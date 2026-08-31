Znate li odabrati pravu četku za vaš tip kose? Frizeri otkrivaju čime se voditi

Mnogi vjeruju da su šamponi i regeneratori ključni za zdravlje kose, no često zanemaruju alat koji se koristi svakodnevno: četku. Odabir pogrešnog modela može dovesti do pucanja vrhova, oštećenja i neželjenog kovrčanja, dok pravi alat može transformirati kosu, podariti joj sjaj i volumen.

Pravilno odabran alat temelj je svake uspješne frizure i dugoročno najisplativija investicija u cjelokupnu rutinu njege. Frizeri otkrivaju sveobuhvatan vodič za pronalazak idealne četke prema tipu kose i željenom stilu, piše Vogue.

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Utjecaj materijala četke na zdravlje kose

Prije odabira određenog oblika ili veličine, važno je razumjeti kako materijal od kojeg su izrađene iglice utječe na kosu. To je prva i najvažnija odluka.

Četke s veprovom dlakom desetljećima su zlatni standard u profesionalnim salonima. Njihova glavna prednost leži u sposobnosti distribucije prirodnih ulja, odnosno sebuma, s vlasišta duž cijele vlasi.

David Adams, triholog iz New Yorka, objašnjava: "Žlijezde lojnice proizvode ulje kako bi podmazale vlasište i kosu. Četkanje je odličan način za raspodjelu tih prirodnih ulja sve do vrhova, što rezultira sjajnom kosom." To ne samo da hrani kosu, već i smanjuje mašćenje korijena. Upravo zato kultni status imaju četke koje kombiniraju veprovu i najlonsku dlaku. Takva kombinacija stimulira vlasište, potiče cirkulaciju i zaglađuje kutikulu vlasi.

Najlonske četke su, s druge strane, izdržljivije i često bolji izbor za raščešljavanje guste i otporne kose. Čvršće iglice lakše prodiru kroz guste pramenove, a idealne su i za korištenje na mokroj kosi jer ne upijaju vlagu. Modeli s čvrstim, zaobljenim iglicama, često na gumenoj podlozi, nude izvrstan hvat i kontrolu pri stiliziranju, bez etičkih dvojbi povezanih s prirodnom dlakom.

Odabir četke prema specifičnim potrebama kose

Svaki tip kose ima jedinstvene zahtjeve. Ono što odgovara tankoj i krhkoj kosi može biti potpuno pogrešno za gustu i kovrčavu.

Za tanku kosu sklonu lomljenju

Tanka kosa je osjetljiva i sklona pucanju, stoga je ključno izbjegavati agresivne alate. "Želite četku koja raščešljava, ali istovremeno poštuje krhkost vlasi", kaže frizer Charley McEwen.

On preporučuje četke koje koriste iznimno nježne iglice i imaju jastučastu podlogu kako bi klizile kroz kosu bez zapinjanja. Cilj je dodati mekoću i sjaj bez uništavanja teško stečenog volumena.

Za gustu i dugu kosu

Gustoj kosi potreban je alat koji može prodrijeti kroz sve slojeve do samog vlasišta. "Velika, plosnata četka jedan je od mojih favorita; dizajnirana je da brzo prođe kroz velike sekcije, učinkovito raščešljavajući bez čupanja", ističe McEwen. Njena velika, ravna površina idealna je za održavanje glatkoće i zaglađivanje, osobito na dugoj kosi.

Za kovrčavu i valovitu kosu

Vlasnici kovrčave kose znaju da četkanje može poremetiti prirodnu strukturu i uzrokovati neželjeno kovrčanje. "Želite nešto što definira, a ne uništava uzorak kovrča", objašnjava McEwen. Ikonska četka s nekoliko redova čvrstih, zaobljenih iglica desetljećima je omiljena jer pomaže u oblikovanju kovrča, stvaranju definiranih pramenova i ravnomjernoj raspodjeli proizvoda za stiliziranje. Najbolje ju je koristiti na mokroj kosi.

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Alati za postizanje salonskog izgleda kod kuće

Osim osnovne njege, prave četke ključne su za postizanje specifičnih frizura, od savršenog volumena do besprijekorno glatke kose.

Za volumen i feniranje

Za postizanje voluminoznog, lepršavog izgleda ključna je okrugla keramička četka. Frizerka Aminata Kamara preporučuje upravo takvu četku: "Njena keramička cijev se ravnomjerno zagrijava, podižući korijen i stvarajući dugotrajan volumen."

Veličina četke ovisi o dužini kose; veći promjer stvara opuštenije valove, dok manji daje čvršće kovrče.

Za zaglađivanje i visoki sjaj

Za postizanje zrcalnog sjaja, četke s čistom veprovom dlakom su nezamjenjive. "Veprove dlake poliraju vlas, dajući onaj sjajni finiš s crvenog tepiha", kaže Kamara. Profesionalne četke s gusto raspoređenim dlakama savršene su za zalizane repove i elegantne punđe, dok su klasične četke s kombinacijom prirodnih i sintetičkih dlaka idealne za postizanje besprijekorne glatkoće.

Za brzo sušenje

Ako želite ubrzati proces sušenja, ventilirajuća četka je obavezna. "Ventilirajuća četka je nevjerojatno učinkovita. Njezin otvoreni, ventilirani dizajn omogućuje vrućem zraku da prolazi direktno kroz četku, što značajno smanjuje vrijeme sušenja", objašnjava stilist Willis Galbraith.

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