FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
KOJI STE TIP? /

Ili ih volite ili mrzite. One su najveće zvijezde među ovim nepredvidivim ljubimcima

Ili ih volite ili mrzite. One su najveće zvijezde među ovim nepredvidivim ljubimcima
×
Foto: NJ/Backgrid UK/Profimedia

Jedna od najpoznatijih 'mačjih mama' je Taylor Swift (36). Pjevačica nikada nije skrivala svoju ljubav prema krznenim ljubimcima, a njezine mačke Meredith Grey, Olivia Benson i Benjamin Button poznaju milijuni obožavatelja diljem svijeta

8.8.2026.
14:10
Magazin.hr
NJ/Backgrid UK/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Međunarodni dan mačaka obilježava se 8. kolovoza, pa ljubitelji ovih ponekad nepredvidivih krznenih stvorenja imaju razlog za slavlje. No mačke odavno nisu samo kućni ljubimci koji pola dana prospavaju na kauču. Kod nekih slavnih osoba postale su prave zvijezde – imaju vlastite obožavatelje, pojavljuju se u medijima, a na njihovom luksuznom životu mnogi bi im mogli pozavidjeti.

Ili ih volite ili mrzite. One su najveće zvijezde među ovim nepredvidivim ljubimcima
Foto: INSTAGRAM/Planet/Profimedia

Jedna od najpoznatijih ''mačjih mama“ je Taylor Swift (36). Pjevačica nikada nije skrivala svoju ljubav prema krznenim ljubimcima, a njezine mačke Meredith Grey, Olivia Benson i Benjamin Button poznaju milijuni obožavatelja diljem svijeta. Olivia i Meredith pojavile su se i u njezinim projektima, dok se Benjamin često pojavljuje na fotografijama iz njezina privatnog života.

Ili ih volite ili mrzite. One su najveće zvijezde među ovim nepredvidivim ljubimcima
Foto: Jens Kalaene/DPA/Profimedia

Još je slavnija postala mezimica modnog dizajnera Karl Lagerfelda. Njegova pahuljasta bijela mačka Choupette nije bila običan kućni ljubimac, već prava modna ikona. Imala je vlastite obožavatelje, pojavljivala se u časopisima i reklamama, a Lagerfeld je o njoj često govorio kao o svojoj posebnoj suputnici.

Ili ih volite ili mrzite. One su najveće zvijezde među ovim nepredvidivim ljubimcima
Foto: MOSA/Backgrid UK/Profimedia

Mačke su omiljene i među drugim zvijezdama. Britanski pjevač Ed Sheeran (35) povremeno pokazuje svoje mačke Calippo i Dorito, dok je njegova kolegica Katy Perry (41) proslavila ime svoje mačke Kitty Purry.

Ili ih volite ili mrzite. One su najveće zvijezde među ovim nepredvidivim ljubimcima
Foto: GB1/Backgrid UK/Profimedia

Miley Cyrus (33) i Gigi Hadid (31) također rado pokazuju svoje ljubimce i uživaju u igri i maženju s njima.

Zanimljiva iznimka je glumica Drew Barrymore, koja ne voli određene pasmine, već sve mačke. Imala je nekoliko udomljenih mačaka i kaže da joj njihova prisutnost donosi mir te vjeruje u njihov terapeutski učinak.

Ili ih volite ili mrzite. One su najveće zvijezde među ovim nepredvidivim ljubimcima
Foto: BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia

POGLEDAJTE GALERIJU 

MačkeTaylor Swift
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike