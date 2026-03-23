Nutricionisti upozoravaju: Ako pijete svaki dan sok od naranče riskirate negativne posljedice
Stručnjaci upozoravaju na što treba obratiti pozornost pri odabiru proizvoda te kakav učinak može imati na organizam sok od naranče ukoliko ga pijete baš svaki dan
Uz kavu, sok od naranče jedan je od najčešćih izbora za početak dana – osvježavajuć je, blago kiselkast i sladak. Iako nudi mnoge zdravstvene prednosti slične onima koje imaju cijele naranče, postoje i važne razlike.
Osim toga, brojni proizvodi na tržištu sadrže dodatne sastojke koje ne biste pronašli u samom voću, a koje je preporučljivo ograničiti u svakodnevnoj prehrani, piše Real Simple.
Nutritivna vrijednost soka od naranče
Prema podacima američkog Ministarstva poljoprivrede (USDA), jedna šalica (oko 2,4 dl) 100-postotnog soka od naranče sadrži:
Makronutrijenti:
- 112 kalorija
- 26 grama ugljikohidrata
- 0,5 grama vlakana
Mikronutrijenti:
- Vitamin C: 124 mg (138 posto preporučenog dnevnog unosa)
- Kalij: 496 mg (11 posto dnevnog unosa)
- Folat: 74 mikrograma (19 posto dnevnog unosa)
Iako sok od naranče ne sadrži velik broj različitih nutrijenata, oni koje sadrži prisutni su u značajnim količinama. Jedna doza može osigurati više od dnevne potrebe za vitaminom C, koji podupire imunitet, kao i kalij važan za zdravlje srca i ravnotežu tekućine te folat potreban za rast stanica. Ovi nutrijenti doprinose i zdravlju kostiju, boljoj apsorpciji željeza te zdravlju kože. U soku se nalaze i biljni spojevi poput hesperidina koji dodatno podržavaju imunosni sustav.
Dodatni nutrijenti i kalorije
Na tržištu su dostupne i obogaćene varijante soka koje sadrže dodatne nutrijente. Takvi proizvodi mogu sadržavati kalcij i vitamin D, čime dodatno doprinose zdravlju kostiju.
Proces cijeđenja koncentrira nutrijente iz naranče, što ima i prednosti i nedostatke. S jedne strane, pola šalice soka može sadržavati sličnu količinu ključnih nutrijenata kao nekoliko cijelih naranči. S druge strane, pritom se gube vlakna, a povećava se koncentracija prirodnih šećera. Bez vlakana, šećeri se brže apsorbiraju, što može dovesti do naglog porasta razine šećera i inzulina u krvi, ali i slabijeg osjećaja sitosti u odnosu na konzumaciju cijelog voća.
Osim toga, napitci bogati šećerom, uključujući i 100-postotne voćne sokove, mogu sadržavati znatnu količinu kalorija, što kod česte konzumacije može dovesti do neželjenog povećanja tjelesne mase. Pojedini proizvodi sadrže i aditive, konzervanse ili dodani šećer, čiji dugoročni učinci na zdravlje još nisu u potpunosti razjašnjeni.
Posljedice svakodnevnog pijenja soka od naranče
Redovita konzumacija jedne čaše 100-postotnog soka od naranče može biti jednostavan način za unos važnih nutrijenata poput vitamina C, kalija i folata. Dugoročno, to može doprinijeti jačanju imuniteta, zdravlju srca i općem nutritivnom statusu organizma.
Neka istraživanja upućuju i na moguće zaštitne učinke. Konzumacija prirodnih sokova povezuje se s manjim rizikom od demencije, smanjenim rizikom od kronične opstruktivne plućne bolesti, kao i poboljšanjima u regulaciji krvnog tlaka, upalnim procesima i metabolizmu masti.
Osim nutritivne vrijednosti, sok od naranče doprinosi i dnevnom unosu tekućine. Može biti osvježavajući napitak tijekom toplijih dana, ali i koristan izvor energije i hidratacije tijekom bolesti. Ipak, stručnjaci ističu kako ga treba konzumirati umjereno i ne koristiti kao zamjenu za cijelo voće. Zbog visokog udjela prirodnih šećera i manjka vlakana, pretjerana konzumacija može dovesti do povećanog unosa kalorija i naglih oscilacija šećera u krvi.
Također, zbog svoje kiselosti, sok od naranče može dugoročno utjecati na zubnu caklinu i pridonijeti njezinu trošenju. Upravo zbog kombinacije šećera, kalorijske vrijednosti i nedostatka vlakana, stručnjaci ga ne preporučuju kao svakodnevnu naviku u većim količinama.
Pravilan način konzumacije soka od naranče
Ako se ipak konzumira, preporučuje se birati proizvode bez dodanog šećera i s minimalnim brojem sastojaka – idealno samo od naranče – te po mogućnosti obogaćene kalcijem i vitaminom D. Takvi proizvodi najčešće se nalaze u rashladnim vitrinama trgovina.
Način konzumacije također je važan. Konzumacija soka uz obrok ili međuobrok može pomoći u stabilizaciji razine šećera u krvi i produljiti osjećaj sitosti. Preporučena količina je do oko 1 dl (pola šalice) po obroku.
Sok od naranče može biti dio uravnotežene prehrane, ali ključ je u umjerenosti i pravilnom odabiru proizvoda.
