Od prehrane do ponašanja: 10 zabluda o psima koje im mogu ozbiljno naštetiti

1. Ako ja to mogu jesti, može i moj pas: Jedna od najraširenijih zabluda o psima jest da oni mogu jesti sve što i ljudi. Nažalost, to je daleko od istine. Određena hrana može biti otrovna za pse, što ponekad dovodi do ozbiljnih zdravstvenih problema. Na primjer, avokado sadrži persin, tvar otrovnu za pse, koja potencijalno uzrokuje povraćanje, proljev, pa čak i oštećenje srca. Luk i češnjak, uobičajeni u mnogim jelima, sadrže spojeve koji mogu dovesti do oštećenja crvenih krvnih stanica kod pasa, uzrokujući anemiju. Čak i male količine mogu biti štetne.