Trend detox dijeta ne jenjava: Obećavaju energiju i zdravlje, ali znanost otkriva istinu

Detox dijete obećavaju ono što mnogi žele - "reset" organizma, više energije i brzi gubitak kilograma. No pitanje je koliko su ta obećanja utemeljena, a koliko je riječ o dobro upakiranom mitu.

U nastavku donosimo kratak i jasan pregled što detoksikacija tijela zapravo jest, kako djeluje i ima li stvarnih koristi.

Što je detox?

Detox dijete su kratkoročni režimi prehrane s ciljem uklanjanja toksina iz tijela.

Obično uključuju razdoblje posta, nakon čega slijedi stroga prehrana bazirana na voću, povrću, sokovima i vodi. Ponekad uključuju i bilje, čajeve, dodatke prehrani ili čišćenje crijeva.

Navodno:

"odmaraju" organe kroz post

potiču jetru na izbacivanje toksina

ubrzavaju izlučivanje putem stolice, urina i znoja

poboljšavaju cirkulaciju

opskrbljuju tijelo hranjivim tvarima

Često se preporučuju zbog izloženosti kemikalijama iz okoliša i hrane (zagađivači, teški metali i sl.).

Nema dovoljno kvalitetnih istraživanja koja potvrđuju učinkovitost detox dijeta. Većina studija ima ozbiljne nedostatke.

Najčešći načini detoxa

Detox može uključivati:

post

konzumaciju samo sokova

dodatke prehrani

laksative ili klistire

biljne pripravke

izbjegavanje alergene hrane pa postupno vraćanje

saunu

Koje toksine uklanjaju?

Većina detox dijeta ne navodi konkretne toksine niti kako ih uklanja.

Zapravo, tijelo se već samo čisti putem jetre, stolice, urina i znoja. Dokaza da detox dijete dodatno uklanjaju toksine gotovo nema.

Neke tvari (npr. teški metali ili BPA) mogu se dulje zadržavati u tijelu, ali se danas sve više ograničavaju u proizvodima. Neki ljudi se osjećaju bolje i energičnije, ali to je često zbog izbacivanja prerađene hrane i alkohola.

S druge strane, mnogi se tijekom detoxa osjećaju loše.

Gubitak težine je obično brz, ali uglavnom zbog gubitka tekućine i ugljikohidrata — ne masti. Kilogrami se brzo vrate.

Ako je unos kalorija jako nizak, može doći do kratkotrajnog poboljšanja metabolizma, ali ne i trajnog mršavljenja.

Neki efekti su slični kratkotrajnom postu, koji može poboljšati određene zdravstvene pokazatelje. No, detox može povećati stres i dovesti do prejedanja kod nekih ljudi, piše Healthline.

Moguće koristi

Pozitivni učinci često dolaze od:

izbjegavanja prerađene hrane

većeg unosa vode

zdravije prehrane općenito

Prije detoxa treba razmotriti rizike.

Moguće nuspojave:

umor, razdražljivost, loš zadah

manjak energije, vitamina i minerala (kod duljeg posta)

poremećaj elektrolita

Čišćenje crijeva može uzrokovati:

dehidraciju

grčeve, nadutost

mučninu i povraćanje

Neki dodaci i proizvodi nisu dobro regulirani, što može biti opasno.

Tko treba biti oprezan?

Bez savjetovanja s liječnikom detox ne bi trebali provoditi:

adolescenti

starije osobe

pothranjeni

trudnice i dojilje

osobe s dijabetesom

osobe s poremećajima prehrane

Što jesti tijekom detoxa? Najčešće i najbolje je jesti povrće, voće, orašaste plodove i nemasne proteine, uz izbjegavanje prerađene hrane.

Što je 3-dnevni detox? Dijeta s napicima (smoothieji, biljni čajevi) tijekom 3 dana — no, nema čvrstih dokaza da djeluje.

Najbolji način za detox tijela?

Najbolji način za detoksikaciju tijela je prepustiti mu da prirodno izbaci toksine. Tijelo već ima vlastite učinkovite mehanizme čišćenja. To možete podržati redovitom tjelovježbom, dovoljno sna, unosom dovoljno tekućine te ograničavanjem prerađene hrane i alkohola (ako ga konzumirate).

Detox dijete mogu djelovati privlačno, ali njihove koristi najčešće dolaze od zdravijih prehrambenih navika — ne od "čišćenja".

Zdravija i sigurnija opcija je dugoročno poboljšati prehranu i stil života, umjesto kratkoročnih i potencijalno rizičnih detox režima.

Ponedjeljkom na portalu Net.hr čitajte o zdravstvenim mitovima i stvarnoj istini iza njih.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Isprobala sam analizu boja koja je osvojila društvene mreže: 'Ovo je pun pogodak'