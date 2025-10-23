Liječnik objasnio zašto se ljudi rađaju kao bespomoćne bebe, a životinje spremne za život

Dr. Michael Gartner, plastični kirurg po struci, ali i medicinski stručnjak koji na internetu dijeli savjete o zdravlju, objasnio je zašto ljudi naizgled dolaze na svijet "bespomoćni", dok mnoge životinje mogu odmah hodati i komunicirati.

To je misao koja je svakome od nas barem jednom pala na pamet, budući da dokumentarci često pokazuju kako životinje koje se rode u divljini od prvog dana moraju stati na svoje noge preuzeti svakodnevne zadatke.

Nema dječjeg krevetića, nema priča za laku noć, nema podupiranja u dječjoj stolici dok te mama hrani – život je težak. Ali zašto je to tako i zašto ljudi krenu od bespomoćnih novorođenih beba do jednih od najinteligentnijih bića na Zemlji u samo nekoliko godina?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Znanstveno objašnjenje: Zašto su bebe nemoćne?

Naravno, za to postoji znanstveno objašnjenje i važan čimbenik koji itekako ima smisla.

Medicinski stručnjak dr. Gartner reagirao je na video u kojem se objašnjava zašto ljudske bebe trebaju posebnu njegu. Originalni video objavio je na YouTubeu Zack D. Films, a liječnik je reagirao.

U videu na kojeg je liječnik reagirao tvrdi se da su ljudske bebe "bespomoćne" zbog velikog mozga, koji je "dizajniran za jezik i rješavanje problema", dok je dr. Gartner pojasnio da se druge životinje rađaju prvenstveno za "preživljavanje". "Očigledno je da žirafa ne može uzeti svoju bebu i držati je. Zato se žirafe rađaju s manjim mozgovima, ali mogu odmah trčati", rekao je.

Video dalje kaže da bi, ako bismo razvili druge sposobnosti poput hodanja odmah po rođenju, naše glave bile prevelike da prođu kroz porođajni kanal, što bi rezultiralo smrću i prestankom opstanka naše vrste kakvu poznajemo.

"Ovaj produženi period skrbi nakon poroda omogućuje razvoj složenih društvenih struktura i učenja koja su ključna za preživljavanje ljudi i njihov uspjeh", objasnio je liječnik.

Ovo objašnjenje podupire i članak objavljen u Scientific Americanu koji govori o "porođajnoj dilemi" – hipotezi koja objašnjava zašto je porod težak, što je istraženo i od strane NIH-a, piše LADbible.

Kompromis "porođajne dileme"

Kaže se da ljudi imaju najveće mozgove u odnosu na veličinu tijela među primatima, no uspravno hodanje (bipedalizam) rezultiralo je užim zdjelicama.

Glava bebe jednostavno je prevelika da bi se potpuno razvila u maternici bez da se porođajni kanal majke učini preširokim, što nije moguće, pa se bebe moraju roditi prije nego što su u potpunosti razvijene u tom pogledu.

Zbog toga ljudi dolaze na svijet s relativno nezrelim mozgom i tijelom, što znači da ovise o skrbnicima za preživljavanje dok se razvijaju i naposljetku postaju sposobniji od životinja koje možda od početka života izgledaju razvijenije.

Prednosti "bespomoćnosti"

Proces učenja je poboljšan jer stanje bespomoćnosti omogućuje duži period razvoja mozga nakon rođenja, što znači da mladi ljudi mogu usvajati vještine poput jezika, društvenih znakova, a zatim i rješavanja problema.

Rođenje s manje razvijenim mozgom dopušta razvoj složenijeg mozga kasnije u životu, što je jedan od ključnih čimbenika ljudske inteligencije.

Na kraju, ovaj dugi period ovisnosti daje nam sposobnost prilagodbe, kako kulturno tako i društveno, što rezultira stvaranjem odnosa i mogućnošću odlaska od kuće i života u novom okruženju, na primjer.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Raj za ljubitelje bogatih okusa: Sendvič sa sirom, avokadom, lososom, salatom i poširanim jajem