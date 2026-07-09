Preslatki su, bodljikavi i neodoljivi: Mi se ne možemo odlučiti koji je najslađi, a vi?

Simpatični, tihi i neobični, ježevi su posljednjih godina postali jedni od najpopularnijih egzotičnih kućnih ljubimaca, a posebno se ističe afrički patuljasti jež kao jedina vrsta prikladna za život u domu. Ljubitelji ovih malih životinja obožavaju ih zbog njihove znatiželjne naravi, preslatke njuškice i prepoznatljivog bodljikavog oklopa koji ih čini posebnima.

Afrički patuljasti jež uglavnom je aktivan tijekom večeri i noći, tih je, ne zauzima puno prostora i uz pravilnu brigu može biti izvrstan kućni ljubimac. Riječ je o životinji koja zahtijeva odgovarajuće uvjete smještaja, uravnoteženu prehranu i redovitu njegu, ali ne traži svakodnevne šetnje poput psa.

Najviše odgovara odgovornim vlasnicima koji imaju dovoljno vremena za upoznavanje njegovih navika i spremni su poštovati njegov prirodni ritam života. Iako na prvi pogled djeluje povučeno, uz strpljenje i nježan pristup može se priviknuti na čovjeka te pokazati svoju razigranu i znatiželjnu stranu. Važno je naglasiti da je riječ o egzotičnom ljubimcu pa je prije nabave potrebno dobro se informirati o njegovim potrebama kako bi imao dug i kvalitetan život.

Naši čitatelji poslali su nam fotografije svojih simpatičnih bodljikavih ljubimaca, a mi smo odabrali 20 najljepših koje možete pogledati u galeriji.