, međutim, posjeduje značajno iskustvo s takvim medicinskim izazovima.

Najpoznatiji je slučaj sestara Andree i Lucije Tóthové iz 2000. godine, koje su bile spojene na sličan način, u području zdjelice. Njihovo uspješno razdvajanje predstavlja presedan koji pruža nadu u ovom novom slučaju.

Liječnici su potvrdili da trenutačni slučaj pokazuje velike sličnosti s onim sestara Tóth. Ipak, medicinska povijest u Slovačkoj bilježi i tragične ishode, poput slučaja iz 2009. godine, kada dječaci spojeni prsnim košem nisu preživjeli operaciju razdvajanja.

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