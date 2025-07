Liječnik upozorava: Ovaj simptom može ukazivati na razvoj po život opasne bolesti

Liječnik i kiropraktičar Kenneth Harless iz Sjedinjenih Američkih Država, otkrio je na društvenim mrežama simptome koji bi mogli ukazivati na dijabetes.

Inzulinska rezistencija označava stanje u kojem stanice u tijelu ne reagiraju pravilno na hormon inzulin, piše LadBible.

Gubitak dlaka ukazuje na dijabetes

"Kod inzulinske rezistencije, tijelo više ne uspijeva učinkovito regulirati razinu šećera u krvi, što može dovesti do njenog povišenja iznad zdravih granica", objašnjavaju iz organizacije Diabetes UK. Ovo stanje značajno povećava rizik od razvoja dijabetesa tipa 2, koji može biti po život opasan ako se ne kontrolira na odgovarajući način.

Prema podacima britanskog NHS-a, osobe s dijabetesom mogu završiti u tzv. hiperosmolarnom hiperglikemijskom stanju (HHS) ili dijabetičkoj ketoacidozi (DKA), a oba stanja mogu biti smrtonosna.

Dr. Harless ističe da tijelo u ranim fazama razvoja bolesti često pokazuje jedan neuobičajen, ali važan simptom.

Na iznenađenje mnogih korisnika društvenih mreža, u svom videu objasnio je zašto je dlakavost prstiju i stopala važna, pozivajući se na vlastito iskustvo.

"Dlake na nožnim prstima i stopalima zapravo su izvrstan biološki pokazatelj. To znači da krv uspješno cirkulira sve do najsitnijih folikula dlake, što je znak zdrave cirkulacije", pojasnio je Harless i dodao da tijelo s razvojem inzulinske rezistencije počinje gubiti tu sposobnost, što utječe na cirkulaciju, uključujući živce i krvne žile koje hrane folikule dlake. To ometa dotok hranjivih tvari u kožu i korijen dlake, što na kraju može dovesti do gubitka dlake.

Visoka razina glukoze u krvi, s kojom se osobe s dijabetesom tipa 2 redovito susreću, može s vremenom oštetiti sitne krvne žile koje opskrbljuju živce u tijelu. Kada esencijalni nutrijenti ne mogu doći do živaca, živčana vlakna se mogu oštetiti i čak nestati, navodi Diabetes UK. Ovo je poznato kao dijabetička neuropatija.

"To može uzrokovati tegobe u različitim dijelovima tijela, ovisno o tome koji su dijelovi živčanog sustava zahvaćeni. Živci prenose kemijske signale između mozga i ostatka tijela, što nam omogućuje da osjećamo dodir, bol, toplinu i druge podražaje. Kada dođe do oštećenja živaca, prijenos tih signala se remeti, što dovodi do promjene osjeta. To se može manifestirati kao utrnulost, trnci, peckanje, nelagoda ili oštri bolovi", navode iz organizacije.

Dr. Harlessu tvrdi da se fizičke promjene na tijelu mogu primijetiti i prije nego što osoba osjeti simptome, a one se najčešće javljaju na donjim dijelovima nogu i stopalima. Također kaže da su pojave poput prorijeđene dlake, ćelavih područja ili iznenadnog gubitka dlaka u tim regijama "rani klinički znak dijabetičke neuropatije".

Pozivajući se na istraživanje iz 2019. koje je pokazalo da je gubitak dlake dobar pokazatelj oštećenja živaca povezanog s dijabetesom, dr. Harless je dodao: "Što je osoba imala izraženiju dijabetičku neuropatiju, to je gubitak dlaka na stopalima i nožnim prstima bio veći. To se vrlo precizno poklapa s razinom oštećenja živaca – što je više dlaka izgubljeno, to je neuropatija ozbiljnija. U nekim od najopterećenijih dijabetoloških klinika, upravo je pregled dlake na stopalima postao najbrži i najjednostavniji način za dijagnosticiranje dijabetičke neuropatije."

Poznato je da dijabetes može usporiti rast dlake i uzrokovati njeno ispadanje – ne samo na glavi, već po cijelom tijelu. Zato je važno da obratite pažnju na promjene na vlastitom tijelu.

