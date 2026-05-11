Može spasiti život: Broj koji trebate znati bilo gdje u EU uskoro postaje još napredniji

Postoji jedan ključni troznamenkasti broj koji bi svatko tko putuje bilo gdje unutar Europske unije treba znati. Bilo da ste na odmoru ili službenom putovanju taj broj mogao bi se pokazati spasonosnim ako se vi ili netko drugi nađete u opasnosti. Riječ je o broju 112, poznatom kao jedinstvenom europskom broju za hitne slučajeve. Dostupan je svugdje u Europskoj uniji, potpuno besplatno, dvadeset četiri sata dnevno, sedam dana u tjednu.

Što je 112 i kako funkcionira?

Jedinstveni europski broj 112 uveden je još 1991. godine kako bi se osigurao jedinstven i besplatan kontakt za sve hitne službe - policiju, hitnu medicinsku pomoć i vatrogasce - u svim državama članicama. U Hrvatskoj je uveden 11. veljače 2005. godine i otada je zabilježio više od 39 milijuna poziva. Prema izvješću Europske komisije, danas se čak 62 posto svih hitnih poziva unutar EU upućuje upravo na ovaj broj.

Europska udruga za brojeve za hitne slučajeve (EENA) objašnjava: "112 je jedinstveni europski broj za hitne slučajeve, dostupan besplatno, 24/7, bilo gdje u Europskoj uniji. Građani mogu nazvati 112 kako bi došli do hitnih službi." U udruzi vjeruju da postojanje zajedničkog broja izravno koristi građanima i posjetiteljima, ali dodaju: "Nažalost, ovaj potencijalno spasonosni broj u velikoj je mjeri nepoznat."

Kada nazovete 112, na poziv odgovara posebno obučeni operater. Ovisno o nacionalnoj organizaciji hitnih službi, operater će ili izravno obraditi vaš zahtjev ili će poziv proslijediti najprikladnijoj službi.

Komunikacija bez jezičnih barijera

Jedna od najvećih prednosti ovog sustava je višejezičnost. Operateri u mnogim zemljama mogu odgovoriti na pozive ne samo na svom jeziku, već i na engleskom ili francuskom. U Hrvatskoj se, primjerice, pozivi osim na hrvatskom zaprimaju i na engleskom, njemačkom, talijanskom, mađarskom i slovačkom jeziku, što je od iznimne važnosti za brojne turiste koji posjećuju zemlju.

Ako pozivatelj ne zna gdje se nalazi, moderna tehnologija priskače u pomoć. Sustav naprednog lociranja pozivatelja (AML) automatski s pametnog telefona šalje lokaciju pozivatelja hitnim službama, čime se značajno poboljšava točnost i brzina reakcije. Od ožujka 2022. godine svi pametni telefoni koji se prodaju na jedinstvenom tržištu EU moraju biti opremljeni ovom tehnologijom.

Gdje sve vrijedi broj 112?

Iako se uz 112 u mnogim zemljama mogu koristiti i domaći brojevi za hitne slučajeve, Danska, Estonija, Finska, Malta, Nizozemska, Portugal, Rumunjska i Švedska koriste 112 kao jedini nacionalni broj za hitne slučajeve. Broj je također operativan u nekim zemljama izvan EU, poput Švicarske.

Budućnost ovog sustava leži u daljnjoj tehnološkoj nadogradnji. Europa se kreće prema naprednijem sustavu poznatom kao "Next Generation 112" (NG112), koji će omogućiti komunikaciju putem teksta u stvarnom vremenu, videa i drugih medijskih formata, što je ključno za osobe s invaliditetom. Također, sustav eCall, obavezan u novim automobilima od 2018. godine, automatski zove 112 u slučaju teške prometne nesreće. Njegova nova generacija, koja će koristiti 4G i 5G mreže, omogućit će još brži i pouzdaniji prijenos podataka.

Odgovorno korištenje spašava živote

Građani bi se prema broju 112 trebali odnositi jednako kao i prema bilo kojem drugom broju za hitne slučajeve. Ne smije se zloupotrebljavati za rutinske upite, vremensku prognozu ili informacije o prometu. Nažalost, problem lažnih i nenamjenskih poziva i dalje je prisutan. Primjerice, u Latviji je gotovo polovica svih poziva bila nenamjenska, što može usporiti pružanje pomoći onima kojima je doista potrebna. Lažni pozivi hitnim službama u većini su zemalja kazneno djelo.

EENA savjetuje da prilikom pozivanja broja 112 ostanete mirni, pričekate da se operater javi, kažete svoje ime, što se dogodilo, tko je sve uključen i svoju lokaciju. Važno je slijediti upute operatera i ponovno nazvati ako se situacija promijeni.

Pamćenje broja 112 jednostavno je, ali iznimno važno. U trenutku krize, poznavanje ovog broja može značiti razliku između života i smrti, pružajući brzu i učinkovitu pomoć bez obzira na to gdje se u Europi nalazite.

