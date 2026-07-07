Hrvatski nacionalni park na popisu 20 najboljih za posjetiti u Europi: Ovo je cijela lista

Dok ljetne vrućine pozivaju na bijeg od gradske vreve, europski kontinent nudi spektakularna utočišta netaknute prirode.

Nacionalni parkovi, od arktičkog kruga do mediteranskih otoka, otvaraju svoja vrata, nudeći posjetiteljima jedinstvene krajolike, bogat životinjski svijet i bezbrojne mogućnosti za avanturu.

Bilo da ste iskusni planinar, zaljubljenik u promatranje ptica ili jednostavno tražite mir u sjeni drevnih šuma, u galeriji donosimo 20 najimpresivnijih prirodnih oaza koje ovo ljeto čekaju da ih istražite prema izboru poznatog turističkog portala Lonely Planet.