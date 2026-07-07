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Hrvatski nacionalni park na popisu 20 najboljih za posjetiti u Europi: Ovo je cijela lista

Hrvatski nacionalni park na popisu 20 najboljih za posjetiti u Europi: Ovo je cijela lista
Foto: Pixabay
Svaki od ovih parkova priča svoju jedinstvenu priču, oblikovanu silama prirode i vremenom. Posjetiti ih ljeti znači svjedočiti bujanju života, doživjeti avanturu i pronaći trenutke mira koji obnavljaju duh. Europa čuva ove dragulje, a na nama je da ih istražimo s poštovanjem i divljenjem.
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Dok ljetne vrućine pozivaju na bijeg od gradske vreve, europski kontinent nudi spektakularna utočišta netaknute prirode.

Nacionalni parkovi, od arktičkog kruga do mediteranskih otoka, otvaraju svoja vrata, nudeći posjetiteljima jedinstvene krajolike, bogat životinjski svijet i bezbrojne mogućnosti za avanturu.

Bilo da ste iskusni planinar, zaljubljenik u promatranje ptica ili jednostavno tražite mir u sjeni drevnih šuma, u galeriji donosimo 20 najimpresivnijih prirodnih oaza koje ovo ljeto čekaju da ih istražite prema izboru poznatog turističkog portala Lonely Planet.

7.7.2026.
12:14
Antonela Ištvan
Pixabay
Nacionalni ParkHrvatskaPlitvička JezeraEuropaTriglavDurmitor
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