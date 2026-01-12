Provodila je osam sati na dan na mobitelu, a onda je otkrila trik koji joj je promijenio život

Caitlin Begg, tridesetjednogodišnja sociologinja priznala je da je na svom telefonu provodila i do osam sati dnevno, te otkrila jednostavnu promjenu navike koja joj je pomogla drastično smanjiti vrijeme provedeno pred ekranom. Ova priča pokazuje kako mala jutarnja rutina može dovesti do velikih promjena u svakodnevnom životu i mentalnom zdravlju.

Begg nije ni shvaćala da ima problem sve do jednog jutra kada joj se ispraznila baterija na mobitelu, a punjač se nalazio na drugom kraju sobe. Umjesto da odmah ustane po punjač, nagonski je uzela knjigu u ruke.

Od tog jutra u rujnu 2022. godine, odlučila je svako jutro započeti čitanjem umjesto provjeravanjem mobitela. Kaže da joj je upravo ta navika omogućila da svoje vrijeme pred ekranom smanji na samo jedan sat na dan.

Probudila se i uzela knjigu u ruke

"Svako jutro bez iznimke započinjem čitanjem publicistike prije nego što upalim računalo", rekla je Begg. "Ponekad je to samo jedna stranica kada žurim, a ponekad čitam i po sat vremena."

Shvatila je da se tog prvog jutra njezin mozak osjećao drugačije, a od tada se njezino vrijeme pred ekranom smanjilo za više od 65 posto. "To mi je zaista omogućilo da se prizemljim kroz ovu jutarnju naviku", dodala je.

Primijetila je da je prije doživljavala fenomen koji je nazvala "telefonski mozak", pri čemu joj se mozak činio "težim". Sada se, za razliku od toga, ujutro osjeća "prisutno".

"Mozak vam se osjeća kao da mora raditi milijun stvari odjednom i kao da neprestano morate nešto provjeravati i komunicirati", objasnila je. "Taj je osjećaj toga jutra nestao. Bila sam prisutna na jednom mjestu."

Praktični savjeti za manje vremena pred ekranom

Ako i vi želite smanjiti svoje vrijeme pred ekranom i svesti ga na razumnu mjeru, njezin glavni savjet je da mobitel ne držite u spavaćoj sobi i da smislite aktivnost koju možete raditi umjesto toga, bilo da se radi o čitanju ili šetnji.

"Moje pravilo broj jedan je da nema telefona u spavaćoj sobi. Ako živite u garsonijeri, stavite telefon na drugi kraj sobe ili ga ostavite u kupaonici", savjetuje Begg, kako prenosi Daily Mail.

"Također, pogledajte dnevno vrijeme korištenja ekrana da vidite koliko sati zapravo na dan provodite na njemu. Recimo da provodite dva sata dnevno na TikToku, pronađite aktivnost koju možete raditi u ta dva sata, bilo da je to izlazak s prijateljem ili šetnja."

Važnost 'povratka analognom'

Ključ je, kaže, u nečemu što naziva "progresija prema analognom" (Progression to Analog), što je ujedno i naziv njezinog podcasta. To uključuje sudjelovanje u bilo kakvim izravnim i neposredovanim iskustvima.

"Izravno neposredovano iskustvo može značiti pranje zubi, umivanje i tuširanje te doručkovanje bez korištenja telefona. Može značiti gledanje kroz prozor. Može značiti deset skokova u mjestu", objasnila je.

"Ono što kažem ljudima je, čak i ako ne volite čitati, možete samo sjediti i minutu gledati kroz prozor ili se jednostavno otuširati i oprati zube prije nego što uzmete telefon u ruke", dodala je.

Ovisnost o mobitelu: Širi društveni problem

Na svom putu smanjenja vremena pred ekranom, također je uzela trogodišnju pauzu od TikToka, jer joj se, kako kaže, nije sviđalo "pretvaranje svakodnevnog života u sadržaj".

Osim toga, prije osam mjeseci prestala je nositi slušalice u javnosti i usmjerila svoju pažnju na promatranje odnosa javnosti s tehnologijom. Tijekom prošle godine bilježila je svaki slučaj buke s pametnih telefona, poput zvuka iz videozapisa, glazbe, obavijesti ili razgovora na zvučniku, tijekom svojih vožnji podzemnom željeznicom.

"Zanimljivo je jer se pokazalo da 70 posto svih vožnji podzemnom željeznicom koje sam zabilježila ima buku s pametnih telefona", rekla je. Ono što zabrinjava, dodaje, jest da se ljudi sve teže isključuju jer koriste tehnologiju kako bi pobjegli od nje same. "To je nešto što nas muči jer ljudi onda stavljaju slušalice kako bi im bilo tiše."

"Telefoni nas čine atomiziranijima, individualističnijima. Zanimljivo je vidjeti kakav učinak imaju na naše svakodnevno okruženje", zaključuje.

Istraživanja potvrđuju da smanjenje vremena pred ekranom nije važno samo za djecu, već može imati koristi i za odrasle. Studija objavljena ranije ove godine u časopisu BMC Medicine otkrila je da smanjenje vremena pred ekranom može ublažiti simptome depresije, poboljšati kvalitetu sna i smanjiti stres.

