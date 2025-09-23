Bivši šef sigurnosti Facebooka upozorio: 'Ovo je osam ključnih pravila za djecu i mobitele'

Bivši glavni sigurnosni direktor Facebooka Alex Stamos u nedavnom je intervjuu za podcast "Tosh Show" otkrio svoja pravila za korištenje mobitela za djecu.

Kada su u pitanju pametni telefoni njegove djece, Stamos ima jednostavnu filozofiju: "vjeruj, ali provjeri".

Dok škole uvode zabrane korištenja mobitela, roditelji se i dalje bore s time koliko pristupa internetu njihova djeca trebaju imati. Stamos je imao veliki uvid u njegovu "strašnu stranu" dok je radio na vodećim sigurnosnim pozicijama u Yahoou i Facebooku.

Stamos je iznio svojih osam pravila za korištenje telefona za djecu, od kojih je sedam podijelio u podcastu "Tosh Show", a jedno je napisao za Business Insider u e-mailu.

Prvo pitanje je kada bi vaše dijete uopće trebalo imati mobitel. Stamosova 13-godišnja kći ga ima i tvrdi da "nema načina to spriječiti".

Pratite korištenje mobitela vaše djece

"Dobila ga je s 13 godina. Suzdržite se s davanjem mobitela djeci dok god ne budu spremi za to", rekao je Stamos voditelju podcasta i komičaru Danielu Toshu.

U e-mailu Business Insideru, Stamos je napisao da "mnoga djeca imaju uređaje prije 13. godine" i da to ovisi o roditeljima.

"iPadi ili drugi tableti mogu se zaključati kako bi se dopustile samo aplikacije koje odobrite, a važno je ne otvarati web preglednik dok ne budu stariji jer tada nemate kontrolu nad onim što im je potrebno", napisao je.

Nakon što djeca dobiju mobitel, Stamos je u podcastu rekao da roditelji trebaju pomno pratiti tehnološke navike svoje djece. Njegova dva pravila o nadzoru su da roditelji uvijek trebaju imati lozinku za djetetov mobitel te da trebaju provoditi nasumične provjere.

"U bilo kojem trenutku možete reći svom djetetu: 'Daj mi svoj mobitel'. Ako vam ga odbije dati, zaplijenite mu ga", rekao je.

Kada provjeravati dječje mobitele?

Stamos je rekao da "prijetnja" znači da djeca znaju da će morati dijeliti sadržaj svojih mobitela. On svojoj djeci govori da nije stvar u tome što rade na internetu, već u tome što bi im drugi "loši ljudi" mogli učiniti.

Amerikanci koriste razne trikove kako bi izbjegli dugotrajno pregledavanje sadržaja na internetu. Neki su čak otišli toliko daleko da su kupili "obične mobitele" ili investirali u fiksni telefon.

Stamosovo rješenje je jednostavnije: Djeca bi trebala koristiti ugrađene postavke vremena provedenog pred ekranom i trebala bi "ostaviti sa strane" svoje telefone noću. Ovo noćno razdoblje je izvrsno vrijeme za provjeru dječjih mobitela, rekao je.

"Tinejdžeri ne spavaju jer imaju mobitele cijelu noć i cijelu noć se dopisuju", istaknuo je Stamos.

Kada djeca trebaju imati društvene mreže?

U e-mailu, Stamos je napisao da kasnonoćno slanje poruka "uzrokuje sve vrste društvenih i obrazovnih problema".

Zabrinuti roditelji često ističu da rukovoditelji društvenih mreža ograničavaju korištenje vlastite djece. Izvršni direktor Mete, Mark Zuckerberg, skriva lica svoje djece u objavama na društvenim mrežama i rekao je da ne želi da "dugo sjede ispred televizora ili računala". Izvršni direktor Googlea, Sundar Pichai, rekao je 2018. da njegov tada 11-godišnji sin nije imao telefon.

Foto: Pixabay

Stamos nije iznimka: u podcastu je rekao da je njegovo pravilo da djeca ne bi trebala imati društvene mreže "dok ne budu spremna". Kada budu spremna, rekao je da bi njihovi profili trebali biti postavljeni kao privatni.

"Oni su puno više zainteresirani za privatnu komunikaciju jedni s drugima. Mislim da je to stvarno pozitivan aspekt, a to je potaknuto od djece", rekao je Stamos.

Kako zaštiti dijete od predatora na internetu?

Njegovo posljednje pravilo je promicanje kulture otvorenosti. Rekao je da se neka od najgorih ponašanja na internetu događaju kada zlonamjerni akteri uvjere djecu da ne mogu priznati online pogreške svojim roditeljima.

"Ono što predatori znaju jest da, ako mogu prevariti dijete da napravi grešku, onda mogu stvoriti situaciju u kojoj smo 'ti i ja protiv tvojih roditelja'. Vrlo su dobri u tome. Vidio sam te transkripte", otkrio je Stamos.

On je rekao da roditelji trebaju "cijepiti" svoju djecu protiv takvog ponašanja tako što će im reći: "Ako vam netko kaže da nam nešto ne govorite jer ćemo se naljutiti, laže vam".

"Važno je da djeca shvate da ih nećete smatrati odgovornima za postupke drugih, posebno odraslih, i da će im se oprostiti sve pogreške koje naprave", napisao je Stamos u svojoj e-poruci Business Insideru te je podijelio jedan posljednji savjet.

"Što se tiče tehničkih kontrola, Appleova 'sigurnost komunikacije' (Communication Safety značajka) je važna za uključivanje jer blokira slanje i primanje golišavih fotografija", napisao je te je dodao da djeca starija od 13 godina "nažalost" mogu poništiti tu značajku.

