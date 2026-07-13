Ne žalite ih, već u ovom slučaju bježite od njih: Postavljanje granica nije sebičnost

Jeste li ikada dovršili razgovor s osjećajem iznenadne i neobjašnjive iscrpljenosti, iako ste mu pristupili dobro raspoloženi? Mnogi pojedinci prepoznaju ovaj obrazac nakon interakcije s određenim osobama koje ih ostavljaju iscrpljenima i emocionalno ispražnjenima.

Takve se interakcije temelje na jednostranim i iscrpljujućim dinamikama, a osobe koje ih potiču popularno se metaforički nazivaju "energetskim vampirima", piše BBC.

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Prepoznavanje iscrpljujućih obrazaca u ponašanju

Ovdje se ne radi o kliničkoj dijagnozi, već o deskriptivnom terminu za interakcije koje sustavno crpe našu mentalnu i emocionalnu energiju. Pojedinci koji manifestiraju ovakvo ponašanje često nisu svjesni svog negativnog utjecaja na druge. Ključni indikator jest vaša vlastita emocionalna reakcija.

Ako nakon druženja redovito osjećate umor, anksioznost ili nagli pad raspoloženja, to je jasan signal disfunkcionalne dinamike. Drugi znakovi uključuju osjećaj da morate biti pretjerano oprezni u komunikaciji ("hodati kao po jajima") kako biste izbjegli sukob, da vas se rijetko pita o vašem životu ili da se razgovor neprestano vraća na probleme druge osobe. Često se javlja i suptilno nametanje krivnje ako niste dostupni, čime vas se čini odgovornima za njihovu emocionalnu dobrobit.

Tipovi iscrpljujućih interpersonalnih dinamika

Iako je korisnije fokusirati se na specifična ponašanja, a ne na etiketiranje, određeni se obrasci učestalo ponavljaju. "Arhetip žrtve" jedan je od najčešćih. Takve osobe percipiraju svijet kao neprijateljsko okruženje i neprestano se žale, rijetko tražeći rješenja. Njihov cilj je izazvati suosjećanje i dobiti potvrdu svog statusa žrtve. Drugi je "narcisoidni tip", osoba s izraženom potrebom da bude u centru pažnje.

"Osobe s izraženim narcisoidnim crtama posjeduju empatijski deficit koji ih sprječava da istinski osjete i uvaže vaše osjećaje; za njih je svaka interakcija prilika za samopotvrđivanje", ističe psihologinja dr. Judith Orloff.

Treći tip su "pojedinci skloni kreiranju kriza". Njihovi su životi ispunjeni neprestanim dramama i sukobima koji uvijek zahtijevaju vašu hitnu emocionalnu investiciju i pažnju.

Psihološka pozadina osjećaja iscrpljenosti

Osjećaj iscrpljenosti nakon ovakvih interakcija ima duboke psihološke korijene. Empatične osobe, koje imaju naglašenu sposobnost prepoznavanja i apsorpcije tuđih emocija, posebno su vulnerabilne. Konstantno upijanje tuđe negativnosti i stresa dovodi do stanja poznatog kao "zamor od empatije". Vaš mozak troši značajnu energiju pokušavajući procesuirati i suosjećati, što vas ostavlja ispražnjenima.

Osim toga, u takvim odnosima često doživljavate kognitivnu disonancu — mentalnu nelagodu uzrokovanu sukobom između naših vrijednosti (npr. "prijateljstvo treba njegovati") i stvarnog iskustva ("ovaj me odnos uništava"). Taj unutarnji konflikt troši ogromnu mentalnu energiju.

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Strategije za zaštitu vlastite energije

Zaštita od emocionalne iscrpljenosti ne podrazumijeva emocionalnu distanciranost, već razvoj zdravih granica. Psiholog dr. Henry Cloud naglašava: "Kada ne postavimo granice, dopuštamo da tuđe potrebe i krize postanu naše. Ta stalna emocionalna propusnost iscrpljuje naše mentalne resurse i vodi do izgaranja."

Prvi korak je uspostavljanje jasnih limita, poput određivanja vremena kada ste dostupni ili učenja kako asertivno reći "ne" bez suvišnog opravdavanja. Kada je interakcija neizbježna, korisna je tehnika "sivog kamena" (Gray Rock Method): pružite kratke, činjenične odgovore bez emocionalnog angažmana. Držite razgovor na površnoj razini i izbjegavajte dijeljenje osobnih informacija, čime postajete manje zanimljiva meta za crpljenje energije.

Asertivna komunikacija je također ključna. Koristite "ja-poruke" kako biste izrazili kako se osjećate ("Ja se osjećam nepoštovano kada..."), umjesto da optužujete. U nekim slučajevima, ako razgovori ne donose promjenu, jedino rješenje je ograničiti kontakt ili, u najtežim situacijama, razmisliti o potpunom prekidu odnosa.

Postavljanje granica nije sebičnost, već nužan čin brige o vlastitom mentalnom zdravlju. Ako se borite s ovakvim dinamikama, razgovor sa stručnjakom za mentalno zdravlje može vam pružiti potrebne alate i podršku.

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