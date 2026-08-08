Ili ih volite ili mrzite. One su najveće zvijezde među ovim nepredvidivim ljubimcima

Međunarodni dan mačaka obilježava se 8. kolovoza, pa ljubitelji ovih ponekad nepredvidivih krznenih stvorenja imaju razlog za slavlje. No mačke odavno nisu samo kućni ljubimci koji pola dana prospavaju na kauču. Kod nekih slavnih osoba postale su prave zvijezde – imaju vlastite obožavatelje, pojavljuju se u medijima, a na njihovom luksuznom životu mnogi bi im mogli pozavidjeti.

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Jedna od najpoznatijih ''mačjih mama“ je Taylor Swift (36). Pjevačica nikada nije skrivala svoju ljubav prema krznenim ljubimcima, a njezine mačke Meredith Grey, Olivia Benson i Benjamin Button poznaju milijuni obožavatelja diljem svijeta. Olivia i Meredith pojavile su se i u njezinim projektima, dok se Benjamin često pojavljuje na fotografijama iz njezina privatnog života.

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Još je slavnija postala mezimica modnog dizajnera Karl Lagerfelda. Njegova pahuljasta bijela mačka Choupette nije bila običan kućni ljubimac, već prava modna ikona. Imala je vlastite obožavatelje, pojavljivala se u časopisima i reklamama, a Lagerfeld je o njoj često govorio kao o svojoj posebnoj suputnici.

Foto: MOSA/Backgrid UK/Profimedia

Mačke su omiljene i među drugim zvijezdama. Britanski pjevač Ed Sheeran (35) povremeno pokazuje svoje mačke Calippo i Dorito, dok je njegova kolegica Katy Perry (41) proslavila ime svoje mačke Kitty Purry.

Foto: GB1/Backgrid UK/Profimedia

Miley Cyrus (33) i Gigi Hadid (31) također rado pokazuju svoje ljubimce i uživaju u igri i maženju s njima.

Zanimljiva iznimka je glumica Drew Barrymore, koja ne voli određene pasmine, već sve mačke. Imala je nekoliko udomljenih mačaka i kaže da joj njihova prisutnost donosi mir te vjeruje u njihov terapeutski učinak.

Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

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