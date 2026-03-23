Nutricionisti upozoravaju: Ako pijete svaki dan sok od naranče riskirate negativne posljedice

Uz kavu, sok od naranče jedan je od najčešćih izbora za početak dana – osvježavajuć je, blago kiselkast i sladak. Iako nudi mnoge zdravstvene prednosti slične onima koje imaju cijele naranče, postoje i važne razlike.

Osim toga, brojni proizvodi na tržištu sadrže dodatne sastojke koje ne biste pronašli u samom voću, a koje je preporučljivo ograničiti u svakodnevnoj prehrani, piše Real Simple.

Nutritivna vrijednost soka od naranče

Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), jedna šalica (oko 2,4 dl) 100-postotnog soka od naranče sadrži:

Makronutrijenti:

112 kalorija

26 grama ugljikohidrata

0,5 grama vlakana

Mikronutrijenti:

Vitamin C: 124 mg (138 posto preporučenog dnevnog unosa)

Kalij: 496 mg (11 posto dnevnog unosa)

Folat: 74 mikrograma (19 posto dnevnog unosa)

Iako sok od naranče ne sadrži velik broj različitih nutrijenata, oni koje sadrži prisutni su u značajnim količinama. Jedna doza može osigurati više od dnevne potrebe za vitaminom C, koji podupire imunitet, kao i kalij važan za zdravlje srca i ravnotežu tekućine te folat potreban za rast stanica. Ovi nutrijenti doprinose i zdravlju kostiju, boljoj apsorpciji željeza te zdravlju kože. U soku se nalaze i biljni spojevi poput hesperidina koji dodatno podržavaju imunosni sustav.

Dodatni nutrijenti i kalorije

Na tržištu su dostupne i obogaćene varijante soka koje sadrže dodatne nutrijente. Takvi proizvodi mogu sadržavati kalcij i vitamin D, čime dodatno doprinose zdravlju kostiju.

Proces cijeđenja koncentrira nutrijente iz naranče, što ima i prednosti i nedostatke. S jedne strane, pola šalice soka može sadržavati sličnu količinu ključnih nutrijenata kao nekoliko cijelih naranči. S druge strane, pritom se gube vlakna, a povećava se koncentracija prirodnih šećera. Bez vlakana, šećeri se brže apsorbiraju, što može dovesti do naglog porasta razine šećera i inzulina u krvi, ali i slabijeg osjećaja sitosti u odnosu na konzumaciju cijelog voća.

Osim toga, napitci bogati šećerom, uključujući i 100-postotne voćne sokove, mogu sadržavati znatnu količinu kalorija, što kod česte konzumacije može dovesti do neželjenog povećanja tjelesne mase. Pojedini proizvodi sadrže i aditive, konzervanse ili dodani šećer, čiji dugoročni učinci na zdravlje još nisu u potpunosti razjašnjeni.

Posljedice svakodnevnog pijenja soka od naranče

Redovita konzumacija jedne čaše 100-postotnog soka od naranče može biti jednostavan način za unos važnih nutrijenata poput vitamina C, kalija i folata. Dugoročno, to može doprinijeti jačanju imuniteta, zdravlju srca i općem nutritivnom statusu organizma.

Neka istraživanja upućuju i na moguće zaštitne učinke. Konzumacija prirodnih sokova povezuje se s manjim rizikom od demencije, smanjenim rizikom od kronične opstruktivne plućne bolesti, kao i poboljšanjima u regulaciji krvnog tlaka, upalnim procesima i metabolizmu masti.

Osim nutritivne vrijednosti, sok od naranče doprinosi i dnevnom unosu tekućine. Može biti osvježavajući napitak tijekom toplijih dana, ali i koristan izvor energije i hidratacije tijekom bolesti. Ipak, stručnjaci ističu kako ga treba konzumirati umjereno i ne koristiti kao zamjenu za cijelo voće. Zbog visokog udjela prirodnih šećera i manjka vlakana, pretjerana konzumacija može dovesti do povećanog unosa kalorija i naglih oscilacija šećera u krvi.

Također, zbog svoje kiselosti, sok od naranče može dugoročno utjecati na zubnu caklinu i pridonijeti njezinu trošenju. Upravo zbog kombinacije šećera, kalorijske vrijednosti i nedostatka vlakana, stručnjaci ga ne preporučuju kao svakodnevnu naviku u većim količinama.

Pravilan način konzumacije soka od naranče

Ako se ipak konzumira, preporučuje se birati proizvode bez dodanog šećera i s minimalnim brojem sastojaka – idealno samo od naranče – te po mogućnosti obogaćene kalcijem i vitaminom D. Takvi proizvodi najčešće se nalaze u rashladnim vitrinama trgovina.

Način konzumacije također je važan. Konzumacija soka uz obrok ili međuobrok može pomoći u stabilizaciji razine šećera u krvi i produljiti osjećaj sitosti. Preporučena količina je do oko 1 dl (pola šalice) po obroku.

Sok od naranče može biti dio uravnotežene prehrane, ali ključ je u umjerenosti i pravilnom odabiru proizvoda.

POGLEDAJTE VIDEO: Idealno za laganu večeru: Recept za file lososa sa sotiranim špinatom i umakom od kopra